東急電鉄キャラクターのるるんとコラボレーションしたTシャツがOJICOから登場！

有限会社チャンネルアッシュ

「楽しくないTシャツなんて、欲しくない。」をテーマに、遊びの詰まったデザインでアパレル・雑貨を展開する「OJICO〈オジコ〉」（有限会社チャンネルアッシュ、本社：石川県金沢市、代表取締役：越原裕幹）から、東急電鉄キャラクターのるるん×OJICO「いっしょ」と「きゅうけい」が登場します。4月16日（木）から東急百貨店たまプラーザ店で開催のOJICO期間限定ショップにて先行販売を開始いたします。

【東急電鉄キャラクターのるるん×OJICO「いっしょ」】

【東急電鉄キャラクターのるるん×OJICO「きゅうけい」】

東急電鉄キャラクターのるるんとコラボレーションしたTシャツが登場。

これまでに東急電鉄の電車とのるるんとをモチーフにしたTシャツのリリースはありましたが、

のるるん単体でのデザインは初となります。

東急電鉄キャラクターのるるん×OJICO「いっしょ」は、仲良く手を繋いでいる大小の「のるるん」がTシャツのフロントからバックにかけてプリントされたほのぼのとしたデザイン。

こどもサイズ（90cm～145cm）とおとなサイズ（男女兼用S～3L）で絵柄を前後逆にプリントし、

親子お揃いにしてくっつくと大小ののるるんが手を繋いで見える仕掛けになっています。

身生地のネイビーにのるるんのグレーが映え、インパクトがありながらも落ち着いた配色に仕上げました。

東急電鉄キャラクターのるるん×OJICO「きゅうけい」は、寝転がって背中を向けているのるるんを

Tシャツのフロントからバックにかけてプリント。

あえて顔を見せず、のるるんの後ろ姿のみをデザインしたTシャツは、ひと味違うアイテムとして

楽しんでいただきたい一枚です。

〇商品詳細

商品名：東急電鉄キャラクターのるるん×OJICO「いっしょ」

東急電鉄キャラクターのるるん×OJICO「きゅうけい」

価格：こども/3,700円(税込4,070円)～ おとな/5,100円(税込5,610円)～

サイズ：こども/全5サイズ(90～145cm) おとな/全5サイズ(男女兼用S・M・L・LL・3L)

カラー：ネイビー、ホワイト

素材等：綿100%、日本製

先行販売日程：4月16日（木）～4月29日（水・祝）

東急百貨店たまプラーザ店「OJICO」期間限定ショップ

5月15日（金）～5月20日(水)日吉東急アベニュー「OJICO」期間限定ショップ

5月21日(木)～5月31日(日)中央林間東急スクエア「OJICO」期間限定ショップ 等を予定

※先行販売終了後はOJICO公式オンラインショップ、OJICO横浜ジョイナス店、東急線沿線での期間限定ショップ等にて販売を予定しております。

※スケジュールは変更となる場合がございます。

〇OJICOについて

「楽しくないTシャツなんて、欲しくない。」をテーマに、思わず誰かに伝えたくなるワクワクする仕掛けやクスッと笑ってしまうストーリーが詰まった、毎日がちょっと楽しくなるTシャツや雑貨を展開。ベビー、キッズ、レディース、メンズと最大13サイズでの展開で、あらゆる世代に対応しています。メインアイテムであるTシャツは、染め、裁断、プリント、縫製と全ての工程を日本国内で行い、長く愛着を持って着ていただける1枚に仕上げています。

https://www.ojico.net/

〇有限会社チャンネルアッシュについて

ストーリーのあるTシャツを中心にアウターやボトムス等のアパレル、くつ下やバッグ等の雑貨を取り扱う自社ブランド「OJICO〈オジコ〉」の企画・デザイン、製造、販売をメイン事業とし、公式オンラインショップ、常設店舗、各地で開催の期間限定ショップにて展開しています。この他に、OEM事業、車両ラッピングや企業ロゴ、ノベルティなど多岐にわたる企画・デザインも手掛けています。

〇会社概要

会社名：有限会社チャンネルアッシュ

所在地：〒921-8062 石川県金沢市新保本1-436-5

代表者：越原 裕幹

設立：平成17年2月15日

企業サイト：https://www.ch-h.co.jp/

OJICO公式web：https://www.ojico.net/

事業内容：衣料品・雑貨の企画製造販売

〇お客様からのお問い合わせ先

OJICOお客様窓口

TEL：076-246-5050（平日11:00-17:00）

〇本リリースに関する報道お問い合わせ先

有限会社チャンネルアッシュ 担当/松岡

ＴＥＬ：076-246-3377

e-mail：hiromi@ojico.net または企業サイト https://www.ch-h.co.jp/

「取材及び衣装提供に関するお問い合わせ」のフォームよりご連絡ください。