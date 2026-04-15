クラフトワークを楽しみながら過ごすミュージアムカフェの新たな過ごし方

一般社団法人YMハウス

ヨックモックミュージアム（東京都港区、館長：藤縄洋子）では、館内カフェにて、ミュージアムならではの体験型アートキットメニュー「art for cafe」を、2020年の開館当初より提供してまいりました。このたび、「ピカソ・ミロ・バルセロのセラミック ― カタルーニャへの愛 ―」展の開催を記念し、期間限定の新作アートキットメニュー「拝啓、カタルーニャからのバラ便り」を、2026年4月23日（木）から8月30日（日）まで展開いたします。本展覧会では、スペインを代表する芸術家であるパブロ・ピカソ、ジュアン・ミロ、ミケル・バルセロのセラミック作品を中心に、彼らが生涯を通して深く結びついてきたカタルーニャという土地への思いを辿ります。こうしたカタルーニャの文化や精神性を、鑑賞体験にとどまらず「自らの手を動かす体験」として感じていただきたいという想いから、本アートキットは企画されました。

「art for cafe」期間限定アートキット 「拝啓、カタルーニャからのバラ便り」（企画展開催記念）「サン・ジョルディの日」に着想した、想いを綴るクラフト体験

本アートキットは、カタルーニャ地方で古くから親しまれている「サン・ジョルディの日」（4月23日）に着想を得ています。「サン・ジョルディの日」は、大切な人と本とバラを贈り合い、愛や感謝の気持ちを伝え合う記念日として知られています。守護聖人サン・ジョルディの伝説に由来するバラの贈り物と、近代以降に根付いた出版文化が結びついたこの習慣は、カタルーニャの豊かな文化的アイデンティティを象徴しています。この「本を贈る文化」にちなみ、言葉を綴り、想いを託す行為そのものを体験として取り入れました。

二つ折りのメッセージカードに赤いバラの押し花を自由にあしらい、リボンや装飾素材で仕上げていきます。完成したカードには、日頃の感謝や想いを言葉にして書き添え、そのまま大切な人へ贈ることができます。

メニュー名：

アートキットメニュー「art for cafe」

タイトル：

「ピカソ・ミロ・バルセロのセラミック ― カタルーニャへの愛 ―」展 限定アートキット「拝啓、カタルーニャからのバラ便り」

価格：

1,800円（税込）

アートキット「拝啓、カタルーニャからのバラ便り」作成イメージ

販売期間：

2026年4月23日(木)～2026年8月30日(日)

内容：

・アートキット （メッセージカード、バラのドライフラワー、リボン、装飾素材、作り方説明紙、敷き物）

・プティ シガール1本 ・ドリンク1種（コーヒー／紅茶／ジュースより選択） ※はさみ、ボンドは貸し出しあり

アートキット「拝啓、カタルーニャからのバラ便り」出来上がりイメージ

創造の余韻を楽しむ、ミュージアムカフェならではの時間

本プログラムは、展示鑑賞後に生まれる気づきや感動を、そのまま手を動かす体験へとつなげる、ミュージアムカフェならではの過ごし方を提案します。展示から受けた刺激をもとに、メッセージカードを制作しながら、自分の気持ちと静かに向き合う時間をお楽しみいただけます。ひとりでゆったりと過ごす時間としても、ご友人やご家族と会話を楽しみながら体験するひとときとしてもおすすめです。日常から少し離れた空間で、クラフトワークを通して心を整え、感謝の想いをかたちにして届けるヨックモックミュージアムならではの、展覧会と呼応する特別なアートキットメニューです。

■ ３つのおすすめポイント

１：展覧会の余韻を「手を動かす体験」につなげる、ミュージアムカフェならではのプログラム。

２：「サン・ジョルディの日（4月23日）」のカタルーニャの伝統文化を体験できる、想いを贈るクラフト体験。

３：ひとりでも、誰かとでも楽しめる、心を整えるカフェ時間。

■「art for cafe」の通年メニュー

タイトル：「世界で1つだけのコースターをつくろう」

価格：1,650円（税込）

内容：アートキット（無地コースター、透明フィルター、色鉛筆6色、作り方記載のカラー台紙）、ドリンク(コーヒー、紅茶、ジュースから1点：プティシガール付）

＊透明フィルター：作品を保護する透明のカバーシールです。

「art for cafe」の通年メニュー「世界で1つだけのコースターをつくろう」

■その他体験型カフェメニュー

タイトル：art for latte（アートフォーラテ）

価格：1,200円（税込）

内容：ラテアートの一つの技法であるエッチングを体験できる。フリーポア（何も使わずにフリーハンドでミルクの泡を注ぎこむ技法）まで整えられた本格的なカフェラテに、ピックを使用して自由にデザインや文字が描けます。【メニュー監修：幸谷仁志（日本バリスタ協会Level3)】

「art for latte」（アートフォーラテ）

■その他カフェメニュー紹介

https://yokumokumuseum.com/wp-content/uploads/2025/01/main_menu.pdf

［展覧会概要］

「ピカソ・ミロ・バルセロのセラミック―カタルーニャへの愛―」

2026年2月10日～2026年12月20日

10:00～17:00（最終受付16:30）

本展は、監修にスペイン美術研究者の松田健児先生（慶応義塾大学教授）をお迎えし、ピカソ、ミロ、バルセロという3名の芸術家が、それぞれのルーツや文化と向き合いながら取り組んだセラミック作品をご紹介しています。絵画とは異なる素材と向き合い、形や色彩を探求した彼らの創作の軌跡は、手仕事ならではの豊かな表現に満ちています。https://yokumokumuseum.com/5009/

ヨックモックミュージアム（2020年10月25日開館）

カフェヴァローリス

11:00～17:30（L.O.17:00）

※ミュージアム及びカフェの休みは、月曜（祝日の場合は翌平日、展示替え期間、年末年始）。

住所 ：〒107-0062東京都港区南青山6丁目15-1

アクセス：東京メトロ「表参道」駅B1出口から徒歩9分

渋谷駅東口より51番のりば都営バス「01系統」乗車、「青山学院中等部前」下車徒歩1分

※駐車場はございません。

電話番号：03-3486-8000

https://prtimes.jp/a/?f=d55763-125-af963fc4af7e8932ca246ace2e8748ff.pdf