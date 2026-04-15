PTT機器との高い互換性｜Shokz OpenComm2 PTT Standardを、2026年4月15日より法人向けに発売

フォーカルポイント株式会社

フォーカルポイント株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 恩田英樹 以下フォーカルポイント）は、Shokz社の日本国内代理店として、さまざまなPTT対応ソフトウェアや無線機器との連携を前提に設計されたShokz OpenComm2 PTT Standard（ショックス オープンコム2 ピーティティ スタンダード）の日本国内での取り扱いを、2026年4月15日より開始いたします。

PTT機器との高い互換性

製品詳細 :https://focal.co.jp/products/shokz-opencomm2-ptt-standard

OpenComm2 PTT Standardは、さまざまなPTT対応ソフトウェアや無線機器との連携を前提に設計されています。ヘッドセットに専用のPTT（Push-to-Talk）ボタンを搭載しており、ワンタッチで瞬時に通話モードへ移行できます。端末のロック解除やアプリの起動操作は不要で、真の「ワンプッシュ通話」を実現します。

Shokz アプリ

アプリでは、画面を見ながらペアリングを行ったり、PTT対応ソフトウェアの切り替えをアプリから操作したりできます。また、2種類のイコライザ設定（スタンダードまたはボーカル）を選択して、リスニングのカスタマイズが可能です。いますぐダウンロードしましょう。

耳をふさがず、聞こえる安心

耳をふさがない構造により、装着中でも患者様や同僚の声をしっかりと聞き取ることができ、スムーズなコミュニケーションが可能です。また、ナースコールや周囲の異変にも素早く気づけるため、安全で安心なケア環境づくりに貢献します

後掛け式オープンイヤー構造

後頭部に掛けるスタイルで、安全帽や保護メガネなどの個人用保護具との干渉を最小限に。軽量かつ人間工学に基づく形状で、長時間でも快適な装着感を提供します。ヘッドセットのPTTボタンを使えば、両手を使うことなく通話操作が可能です。

IP55の防塵・防水性能

ホコリや水しぶきを気にせず使用可能。屋外での作業中や、汗をかく夏場、突然の雨など、さまざまな環境でも安心して使えます。

明瞭な通話品質

デジタル信号処理（DSP）テクノロジーを備えたノイズキャンセリングマイク搭載により、気持ちの通じるコミュニケーションが実現します。クリアな音声での通話は、使用者の声を主役に引き立てるほどです。周囲のノイズをフィルタリングして除去することで「声」を識別、補正するClear Voice Capture（CVC）テクノロジーにより、業務の開始時から終業まで高い忠実性を維持します。スリムで簡単に調整できるブームマイクを使用者に合わせて口元に配置することでマイクの精度を高めるとともに、使用しない時は後ろに折りたたんでおけば邪魔になりません。

NFCペアリングで簡単接続

従来のBluetoothペアリングでは設定画面での操作が必要でしたが、OpenComm2 PTT StandardはNFC機能により、ヘッドセットに端末をかざすだけで自動的にペアリングを開始。わずか数秒で接続が完了します。

卓越したオーディオ品質

第7世代の骨伝導テクノロジーPremiumPitch(TM) 2.0 により、重要な通話中に一言も聞き逃すことはありません。 OpenComm2 PTT Standardは、中音域および高音域の声を正確に集音しながら補正されるため、すべての単語を歪みなくはっきりと聞き取ることができます。

手軽にUSB-C充電

USB-C充電ポートにより、ヘッドセットの充電が簡単で便利になります。

急速充電対応かつ長持ちバッテリー

高度なテクノロジーでバッテリーが長持ち。途切れることのない通信を手に入れることができます。これにより、いつでもどこでもオンラインと接続できます。

- 最大16時間の連続通話- 最大8時間の音楽再生- 急速充電 5分間の充電で最大2時間の通話が可能- フル充電まで約60分製品詳細 :https://focal.co.jp/products/shokz-opencomm2-ptt-standardShokzについて

オープンイヤー型イヤホンに革新をもたらすShokz。

多くの方の手に届くリーズナブルな価格帯で、独自のオーディオ技術による高音質を実現。オープンイヤーならではの「ながら聴き」を高音質で楽しめるという、新しいオーディオ体験を提供しています。耳を塞がない安全性と最高の音質を約束に、これからもイヤホン業界に革新を起こす商品開発を続けてまいります。



https://jp.shokz.com/

フォーカルポイント株式会社について

フォーカルポイント株式会社は、平成元年に設立された世界中の優れた製品を取り扱う輸入商社です。iPhoneやiPad用のアクセサリ、Mac用の周辺機器などを中心に国内で販売とサポートを行っております。



フォーカルポイント会社概要

会社名：フォーカルポイント株式会社

代表者：恩田英樹

設立：1989年

URL：https://www.focal.co.jp/



※iPhone、iPad、Macは、Apple inc.の商標です。

※記載されている会社名および商品名は、各社の商標および登録商標です。

※価格、仕様は予告なく変更することがあります。

※弊社製品を使用したことによるコンピュータ本体、iPhone、iPad、その他周辺機器の破損、損傷、故障、紛失などに関しましては、弊社は一切責任を負いかねますことを予めご了承くださいますようお願いいたします。