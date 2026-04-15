「母の日の贈りもの」フェアを4月17日（金）より開催！選ぶ時間も贈り物。想いと共感で、つながる「地域のお米×お供の旅するギフト」など。

株式会社AKOMEYA TOKYO

今年の母の日は5月10日。

ふだんはなかなか伝えられない感謝の気持ちも、母の日だからこそ素直に届けたいもの。AKOMEYA TOKYOでは、日本各地のお米と、その土地でつくられたごはんのお供を楽しめる「旅するギフト」をはじめ、ほっとひと息つくお茶時間を愉しむセットや、果実の美味しさを味わうギフト、からだを気づかうヘルシーな逸品までご用意しています。毎日の食卓やくつろぎの時間が、少しだけ特別になるように。お母さんの笑顔を思い浮かべながら、ぴったりの贈りものを選んでみませんか。

こだわりのお米を母の日にぴったりなパッケージで贈る

特集ページはこちら :https://www.akomeya.jp/shop/e/emday/

メッセージ米 お母さんありがとう 980円

お母さんへの日頃の感謝の想いを、おいしいお米に添えて贈りませんか。こちらは出雲大社と古くからゆかりのある、島根県飯南産のコシヒカリを出雲大社へご奉納した特別なお米。他のアイテムと一緒に添えて、メッセージカード代わりに使うのもおすすめです。

母の日メッセージ米 こふろしき包み

オンラインショップ 1,466円 ／ 店舗価格 1,475円

カーネーションのデザインをあしらったこふろしきに、お母さんへの「感謝」のメッセージを伝える2合キューブのお米が包まれたプチギフトにぴったりなセット。柔らかい手ざわりの生地を使用したこふろしきは、手ぬぐいやハンカチとして繰り返しお使いいただけます。それぞれ単品でもお買い求めいただけます。

地域のお米×お供の旅するギフト

≪東北≫ 岩手県稲瀬産 くにみ農園 銀河のしずく 880円

× 牛タン仙台ラー油 950円

粒が大きく、ほどよい粘りと軽やかな食感が魅力の「銀河のしずく」。炊き上がりはその名の通り、銀河のようなツヤと白さが際立ちます。宮城県仙台市の名物牛タンがごろっと入った「牛タン仙台ラー油」の旨みと香ばしさが重なり、東北の味覚を贅沢に。

≪中部≫ 新潟県阿賀北地区産 米杜氏栽培会 新之助 980円

× 焼きねぎ味噌 400円

大粒できれいなツヤ、豊潤な甘みとコク、しっかりした粘りと弾力を持ち合わせる新潟県産のブランド米「新之助」。「焼きねぎ味噌」は長野県の熟成信州みそに焼いて旨みを引き出したねぎを漬け込んだ、ごはんが進むおかず味噌です。

≪近畿≫和歌山県白浜産 田上雅人さんのヒカリ新世紀熊野米 880円

× うす塩味梅干 980円

梅の産地・和歌山県紀南地域で、梅の調味液を活用した循環型農業により育てられたブランド米「ヒカリ新世紀 熊野米」。もっちりとした粘りでやわらかく、なめらかなのど越しです。ごはんのお供の定番、和歌山県産の梅を使った「うす塩味梅干」が、お米の美味しさを引き立てます。

≪中四国≫ 愛媛県西予産 ひめの凜 980円

× 天然真鯛の焼きほぐし750円

愛媛県オリジナル品種「ひめの凜」は、大粒で透き通るような美しさと華やかな香り、上品な甘さが魅力。同じく愛媛県産の天然真鯛を焼いて塩で味付けし、おおぶりにほぐしたごはんのお供「天然真鯛の焼きほぐし」との相性も抜群。瀬戸内の恵みを堪能できます。

≪九州≫ 福岡県小郡産 田篭富重さんの夢つくし 980円

× 極薄削りふりかけ かつお 756円

「夢」は将来の夢・希望を託し、「つくし」は北部九州の古い地名である「筑紫の国」と、誠心・誠意を「尽くす」の意味が込められた福岡県のお米「夢つくし」は、ふっくら柔らかな炊き上がりのお米。かつお節生産量日本一を誇る鹿児島県で作られた「極薄削りふりかけ かつお」をのせて、シンプルながらも奥深い味わいに。

新発売「ノンオイル ドレッシング」のヘルシーなギフト

果実のおいしさを味わうギフト

芳香赤しそ 650円 初夏に手摘みした香り豊かな福岡県産の赤しその葉の旨みを引き出し、かつおベースの天然だしと合わせました。熟成しょうが 650円 炭火でじっくり焼かれた焼きあごのだしと、丁寧にすりおろした九州産の熟成生姜を組み合わせました。香味たまねぎ 650円 九州産の玉ねぎと福岡県産丸大豆しょうゆの旨み広がる、かつおだしを効かせた和風仕立ての味わいです

アコメヤのフルーツソース

(白桃、いちじく、ふじりんご、とちあいか) 各1,500円

日本各地の厳選した果物を丁寧に仕込み、たっぷりの果肉を使用したフルーツソースに仕上げました。ソーダや牛乳で割るほか、ヨーグルトなどのトッピングにも。

フリーズドライフルーツ

(ミックス、ふうせんみかん＆いちご) 各600円

素材に熱を加えないフリーズドライ製法で仕上げたドライフルーツ。軽くサクッとした食感が特長で、いつでも手を汚さずフルーツのおいしさを味わえます。

ゆずはちみつ、かぼすはちみつ 各1,300円

ゆずはちみつには愛媛県産ゆず「鬼北の香里」果汁を、かぼすはちみつには大分県産かぼす果汁を使用しました。爽やかな酸味と優しい甘さで、水や炭酸割り、かき氷のシロップにおすすめです。

アコメヤのゼリー

白桃、レモン、巨峰、みかん 各450円、ブラッドオレンジ 550円

ボックス入り 2,650円

国産フルーツのみずみずしさと素材本来の美味しさを閉じ込めた色鮮やかなゼリー。スパウトタイプなので手軽に食べられます。暑い日はひんやり冷やしてどうぞ。

シャインマスカットコンポート 2,000円

糖度が高く、爽やかで上品な芳香、芳醇な味わいの国産大粒シャインマスカットを、果肉の風味を損なわないようにライトなシロップに漬け込みました。

アコメヤのサイダー

(シャインマスカット、みかん、かぼす、いちご、なし) 各499円

磨きぬいて純度を高めた水をベースに国産の果物の風味が広がる、シュワッと爽やかな微炭酸サイダー。お母さんの好きな果物のフレーバーを贈ったり、詰め合わせて飲み比べを愉しむセットにも。

お茶時間を愉しむギフト

玄米珈琲 760円

山形県庄内町で丁寧に焙煎した国産玄米100%の玄米珈琲。芳ばしい香りと優しい苦み、すっきりした後味が特長です。ノンカフェインで時間を選ばずお愉しみいただけます。

玄米煎茶、玄米ほうじ茶、そば茶 各680円

鮮やかな緑が美しい玄米煎茶、まろやかで香ばしい玄米ほうじ茶、香り高い風味のそば茶は、どれも贈り物にぴったりな米袋デザインのパッケージ入り。

ベイクドケーキ(3種のチーズ、宇治抹茶) 各1,080円

健康に配慮して大事に育てられた鶏の卵を使用した、しっとりやわらかなベイクドケーキ。3種類のチーズを使用し、それぞれの旨みを活かして焼き上げた「チーズ」、香り高い宇治抹茶のほろ苦さを引き立て、余韻が広がる「抹茶」の2種類の味わいです。

米粉のブールドネージュ(ショコラ、フランボワーズ、バニラ)

各600円

国産米粉を使用し、低温でじっくり焼き上げたクッキー生地に有機粉糖をトッピングしました。ころんと可愛らしい見た目とサクサクほろほろとしたくちどけ食感が、お茶の時間を彩ります。

AKOMEYA TOKYOとは

「一杯の炊き立てのごはんから広がるおいしい輪」をコンセプトに、全国各地から厳選したさまざまな種類のお米を中心に、ごはんと相性抜群のごはんのお供や和食の中心にある出汁や調味料、食器・調理道具などを扱い、東京を中心に38の店舗（2026.4.15現在）、2店舗の「AKOMEYA食堂」、オンラインショップを展開するライフスタイルショップです。

「AKOMEYA食堂」では、旬の食材を使って季節のおいしさをぎゅっと詰め込んだ献立を炊き立てのごはんとともにお届けしています。

全国の生産者との強い繋がりと信頼関係のもと「ほんもの」のおいしさにこだわった商品開発やセレクトを行っており、古くからある日本の食文化や伝統を現代のライフスタイルに合わせ提案しています。

下記4つのカテゴリーで厳選したものを世の中へご提案していきます。

・日本の食文化の中心である「お米」

・一杯のごはんをさらにおいしくする「お供や調味料」

・食卓を彩る日本の伝統的な「食を中心とした雑貨」

・季節に合わせたこだわりの調味料・食材を炊き立てのごはんと楽しむ「AKOMEYA食堂」

株式会社AKOMEYA TOKYO

代表取締役社長：山本浩丈

本店所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷 2-11-1

事業内容：食品・生活雑貨・服飾雑貨の販売および飲食業

URL https://www.akomeya.jp/

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