【表紙に『准教授・高槻彰良の推察』が登場!!】『月刊コミックジーン 2026年5月号』が2026年4月15日（水）に発売！
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、『月刊コミックジーン 2026年5月号』を2026年4月15日（水）に発売いたします。
◆表紙：『准教授・高槻彰良の推察』
漫画：相尾灯自
原作：澤村御影
キャラクター原案：鈴木次郎
謎（ミステリ）を辿れば日常のむこうがわへ。
怪事件を愛する准教授×嘘を聞き分ける大学生コンビの民俗学ミステリ！
◆裏表紙：『憧れの作家は人間じゃありませんでした』
▼コミックス第1～2巻＆原作小説第1～4巻＋EX 大好評発売中！
コミックス第1～2巻 KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/series/484043/?i=322403000441)
原作小説(https://www.kadokawa.co.jp/series/110835/?i=321610000250)第(https://www.kadokawa.co.jp/series/110835/?i=321610000250)1～4巻＋EX KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/series/110835/?i=321610000250)
◆特別付録
『飛と龍子』漫画コマステッカー
◆巻頭カラー!!
『ブラックシープ』
雅鳳みゃと
紅葉の帳が、絢爛たる暗躍者たちを包み込む──。
▼コミックス第1～5巻 大好評発売中！
KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/series/347596/?i=322111000366)
◆センターカラー!!
『OVER MATE』
Gyoniku
握りつぶした正義の中で君はなにを見る？
使命と友情、どちらをとるか。
この選択が運命を左右する、少年たちのダーク・ヒューマン・アクション第6話!!
▼コミックス第1巻 好評発売中！
KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322511000456/)
◆センターカラー!!
『ブラッド・エンド・ラブ』
安住露月
闇底から伸びる手に世界が蝕まれる前に──!!
異端の吸血鬼×二重人格の青年のミステリー・ブロマンス!!
▼コミックス第1巻 好評発売中！
KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322510000286/)
◆センターカラー!!
『根ノ國家』
小松万記
裏切りと忠実は表裏一体。
生死を彷徨うエリート銀行員×気まぐれな異人美丈夫が織りなす御屋敷脱出サバイバル！
▼コミックス第1巻 大好評発売中！
KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322510000278/)
◆書誌情報
『月刊コミックジーン 2026年5月号』
発売：2026年4月15日（水）
価格：730円（本体664円+税）
判型：B5変形判
発行：株式会社KADOKAWA
KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322512000857/)
◆関連ページ
公式ホームページ：https://comic-gene.com/
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