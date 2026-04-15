40年以上続く焼肉・韓国スープ専門店が、本気で愛犬のために作った完全無添加ボーンブロス。24時間以上の低温抽出で生まれた『TANTAN THE PURE 骨と水だけ』、新登場。

株式会社POONG

焼肉・韓国スープ専門店を運営する株式会社POONG（所在地：北海道帯広市、代表：森 豊）は、愛犬の健康長寿をサポートする犬用栄養補完食「TANTAN THE PURE 骨と水だけ」を、公式オンラインショップにて4月1日より販売開始しました。創業40年以上を誇る焼肉・韓国スープ専門店ならではの仕入れルートで調達した鮮度の高い国産牛骨を100%使用。24時間以上かけて低温抽出した、添加物・調味料・保存料を一切含まない、ピュアで栄養豊かなペット用スープです。開発者は、北海道で焼肉店を営み、本場韓国料理レシピをSNSで発信するシェフ。フォロワーは9.4万人を超えます。その骨スープの技術と哲学が、そのまま愛犬のための一杯に込められています。

▶ 公式オンラインショップ：https://jyupet.buyshop.jp/(https://jyupet.buyshop.jp/)

『TANTAN THE PURE 骨と水だけ』（300g・150g）

YouTube動画～野菜の煮込みに牛骨スープを加えた一皿を仲良く食べるワンコたち

https://www.youtube.com/shorts/bvBgDAnnxJ8

「愛犬に、少しでも長く健康でいてほしい」━━ その切実な願いに、専門店が本気で向き合った

近年、獣医療の発展や飼育環境の向上にともない、犬たちの寿命は飛躍的に延びています。しかしそれと同時に、シニア期における「食欲や水分摂取の低下」に悩む飼い主の声も増えています。また、市販ドッグフードに含まれる添加物や保存料を気にする飼い主は年々増加しており、「本当に安心して与えられるものを探している」というニーズは、一部のこだわり層だけのものではなくなっています。

そうした声に正面から向き合い、誕生したのが『TANTAN THE PURE 骨と水だけ』です。足し算ではなく「引き算」の思考で開発されたこの商品の原材料欄には、「牛骨（国産）、水」の2つしか記載されていません。これは妥協でも省略でもなく、愛犬の体に本当に必要なものだけを届けたいという、開発者のまっすぐな想いから生まれた選択です。

40年の骨スープ技術が、そのままペットのテーブルへ ━━ 3つの価値

1.自社ルートで実現した、100%ヒューマングレードの「国産牛骨」

本商品を開発したのは、40年以上にわたり地域に愛されてきた焼肉・韓国スープの専門店。長年培ってきた独自の仕入れルートを活かし、人間用食材（ヒューマングレード）として流通する鮮度の高い国産牛骨を100%使用。「ペットだから」という妥協を一切排除する。それが、食のプロフェッショナルとしての譲れないこだわりです。

スープの原料は、鮮度の高い国産牛骨2.家庭では再現不可能な「24時間以上の低温抽出」

一般的な「じっくり煮込んだ」という表現では追いつかない、24時間以上の低温抽出製法を採用。高温処理による栄養成分の損失を最小限に抑えながら、牛骨由来のコラーゲン・ゼラチン・アミノ酸・ミネラルをスープへとじっくり溶け出させています。この製法のベースにあるのは、本場韓国の骨スープ文化に裏打ちされた技術と知見。温度管理を徹底しながら丁寧に時間をかけるこの抽出法は、家庭の調理では到底再現できない、専門店ならではの経験の結晶です。

3.シニア犬・食の細い犬にも安心な「完全無添加」

添加物・調味料・保存料はもちろん、野菜類も一切不使用。極めてシンプルな成分設計は、消化への負担が少なく、加齢とともに食が細くなったシニア犬や、日頃から食欲にムラのある犬の栄養・水分補給をサポートします。

美味しさの裏側にある「アップサイクル」という選択

器に注いだ『TANTAN THE PURE 骨と水だけ』

『TANTAN THE PURE 骨と水だけ』は、愛犬の健康を支えるだけでなく、環境への配慮という側面も持っています。焼肉専門店では日々多くの牛骨が発生しますが、栄養価が高く本来は価値ある素材でありながら、十分に活用されてこなかった現実があります。私たちはその骨に改めて光を当て、独自のスープ製造技術によって高品質なペット向け健康食品へと昇華させました。フードロスの削減とアップサイクルの実現--美味しさの先にある、サステナブルなストーリーを持つ商品です。

モニター調査では80%が「食いつきの改善」を実感 ━━ おすすめの与え方

発売に先駆けて実施した愛犬家30名を対象としたモニター調査では、80%の飼い主が「食いつきの改善を感じた」と回答。牛骨由来の香りが犬の嗅覚を刺激し、食への関心を引き出すとの声が多く寄せられました。

以下のような場面での活用がおすすめです。

▪いつものドライフードへのトッピング：香りが立ち、食への関心が高まります

▪水分補給が苦手な子への水分代わり：そのままでも、白湯で薄めても。お散歩後にも最適です

▪手作りごはんのベーススープとして：お肉や野菜を煮込む際の出汁としても活用できます

本商品に込めた想い

北海道産の野菜の煮込みに牛骨スープを加えた一皿あっという間に完食、ごきげんの愛犬

『TANTAN THE PURE 骨と水だけ』は、愛犬と真剣に向き合うすべての飼い主へ届けたい一品です。北海道・帯広の専門店から生まれたこの小さなスープが、あなたの愛犬の毎日に少しの変化と笑顔を届けることができれば、これ以上の喜びはありません。

【商品概要】

▪商品名：TANTAN THE PURE 骨と水だけ

▪名称 ：犬用栄養補完食（無添加スープ）

▪原材料：牛骨（国産）、水

▪内容量／販売価格：

300gパッケージ：2,100円（税込）

150gパッケージ：1,450円（税込）

▪公式オンラインショップ：https://jyupet.buyshop.jp/

▪販売開始日 ：2026年4月1日

【会社概要】

会社名：株式会社POONG

所在地：北海道帯広市西17条南36丁目2-10

代表者名：森 豊

事業内容：焼肉・韓国スープ専門店の運営／ペットフードの開発・販売

焼肉じゅうじゅうHP：https://jyujyuobihiro.shop/

公式オンラインショップ：https://jyupet.buyshop.jp/

Instagram1：@tantan_hokkaido（TANTAN 公式／商品・日常情報を発信）

Instagram2：@jyujyu_yakinikuobihiro（焼肉じゅうじゅう 十勝帯広／素材・仕入れの背景）

Instagram3：@namhee_kitchen（namhee kitchen／韓国家庭料理レシピを発信する公式アカウント。フォロワー9.4万人。本場韓国の骨スープ技術が『TANTAN THE PURE 骨と水だけ』の開発にも活かされています）

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社POONG 担当：森 豊

TEL：090-6261-7450

MAIL：poong10042000@yahoo.co.jp

受付時間：平日 10:00～18:00