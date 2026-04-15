【全国展開決定！】47都道府県に都市型EVモビリティ「e-NEO」初上陸プロジェクト始動。全国での試乗販売会開催地も同時募集

スカイ・イノベーター株式会社

EV INNOVATOR（イーブイ イノベーター）（運営：スカイ・イノベーター株式会社／本社：東京都渋谷区、代表取締役：三浦 武郎）は、これまで実施してきた埼玉・福岡・名古屋・沖縄での試乗販売会の好評を受け、「47都道府県初上陸プロジェクト」の開催を決定いたしました。

本プロジェクトでは、各地域における移動課題や生活特性に合わせた試乗機会の創出を目的とし、全国各地での開催地および協力パートナーの募集を開始します。

“クルマでもバイクでもない第三の選択肢”としての都市型モビリティが、生活インフラとして機能するかを検証する全国プロジェクトとして展開してまいります。

■これまでの試乗販売会の反響

開催申し込みはこちら :https://bsc-hd.com/ev/

これまでに実施した4エリア（埼玉・福岡・名古屋・沖縄）での試乗販売会では、以下のような反応が得られています。

・「想像よりも実用的」「現実的な移動手段として検討できる」という声が多数

・近距離移動（3～5km）の用途において高い適合性

・既存のクルマ・バイクでは過剰、徒歩や自転車では不足という“隙間ニーズ”の顕在化

・地域ごとに利用シーン・評価軸が大きく異なることが明確に

単なる体験イベントで終わりにせず、「生活に組み込めるか」を判断する場として機能している点が大きな特徴です。

■新しい移動インフラの“過渡期”に突入

現在、日本における移動手段は以下のような課題を抱えています。

・クルマ：コスト・維持負担が大きい

・バイク：積載性・安全性の課題

・徒歩・自転車：距離・快適性の限界

こうした中で、「必要十分な移動」を実現する新しいカテゴリとして、都市型EVモビリティの需要が顕在化し始めています。

『e-NEO』は、その中でも「3人乗り」「普通免許対応」「車検不要・車庫証明不要」といった特徴により、生活インフラとしての実装可能性を持つモビリティです。

今回の全国展開は、単なる販売拡大ではなく、「移動の価値観そのものの転換が起きているか」を検証するプロジェクトとなります。

■47都道府県 初上陸プロジェクト 開催地・協力パートナー募集

本プロジェクトでは、全国各地での試乗販売会を順次開催予定です。

各地域の特性に応じた活用シーンを検証しながら、段階的に展開していきます。

併せて、試乗販売会の開催地および協力先を全国から募集しています。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/169104/table/22_1_72ba05030bc9cb5caa9b6369a0332610.jpg?v=202604151251 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/169104/table/22_2_af0b4fc5734b7ffd8a73f94d7d530634.jpg?v=202604151251 ]

【予約方法】

・EV INNOVATOR公式ホームページ(https://bsc-hd.com/ev/)：https://bsc-hd.com/ev/

・試乗予約フォーム(https://bsc-hd.com/ev/testrun/)：https://bsc-hd.com/ev/testrun/

・電話受付：03-6416-9379（受付時間：全日9:00～18:00）

■「選択肢を知る。今までになかったe-NEOという選択」

誰にでも、多くの選択肢を「体験してから考える」

EV INNOVATORが提案するのは“実際に運転してから判断する”という第三の選択肢です。

e-NEOという“新たな移動手段”

都市型3輪EV「e-NEO」の特徴は以下の通りで、「遠出ではなく、生活の足としての運転」に適した設計です。

・操作がシンプル

・車体がコンパクト

・低速域中心で安心

・ガソリン不要

・電気代換算で約150円／100kmの低コスト

「車両の維持費は見直したい」「移動の自由を手放したくない」「通院や買い物は自分で行きたい」などという声にも、現実的な解を提示したいと考えています。

■対象車両

【NEO-ONE】

出力：3kW

最高速度：50km/h

航続距離：100km±*¹

充電方法：普通100v、200v

バッテリー寿命：充電回数約2000回±（5～6年）*²

充電時間：100v/6～7時間、200v/3～4時間*³

車両価格：979,000円（税込）

商品紹介：https://bsc-hd.com/ev/neo-one/

【NEO-Light】

出力：2kW

最高速度：50km/h

航続距離：100km±*¹

充電方法：普通100v、200v

バッテリー寿命：充電回数約2000回±（5～6年）*²

充電時間：100v/6～7時間、200v/3～4時間*³

車両価格：880,000円（税込）

商品紹介：https://bsc-hd.com/ev/neo-light/

*¹ 航続距離は乗車人数、坂道や渋滞といった道路状況など、お客様のご利用環境や、急発進等のお客様の運転方法等によって異なります。

*² バッテリーの寿命表記は、充電方法や充電頻度、走行距離、ご使用の環境等の影響を受けるため、おおよその目安となります。

*³ 充電時間は、残量0から満充電に至るまでのおおよその目安となります。

■公式SNSアカウント一覧

YouTube：EV INNOVATOR公式チャンネル(https://www.youtube.com/channel/UCZbdSrJrZI5kDKVrMf2q5ZA)

TikTok：@ev_innovator(https://www.tiktok.com/@ev_innovator)

Instagram：@evinnovator(https://www.instagram.com/evinnovator/)

【報道・メディア関係者向け】

■取材/企画のお問合せ・お申込み

【e-NEO】PR事務局（クレステップ合同会社）：eve.cspr925@gmail.com

受付時間：9:00～18:00(土日祝除く)

会社概要

社名：スカイ・イノベーター株式会社

屋号：EV INNOVATOR（イーブイ イノベーター）

所在地：東京都渋谷区松濤1-6-1ワイズ松濤B1F

TEL：03-6416-9379

公式サイト：https://bsc-hd.com/ev/

公式Youtube：https://www.youtube.com/@EVINNOVATOR

公式instagram：https://www.instagram.com/evinnovator/

公式X(旧Twitter)：https://x.com/InnovatorE26056

公式Tiktok：https://www.tiktok.com/@ev_innovator