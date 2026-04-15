【新ブランド誕生】先端科学が導く“引き締め*1”の新体験。エステ級の本格ケアを自宅で叶える美容家電ブランド「BIOAESTECH」5月1日より始動

株式会社MD

株式会社MD（本社：東京都港区、代表取締役：石井 賢介）は、最新のテクノロジーとエステティック理論を融合させた新美容家電ブランド「BIOAESTECH（バイオエステック）」を2026年5月1日（金）より始動いたします。

ブランドローンチの第一弾プロダクトとして、独自のテクノロジーを搭載したリフトケア(*2)美顔器「DUAL ORB DEEP LIFT（デュアル オーブ ディープ リフト）」を、公式サイト（https://bioaestech.jp）、全国のドン・キホーテおよびAmazon・楽天市場にて同日より順次発売いたします。

■ 新美容家電ブランド「BIOAESTECH（バイオエステック）」

ブランド名の由来は 「BIO（生命・生物学）」×「AESTHETIC（美学・エステティック）」×「TECHNOLOGY（技術）」。

「美しさを、理論で解き明かす」をコンセプトに、多忙な現代人が、自宅にいながらプロフェッショナルなケアを享受できる、エビデンスに基づいた美容家電を提案します。

■ DUAL ORB DEEP LIFT（デュアル オーブ ディープ リフト）

年齢とともに変化する肌のサインにアプローチ。独自形状のヘッドと、深層部(*3)へ届くエネルギーの融合により、かつてないリフトケア(*2)体験を提供します。

【商品特長】

独自のDUALアプローチ

「当てるだけ」では届かなかった場所へ。

2つの球体が肌を物理的につまむ独自構造を採用。

逃げようとする筋肉をしっかりと捉えた状態でEMSを届けます。

計算された「ORB（球体）」ヘッド

深層筋に特化した特殊波形を採用し、「奥から持ち上げられる」ような体感を実現。

5段階のレベル調整により、心地よいケアからガツンと響く本格的なケアまで好みの強さえリフトケア(*2)が可能です。

*1 マッサージ効果による

*2 機器を上方に動かすこと

*3 角質層まで（または表情筋への刺激）

■商品仕様

商品名 ：DUAL ORB DEEP LIFT コード ：コードレス（USB充電式）

販売価格 ：29,700円（税込） 充電時間：約3時間

発売日 ：2026年5月1日(金) 定格電源：5V / 1A

カラー ：ブラック 消費電力：最大約6W

本体サイズ：84×68×45mm

本体質量 ：173g

販売チャネル: 公式オンラインストア(https://bioaestech.jp)、Amazon、楽天市場、ドン・キホーテ

■株式会社MDについて

・会社名：株式会社MD

・代表者：石井賢介

・所在地：東京都港区新橋6-9-4 新橋六丁目ビル4階

・設立 ：2020年7月

・URL ：https://mktdemo.com/