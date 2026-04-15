株式会社コウェル × 株式会社オプティマインド― 物流DX領域での共同提案体制を構築 ―

株式会社コウェル

株式会社コウェル（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：天野 信之、以下「コウェル」）は、株式会社オプティマインド（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：松下 健、以下「オプティマインド」）と、物流業界におけるDX推進を加速するための共同ソリューション提案（GTMアライアンス）を開始しました。

本提携により、オプティマインドが提供する輸配送最適化システム「Loogia（ルージア）」と、コウェルのシステム開発・クラウドインテグレーション・QA体制を組み合わせ、物流企業・EC企業に対して一気通貫のDX支援を提供します。

◼︎提携の背景

物流業界では、ドライバー不足、CO2削減要求、ラストワンマイルの非効率、システムの老朽化・分断といった構造課題が深刻化しています。

一方で、輸配送最適化やデータ活用の重要性は高まっているものの、アルゴリズム導入と業務システムの統合が進まないという課題が多くの企業で顕在化しています。

こうした状況を踏まえ、両社は「最適化×システム実装」をワンストップで提供する体制を構築し、物流現場の生産性向上を強力に後押しします。

◼︎提携の内容

共同ソリューション提案（GTMアライアンス）

- 物流企業・EC企業向けの共同営業- DXロードマップ策定支援- 配車最適化・倉庫管理・基幹システムの統合提案

Loogia と周辺システムの統合支援

- WMS/TMS/EC基盤とのAPI連携開発- 配送管理アプリケーションの構築- 運行管理・実績管理のダッシュボード開発

大規模導入・カスタマイズの開発体制構築

◼︎両社のコメント

- コウェルのオフショア開発拠点（ベトナム・バングラデシュ）を活用- QA自動化・負荷試験などの品質保証- 大規模案件の短納期対応

●株式会社オプティマインド

輸配送最適化は、物流DXの中心に位置する技術です。しかし、現場で真に価値を発揮するためには、既存システムとの連携や業務プロセスの再設計が不可欠です。コウェル社との協業により、より多くの企業に“使える最適化”を届けてまいります。

●株式会社コウェル

物流業界のDXは、単なるシステム刷新ではなく、現場のオペレーションを根本から変革する取り組みです。オプティマインド社の高度な最適化技術と、当社の開発・QA体制を組み合わせることで、より多くの企業の課題解決に貢献できると確信しています。

◼︎今後の展開

コウェルはこれまで、EC領域におけるシステム開発・インテグレーションを中心に事業を展開してきました。今回のオプティマインドとのアライアンスを機に、これまで培ってきた知見と開発・QA体制を活かしながら、物流DX領域へとビジネス領域を拡張してまいります。

今後は両社の連携をさらに強化し、EC領域で蓄積した実装力と、オプティマインドが持つ高度な輸配送最適化技術を掛け合わせることで、物流・EC双方の課題を抱える企業に対して、業界・規模を問わない包括的なDXソリューションを提供するパートナーとして、国内市場での共同提案を積極的に推進してまいります。

◼︎株式会社オプティマインドについて

「温かい社会を、技術と支える」をミッションに掲げるオプティマインドは、国内最高峰の最適化アルゴリズムと実走行データ解析を活用した輸配送最適化ソリューション「Loogia（ルージア）」をコアに、輸配送最適化を実現する幅広いソリューションを展開しています。

輸配送最適化を一気通貫で支援するトータルソリューションとして、自動配車から動態管理、さらには物流ネットワークデザインや業務アセスメントを行うコンサルティング、個社要件に合わせたシステム連携、拡張機能開発までを網羅。"現場起点"の技術力と、複雑な要件を解く運用構築力を強みに、最適化技術のプロフェッショナルとして、荷主企業や運送事業者のサプライチェーン最適化と持続可能な物流網の構築を支援してまいります。

【企業情報】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/107168/table/10_1_14ba7ee47a1cba81784ce70ba970a8a3.jpg?v=202604151251 ]

◼︎株式会社コウェルについて

株式会社コウェルは、ベトナム・バングラデシュ等の海外エンジニアの活用によるグローバルエンジニアリング事業を展開する企業です。クラウドからアプリケーションまでカバーするフルスタック型サービスを軸に、ECソリューション、ソフトウェアテストサービスなどの専門ソリューションサービスの他、IT組織/品質管理体制最適化といった企業のIT内製化なども支援しています。ベトナムのハノイならびにダナンの開発拠点（有限会社コウェル アジア）は、経験豊富な技術者を中心に約350名のスタッフで運営しています。当社はグローバルな技術力を提供し、お客様の成功をサポートいたします。

【企業情報】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/107168/table/10_2_aba6302ef3c87777994b94bbc99b18ff.jpg?v=202604151251 ]株式会社コウェル（CO-WELL Co., LTD.)

・所在地：東京都品川区東品川2-5-5 HarborOneビル 6F

・代表者：代表取締役社長CEO 天野 信之

・URL：https://www.co-well.jp/

・事業内容：■オフショア開発 ■ソフトウェアテストサービス ■ECソリューション