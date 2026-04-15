日常をフレンチシックに彩るラコステから「オリジナル ファム」が新登場。

ブルーベル・ジャパン株式会社ラコステ「オリジナル」コレクションからレディースフレグランスが登場

フランスのエレガンスを象徴する、インテンスで魅力的なメンズ フレグランス「ラコステ オリジナル」は、1984年に誕生したラコステ初のオリジナルフレグランスへのさりげないオマージュでありながら、時代を超えたブランドのヘリテージと完全に調和し、メゾンの香りのワードローブにおける新たな章を確立しました。

2026年4月22日(水)、ラコステはその女性版となる「ラコステ オリジナル ファム オードパルファム」を発売します。

新フレグランスについて :https://bit.ly/4sJ2ggf

シーズンごとに、ウィメンズコレクションはエレガントでセンシュアルなシルエットでランクアップし、ラコステならではのフレンチタッチを繊細に再解釈しています。この新たなエネルギーが、「ラコステ オリジナル ファム オードパルファム」によって美しく描かれています。

女性にささげる「ラコステ オリジナル ファム オードパルファム」

「ラコステ オリジナル」の洗練されたコンテンポラリーなデザインを踏襲し、「ラコステ オリジナル ファム」でも、なめらかでグラフィックなシルエットを採用。カラーはよりフェミニンに、ピンク色のガラス越しに中のジュースが見え、ラベルの縁とキャップのリングがゴールドのアクセントを添えています。

メンズ同様に、伝説的なクロコダイルがエンボス加工されラベル中央に、そしてキャップトップにも刻印されています。

どこから見てもエレガントなその佇まいはアイコニックな意匠をすべて詰め込んだボックスに収められています。

エレガント、そして魅惑的なフレッシュをもたらす香り

「オリジナル」コレクションのデザインを踏襲詳細を見る :https://bit.ly/4sJ2ggf

「ラコステ オリジナル ファム オードパルファム」は、リラクシーでエレガント、エフォートレスで洗練された魅力のフレンチフレグランスです。この新しいフルーティ フローラル アンバーの香りの構成を手掛けたのは、2人の女性パフューマー、アドリアーナ・メディナとルイーズ・ターナー。

「私たちにとって、ラコステは快適かつシック、そして常に大胆なタッチのとてもモダンなブランドです。私たちが『ラコステ オリジナル ファム』を通じて捉えたいと考えたのは、まさにこのエネルギー。ラコステ ウーマンを映し出す非常に現代的なフレグランスです。私たちはバニラを選び、そこにサニーなアクセントを加えたブライトなフローラルブーケを加えてより芳醇に、パワフルで眩いシグネチャーセントを創り出しました」

アドリアーナ・メディナ、ルイーズ・ターナー

フレンチエレガンスを体現するフルーティ フローラル アンバーの香り

この新しいフレグランスは、甘酸っぱくジューシーなペアで幕を開け、ジンジャーとマンダリンのいきいきとしたタッチによって引き立てられます。そのフルーティなフレッシュさは、官能的なフローラルのハートノートとコントラストを奏でます。それは、ジャスミンとローズの輝くブーケが、温もりとまばゆいアコードによって高められたもの。最後に、パリのフレグランスクリエイションにおいて、タイムレスな素材であるバニラが、その二面性とともに現れます。最初は甘く、やがてアンバーノートとの微妙に官能的なコントラストを露わにし、力強く持続するシヤージュを描きます。

ブランドの伝統に根差した、エレガンスとエネルギーの巧妙なブレンドからなる「ラコステ オリジナル ファム」は、シックでのびやか、自発的な女性らしさを表現しています。

＜香調 アンバリー フルーティ フローラル＞

TOP：ペア、ジンジャー

MID：ジャスミン、ソーラーアコード

BASE：バニラ、アンバー

純粋でシンプルなフレンチエレガンスを体現

新フレグランスについて :https://bit.ly/4sJ2ggf

メンズフレグランス「ラコステ オリジナル」のフェイス「ピエール・ニネ」とキャンペーン動画に出演したフランスの女優兼モデル「エヴァ・ダニーノ(Eva Danino)」が、「ラコステ オリジナル プールファム」のアンバサダーに。

フレンチチャームを体現する彼女は、一目でそれと分かる設定、すなわち、見渡す限りのパリの屋根が広がる窓のあるパリのアパルトマンで撮影されたこの新作フレグランスのキャンペーンに登場しました。髪を下ろし、素顔で、急いで着たかのようなメンズシャツを身につけた彼女は、永遠のフレッシュさと時代を超えたエレガンスを持つラコステの精神を完璧に体現しています。

製品情報

フレンチチャームを体現する女優・モデルのエヴァ・ダニーノ

ラコステ オリジナル ファム オードパルファム

60mL 14,080円/ 100mL 20,350円(税込)

2026年4月15日(水)発売

ラコステ オリジナル コレクション

(上) ラコステ オリジナル オードパルファム/ (中央)ラコステ オリジナル パルファム/ (下) ラコステ オリジナル ファム オードパルファム

今回の「オリジナル ファム」が加わり、オリジナル コレクションは、全3種のラインナップになります。

オリジナルコレクションについて :https://bit.ly/4rQSeZ9

取り扱い店舗 :https://latelierdesparfums.jp/pages/shops?area=all&brand=lacoste

<掲載表記・お客様お問い合わせ先>

ブルーベル・ジャパン株式会社 香水・化粧品事業本部

〒107-0062 東京都港区南青山2-2-3 Tel: 0120-005-130(受付時間：10:00～16:00※土日祝日を除く)

ブルーベル・ジャパン公式フレグランスサイト「ラトリエ デ パルファム 」www.latelierdesparfums.jp

ラトリエ デ パルファム @latelierdesparfums_jp

<プレスお問い合わせ先>

株式会社ザ・ゴール PRソリューション部

Mail: bbj_goalpr@group.dentsu.co.jp