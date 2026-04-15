アパマンショップ公式キャラクター「べあ～君」47都道府県の魅力を踊りで発信する“着ぐるみダンス企画”第46弾「鹿児島」を4月15日（水）に公開

APAMAN株式会社

賃貸住宅仲介業において、店舗数＊1および契約数＊2ともにNo.1を誇るAPAMAN株式会社（東京都中央区、代表取締役社長：山崎 戒）が展開する「アパマンショップ」は、公式キャラクター「べあ～君」を起用した地域魅力発信企画「着ぐるみダンス」シリーズの最新作として、鹿児島編を2026年4月15日（水）に公開いたします。

今回の鹿児島編では、桜島の雄大な火山や温泉、溶岩でできた大地を背景に、黒豚などの豊かな食文化とともに、鹿児島ならではの自然の力を体感。べあ～君が元気いっぱいにダンスを披露します。

※本動画は鹿児県および各施設との公式提携を示すものではありません。

本取り組みは、企業キャラクターを活用した地域共創型コンテンツとして、ショート動画を通じて地域の魅力を再発信することを目的としています。

ご当地べあ～君 鹿児島

背景と目的

本企画は、アパマンショップが地域に根ざした活動を通じて各都道府県の魅力を発信し、地域の活性化を目指すことを目的として実施いたします。各地の象徴的な風景や名産品を背景に元気に踊る「べあ～君」がダンスを披露し、地域の魅力を広く発信いたします。

この取り組みは持続可能な開発目標（SDGs）の目標11「住み続けられるまちづくりの実現」に貢献し、またSNSを通じた情報発信により地域への経済波及効果を生み出すことを目指し、目標8「働きがいも経済成長も」にも寄与します。

鹿児島県編の見どころ

鹿児島編では、雄大な桜島をはじめ、活火山や温泉、青い海・豊かな自然景観をモチーフに、べあ～君が元気いっぱいに踊ります。

温暖な気候に恵まれ、黒豚などの食文化や歴史、自然の力を感じる暮らしもあわせて表現します。鹿児島の“志の街”としての自然のエネルギーと文化の魅力を感じられる内容です。こうした環境は、移住・二拠点生活の選択肢としても注目されています

鹿児島

べあ～君 ご当地ダンス鹿児島

ダンス振付

１.みぎにポンポンポン

２.ひだりにポンポンポン

３.みぎむいて

４.ひだりむいて

５.みぎむいて

６.ひだりむいて

７.ふみこんでポーズ





鹿児島 :https://youtube.com/shorts/TXt-c9-VizM桜島・火山・志の街・黒豚

鹿児島の住まい・暮らしの魅力発信

鹿児島県は九州の南端に位置し、桜島や活火山、青い海や緑豊かな山々など、自然に恵まれた地域です。温暖な気候で年間を通じて過ごしやすく、雄大な景観とともに穏やかな生活環境が広がっています。

鹿児島は生産地が近く、比較的手頃に入手しやすい食材が豊富です。豚・和牛の飼養頭数やサツマイモ生産量を誇り、豊富な種類の焼酎が楽しめる地域です。こうした自然と食・温泉に恵まれた環境は、観光だけでなく、暮らす視点でも鹿児島の魅力を感じられる生活につながっています。

アパマンショップ鹿児島

アパマンショップでは、地域の特性を踏まえながら、お客様一人ひとりの暮らし方に寄り添った住まい探しをサポートしてまいります。

アパマンショップ鹿児島エリアはこちら

https://www.apamanshop.com/kagoshima/chiiki/

公式SNSアカウント

[表: https://prtimes.jp/data/corp/49635/table/275_1_c90038fe70514722066da181efa162a8.jpg?v=202604151251 ]

※１▼賃貸住宅仲介契約数No.1

※調査概要および調査方法：「賃貸住宅仲介業」を対象にしたデスクリサーチおよびヒアリング調査

契約対象期間：2024年9月1日～2025年8月31日

調査実施：株式会社東京商工リサーチ

調査期間：2025年10月1日～2025年10月27日

比較対象企業：「賃貸住宅仲介業」運営企業 主要 10 社（但し、ファサード〈店舗外観〉を統一したブランドに限る）

*海外法人は除外（但し、独立した日本法人については対象とする）

※２▼賃貸住宅仲介業店舗数No.1

※調査概要および調査方法 ：「賃貸住宅仲介業」を対象にしたデスクリサーチおよびヒアリング調査

調査期間 ：2024 年 5 月 14 日～5 月 28 日

調査実施 ：株式会社エクスクリエ

比較対象企業 ：「賃貸住宅仲介業」運営企業 主要 10 社

*海外法人は除外（但し、独立した日本法人については対象とする）

【APAMAN株式会社】

APAMAN株式会社 （東京都中央区・代表取締役社長：山崎戒）は、EL CAMINO REA株式会社（東京都千代田区・代表取締役：大村浩次 ）の連結子会社で、日本最大級の加盟契約店舗数を誇る「アパマンショップ」ブランドの賃貸斡旋フランチャイズ（FC）事業を行う企業です。

URL： https://apamanshop-hd.co.jp/corporate-group/

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URL： https://apamanshop-job.net/jobfind-pc/

【本件に関する取材ご依頼等プレスお問い合わせ先】

APAMAN株式会社 広報担当

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Tel： 0570-058-889