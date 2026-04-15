【麻雀を愛するすべての皆様へ】マーチャオ全店舗で「リポビタンゼリーパフォーマンス」を無料配布！～ブドウ糖×カフェイン×冷涼感で勝利の一手へ～

大正製薬株式会社

大正製薬（以下、当社）は、４月２０日より、全国に約７０の雀荘を展開する麻雀チェーン「マーチャオ」で、新商品「リポビタンゼリーパーフォーマンス」約５万袋の大規模サンプリング企画を実施します。商品がなくなり次第終了となりますので、この機会にぜひお試しください。

サンプリング商品：リポビタンゼリーパフォーマンス

サンプリング期間：４月２０日（月）～なくなり次第終了

お渡し方法：マーチャオ（各店舗）にご来店で従業員よりお渡しします。

麻雀中にぴったりな商品となっておりますので、ぜひお試しください。

本年４月６日（月）より販売を開始したラムネ風味のゼリー飲料です。ラムネ３０粒相当のブドウ糖※1と、インスタントコーヒー1杯分相当のカフェイン※2のほか、ビタミンB1・B２・B6やクエン酸を摂取できます。また、風味付けにペパーミントの爽やかな冷涼感も加えました。冷やしてもおいしくお飲みいただけますし、塩分配合で熱中症対策※３にもご利用いただけます。

※1 本商品１袋に含まれるブドウ糖３０gはラムネ３０粒と同等量

※2 本商品１袋に含まれるカフェイン８０mgはインスタントコーヒー１杯分のカフェインと同等量（日本食品標準成分表２０２０より）

※3全国清涼飲料連合会「熱中症対策」表示ガイドラインの塩分濃度に準拠

北は北海道から南は九州まで全国約７０店舗を展開する雀荘チェーン。「笑顔になれる場所がある。笑顔にさせる、人がいる」を合言葉に、初心者から上級者までどなたでも楽しめる雀荘を目指す。成績管理システムもあるため、手軽にお楽しみいただけます。大正製薬の企画担当者の想いに共感し、本企画の実施を決定。