【表紙に『准教授・高槻彰良の推察』が登場!!】『月刊コミックジーン　2026年5月号』が2026年4月15日（水）に発売！

写真拡大 (全7枚)

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、『月刊コミックジーン　2026年5月号』を2026年4月15日（水）に発売いたします。





◆表紙：『准教授・高槻彰良の推察』


漫画：相尾灯自


原作：澤村御影


キャラクター原案：鈴木次郎



謎（ミステリ）を辿れば日常のむこうがわへ。


怪事件を愛する准教授×嘘を聞き分ける大学生コンビの民俗学ミステリ！



◆裏表紙：『憧れの作家は人間じゃありませんでした』


▼コミックス第1～2巻＆原作小説第1～4巻＋EX 大好評発売中！


コミックス第1～2巻 KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/series/484043/?i=322403000441)


原作小説(https://www.kadokawa.co.jp/series/110835/?i=321610000250)第(https://www.kadokawa.co.jp/series/110835/?i=321610000250)1～4巻＋EX KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/series/110835/?i=321610000250)



◆特別付録


『飛と龍子』漫画コマステッカー




◆巻頭カラー!!


『ブラックシープ』


雅鳳みゃと




紅葉の帳が、絢爛たる暗躍者たちを包み込む──。



▼コミックス第1～5巻 大好評発売中！


KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/series/347596/?i=322111000366)



◆センターカラー!!


『OVER MATE』


Gyoniku




握りつぶした正義の中で君はなにを見る？


使命と友情、どちらをとるか。


この選択が運命を左右する、少年たちのダーク・ヒューマン・アクション第6話!!



▼コミックス第1巻 好評発売中！


KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322511000456/)



◆センターカラー!!


『ブラッド・エンド・ラブ』


安住露月




闇底から伸びる手に世界が蝕まれる前に──!!


異端の吸血鬼×二重人格の青年のミステリー・ブロマンス!!



▼コミックス第1巻 好評発売中！


KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322510000286/)



◆センターカラー!!


『根ノ國家』


小松万記




裏切りと忠実は表裏一体。


生死を彷徨うエリート銀行員×気まぐれな異人美丈夫が織りなす御屋敷脱出サバイバル！



▼コミックス第1巻 大好評発売中！


KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322510000278/)



◆書誌情報


『月刊コミックジーン　2026年5月号』


発売：2026年4月15日（水）


価格：730円（本体664円+税）


判型：B5変形判


発行：株式会社KADOKAWA


KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322512000857/)



◆関連ページ


公式ホームページ：https://comic-gene.com/


公式ブログ：https://comic-gene.com/blog/


公式X：https://x.com/comicgene