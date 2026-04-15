北海道発のブランド「ガレット・ネージュ」大丸神戸店にて期間限定で初出店

モロゾフ株式会社

洋菓子メーカー、モロゾフ株式会社（神戸市東灘区）は、北海道発のブランド「ガレット・ネージュ」を大丸神戸店にて期間限定で初出店いたします。北海道の素材を使ったガレット専門店より、ギフトや手土産にもぴったりなこだわりの焼き菓子をお届けいたします。

販売場所： 大丸神戸店 １階メインステージ横特設会場

販売期間： ２０２６年４月２２日（水）～４月２８日（火）

ガレット・ネージュ

新しい、美味しい、感動。

３つの想いをゆきうさぎに託して。

北海道の素材を使い、丁寧に作り上げたガレット専門店。

「ネージュ」は、フランス語で「雪」。ブランドのシンボルである“ゆき”うさぎを表しています。

北海道にのみ生息する「エゾユキウサギ」は、逃げ足が速く、なかなかお目にかかれません。

会えると嬉しいゆきうさぎのように、「出会うと感動する、そんなお菓子を作りたい」という想いを込めたスイーツをお届けいたします。

〈商品ラインナップ〉

～手作業で丁寧に組み立てた、贅沢なスイーツ。～

ガレットサンド（レーズン）

４個入/税込価格：１,２９６円（本体価格：１,２００円）

北海道産のバターを使用し、ラム酒漬けの香り高いレーズンがぎっしり入ったしっとり食感のケーキを、ミルキーなホワイトグラサージュでコート。カカオと小麦が香る、口どけの良いガレットでサンドしました。

ガレットサンド（レーズン）４個入/税込価格：１,２９６円（本体価格：１,２００円）

ガレットサンド（クルミ）

４個入/税込価格：１,２９６円（本体価格：１,２００円）

北海道産のバターを使用し、やさしい甘さのくるみがたっぷり入ったケーキを、ミルキーな

ホワイトグラサージュでコート。バターと小麦が香る、口どけの良いガレットでサンドしました。

ガレットサンド（クルミ）４個入/税込価格：１,２９６円（本体価格：１,２００円）

～チーズの旨味あふれる、ほろほろ食感のガレット。～

ガレット オ フロマージュ（マスカルポーネ）

８個入/税込価格：１,０８０円（本体価格：１,０００円）

北海道産のバターと小麦に、ミルキーなマスカルポーネチーズを加えて焼き上げました。ほんのりとした塩味が、ミルクの優しい味わいを引き立てます。

ガレット オ フロマージュ（マスカルポーネ）８個入/税込価格：１,０８０円（本体価格：１,０００円）

ガレット オ フロマージュ（チェダー）

８個入/税込価格：１,０８０円（本体価格：１,０００円）

北海道産のバターと小麦に、コクのあるチェダーチーズを加えて焼き上げました。黒胡椒のピリッとした香りがアクセントです。

ガレット オ フロマージュ（チェダー）８個入/税込価格：１,０８０円（本体価格：１,０００円）

～詰合せ商品～

ガレット・ネージュ 詰合せ

１６個入/税込価格：３,２４０円（本体価格：３,０００円）

ガレット・ネージュ 詰合せ １６個入/税込価格：３,２４０円（本体価格：３,０００円）

ガレット・ネージュ 詰合せ

２６個入/税込価格：５,４００円（本体価格：５,０００円）

ガレット・ネージュ 詰合せ ２６個入/税込価格：５,４００円（本体価格：５,０００円）