VRANJES FIRENZE〈ヴラニエス フィレンツェ〉新たなホームフレグランス「フィーコ アロマティコ」が4月15日に登場― 「フロレンシア」コレクションの第一章

株式会社Dr. Vranjes JAPAN

株式会社Dr. Vranjes JAPAN（本社：東京都渋谷区）は、2026年4月15日（水）VRANJES FIRENZE〈ヴラニエス フィレンツェ〉の新しいディフューザーコレクションFlorentia〈フロレンシア〉より、Fico Aromatico〈フィーコ アロマティコ〉を発売致します。

トスカーナの田園地帯。菜園とイチジクの木々に囲まれたファームハウスが、黄金色の静けさに包まれて佇む。そんな穏やかで温かな情景から生まれたのがFico Aromaticoです。トスカーナのなだらかな丘に満ちる、みずみずしい緑の輝きと陽光に満ちた調和を、住空間に届けるために創られたフレグランスです。

Fico Aromaticoは、光を感じさせるグリーン・フルーティの構成。トマトリーフとグリーンマンダリンが、植物の生命力を思わせる鮮やかなフレッシュさで幕を開け、完熟したイチジクの果肉がやわらかな甘みと温もりをもたらします。夏の太陽のもとで実る果実の豊かさを思わせる香りです。さらにウッドとオークモスが奥行きと持続する余韻を添え、エレガントで自然な香りの軌跡を残します。

その結果生まれるのは、豊かなテクスチャーを感じさせる、洗練されながらも個性際立つ香りの存在感。空間をさりげなく、しかし確かに形づくります。包み込むようでありながら主張しすぎず、明るさをもたらしながらも過度に強くならない香りです。

Fico Aromaticoとともに、Florentiaが誕生します。それはフィレンツェのメゾンのクリエイティブな進化を象徴する、新たなコレクション。名称はフィレンツェのラテン語名“Florentia（花開く）”に由来し、ブランドの原点である自然、植物、風景へのオマージュを表しています。

Florentiaでは、香りが主役。デザインはその世界観を拡張する存在です。パッケージはフィレンツェに伝わるアクアチント（銅版画技法）から着想。刻み込まれた線、ボタニカルモチーフ、鮮やかなコントラストが、ラベルやボックスを表情豊かな表面へと変えています。厚みのある手触りの紙は、香りを超えた感覚的な体験をもたらし、オブジェとしてインテリアの一部となって長く残る存在へと昇華させます。

Fico Aromaticoのディフューザーは、250mlから5000mlまでのサイズ展開で4月15日よりブティックおよびオンラインにて発売予定です。

Fico Aromatico〈フィーコ アロマティコ〉の詳細

フレグランス名：Fico Aromatico〈フィーコ アロマティコ〉

アイテム：ディフューザー

発売日：2026年4月15日（水）

香りのピラミッド：

トップノート：トマトの葉、グリーンマンダリン

ミドルノート：イチジクネクター、オレンジブロッサム

ラストノート：シダーウッド、ガイアックウッド、オークモス

展開及び価格：

250ml 11,550円/ 500ml 18,150円/1,250ml 38,500円/2,500ml77,550円/ 5,000ml 155,100円

500ml Refill14,300円/ 2,500ml Refill 59,400円

100ml Spray 6,600円

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=aTgWa9bGEoY ]

About Vranjes Firenze

DRVRANJES.JP(https://drvranjes.jp/jp/)

フィレンツェの伝統、象徴的なフレグランス、そして時代を超えるエレガンス。それらを融合させた独自の世界観を持つVranjes Firenzeは、伝統と革新の調和を体現するフレグランスブランドです。

1983年の創業以来、フィレンツェが誇る豊かなクラフツマンシップを背景に、五感に働きかけるウェルビーイングをもたらすクリエイションを展開。香りのデコールを通して、フィレンツェのエレガンス、卓越した職人技、そして香りの芸術を表現しています。

2022年にはパーソナルフレグランスの分野へと進出。2025年には、8種のユニセックスオードパルファムからなる新コレクション「Firenze in Translation」を発表しました。エッセンスに対する継続的な科学的・創造的探究から生まれたこのコレクションは、卓越した持続性と奥行きを備えた、洗練された香りの世界を体現しています。

現在、Vranjes Firenzeのブティックは、ミラノ、ローマ、ボローニャ、フィレンツェ、フォルテ・デイ・マルミ、ベルガモ、バーリをはじめ、ロンドン、東京、大阪、名古屋、福岡、に展開しています。

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