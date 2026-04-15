【山梨の精鋭が集結】銘酒『七賢』や有機農業『ファーマン』らと地域共生パートナーへ。八ヶ岳の新ホテル「BLANC」が、4/18に食と自然を融合させたレセプションを開催

株式会社BLANC

自然共生型ホテルをプロデュース・運営する株式会社BLANC（本社所在地：東京都港区、代表取締役：山中 拓也、以下当社）は、国内3拠点目となる「BLANC YATSUGATAKE」（ブランク ヤツガタケ）を山梨県北杜市にて2026年4月24日（金）にグランドオープンいたします。

本開業に先立ち、地域資源を最大限に活用した「共創パートナーシップ」を発表いたします。 山梨を代表する銘酒「七賢（山梨銘醸）」や有機農業の「ファーマン」、地元の猟師集団「イェーガー」らと共に、宿泊施設が地域経済のハブとなる新たな滞在モデルを提示。 レセプションパーティを、4月18日（土）に開催することをお知らせいたします。

※本イベントは関係者およびメディアの皆様を対象としたご招待制となっております。

1. 地域と共につくる滞在体験 - 八ヶ岳を代表するパートナーとの共創

2026年04月18日レセプションパーティのお知らせ

BLANC YATSUGATAKEでは、フィールドが持つ魅力を施設の中だけで完結させず、地域に根づく人や営みとともに体験できる滞在を目指しています。

山梨銘醸株式会社「七賢」（白州町）：1750年（寛延3年）の創業以来、300年にわたり酒造りを続けてきた老舗酒蔵「七賢（山梨銘醸）」。南アルプス・甲斐駒ヶ岳の天然水を酒造りの中心に据え、自然と向き合いながら土地の個性を生かした酒造りを行っています。

ファーマン（北杜市）： 八ヶ岳・北杜市を拠点に、有機JAS認証を取得した農業を営むファーマン。

農業を軸に、「農業 × X」という発想のもと、学びや体験の場づくり、企業や福祉施設との連携など、自然と人、社会をつなぐ多様な取り組みを行っています。

イェーガー（八ヶ岳エリア）： 「自然の恵みを循環させ、里山と街をつなぐ株式会社イェーガー。山梨県内に3か所の自社工場を構え、100名を超える猟師と連携しながら、捕獲した命を100％活用することを目指しています。徹底した安全管理のもと、地域の課題である野生鳥獣を価値ある資源へと昇華させ、持続可能な里山の未来を創造しています。」

2. 自然と人の境界をなくす「過去最大規模」の挑戦

八ヶ岳を代表するパートナー

9,500平方メートル の広大な敷地を誇る本施設は、八ヶ岳の圧倒的なパノラマビューを最大限に生かした設計を採用しています。

全19室の客室天然温泉： すべての客室に天然温泉の露天風呂を完備し、南アルプスを望むロケーションで都会の喧騒を離れたリトリートを提供。

デジタルデトックスの提案： 焚き火を囲み、満天の星空や鳥の声で目覚めるミニマルかつ上質な滞在を通じ、自分と向き合う贅沢な時間を創造します。

【4/18 レセプションパーティ概要】

日時： 2026年4月18日（土） 14:00～16:00（受付13:30）

会場： BLANC YATSUGATAKE（山梨県北杜市須玉町若神子5616番1）

内容： 施設内覧会、パートナーシップに関する祝辞、レストラン「SOIL」による試食提供（七賢・ジビエ・ファーマン野菜等）、焚き火体験。

BLANC YATSUGATAKE

【ホテル概要】

名称：BLANC YATSUGATAKE（ブランク ヤツガタケ）

住所 ：山梨県北杜市須玉町若神子5616番1

電話：0551-30-9186

アクセス：須玉ICから車で10分、韮崎駅から車で15分

敷地面積：9,500平方メートル

各棟面積（デッキスペース含む）：

■【アルプスビュー】Suite Villa：98.32平方メートル

■【アルプスビュー】Standard Villa：26.45平方メートル

■Standard Villa：26.45平方メートル

■Family Villa：26.45平方メートル

宿泊部屋数：19室

料金： 1泊朝食付き・税込8,400円/名（Standard Villa-2名利用時）から。

※詳細は予約サイトをご確認ください

※別途、中学生以上は入湯税1泊150円/名かかります。

棟内設備：露天風呂、シャワー、ベッド（NELL製）、トイレ、リビングスペース、デッキスペース、エアコン、冷蔵庫、ワインセラー（一部客室）

共有設備：レストラン、焚き火スペース、コインランドリー（有料）、電子レンジ

グランドオープン：2026年4月24日

公式ウェブサイト：https://blan-c.com/yatsugatake/

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/blanc_hotel_official/

■ 関連プレスリリース

過去最大規模。「BLANC YATSUGATAKE（八ヶ岳）」2026年4月24日グランドオープン決定（2026年2月24日配信）(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000041.000084114.html)

＜メディア関係者の皆様へ＞

当日ご取材をご希望の場合は、下記連絡先までお問い合わせください。

なお、メディア関係者の皆様には、内覧および撮影のお時間をご用意しておりますため、

12:30受付にてご案内させていただきます。

また、4月21日配信予定の事後レポートにて、

本レセプションにおける「七賢・ジビエ・ファーマン野菜」等の写真素材の提供も予定しております。

ご来場が難しい遠方のメディア様におかれましても、ぜひご注目いただけますと幸いです。

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社BLANC 広報担当

メール：press@blan-c.com

※取材・掲載・コラボレーションに関するお問い合わせのみ承っております。

Suite VillaFamily VillaStandard Villa敷地内源泉の天然温泉風景を室内に取り込む大きな窓

【会社概要】

会社名 ：株式会社BLANC

所在地 ：〒106-0032

東京都港区六本木1-4-5 Ark Hills South Tower 16F Wework

代表者 ：山中 拓也（やまなか たくや）

設立 ：2018年5月21日

URL ：https://blan-c.com

事業内容：株式会社BLANCは「場を通して、共創 / 循環 / 思考の余白を提供する」をビジョンとし、トレーラーハウスを使用した自由でサスティナブルな空間を自社開発し、自然共生型ホテルを自社運営しています。2019年に沖縄県宮古島に初の拠点であるBLANC MIYAKOJIMA（旧RuGu Glamping Resort）を、2024年に山梨県富士吉田市にBLANC FUJIを開業。今後も複数拠点で新規開発を予定しております。

公式X：@BLANC658031

公式Instagram：https://www.instagram.com/blanc_hotel_official/

公式YouTube：https://www.youtube.com/@blan-c18

■採用について

BLANC FUJIを含む各拠点では、現地スタッフや運営メンバーの採用を行っています。 自然共生型ホテルでのキャリアにご興味のある方は、採用情報をご覧ください。

採用情報：https://en-gage.net/blan-c_career