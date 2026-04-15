春の味を写真でシェア第35回 べあ～君ARフォトコンテスト開催

APAMAN株式会社

賃貸住宅仲介業において、店舗数＊1 および契約数＊2 ともに No.1 を誇る APAMAN株式会社（東京都中央区、代表取締役社長：山崎戒）が展開する「アパマンショップ」は、当社公式キャラクター「べあ～君」を活用した参加型企画「第34回 べあ～君ARフォトコンテスト」を、2026年4月15日（水）より開催いたします。

本企画は、スマートフォンでARを起動し、画面上に登場する「べあ～君」とともに“春の味、見つけた”を撮影・投稿するフォトコンテストです。

日本では「旬の食材」があり、春ならではの味覚を楽しめる時期の写真を気軽にシェアしていただく参加型企画として実施いたします。

第34回べあ～君ARフォトコンテスト

企画背景

日本では季節ごとに「旬の食材」を楽しむ文化があり、春はたけのこや菜の花、いちごなど、新鮮な味覚が豊富に揃う季節です。こうした旬の食材は、日々の食卓に季節の移ろいを感じさせ、暮らしをより豊かに彩る存在となっています。

アパマンショップでは、公式キャラクター「べあ～君」を通じて、住まいや暮らしをより身近に感じていただく取り組みを継続しています。

本フォトコンテストでは、「旬の食材」とともに「春の味」をテーマに、写真を通じて気軽に参加いただける場を提供します。身近な風景や大切な瞬間を共有していただくことで、暮らしの楽しさや住まいへの関心をより自然に感じていただくきっかけの創出を目指しています。

撮影イメージ

撮影イメージとしては、春ならではの旬の食材や季節感のある食シーンを想定しています。例えば、菜の花やたけのこなどの春野菜を使った家庭料理やお弁当、いちごなどの旬のフルーツを使ったスイーツやドリンク、また外食先で出会った季節限定メニューなど、さまざまな食のシーンが対象となります。

さらに特別な料理に限らず、日常の食卓での何気ない一皿や春を感じる彩りのある食材の組み合わせなども含め、身近な「おいしい瞬間」を自由に表現できる内容を想定しています。

撮影イメージ撮影イメージ撮影イメージ

「べあ～君ARフォトコンテスト」開催概要

参加者の皆様には、ARべあ～君とともに撮影し、SNSに投稿していただきます。

応募期間：2026年4月15日（水）～ 2026年4月28日（火）23：59まで。

応募方法は以下の通りです。

1. スマートフォンで二次元コードを読み込み、公式AR「べあ～君」を起動します（アプリ不要、専用サイトからアクセス）。

2. ARべあ～君と一緒に、「春の味、見つけた」を撮影

3. ハッシュタグ【#べあ君ar体験】を付けてInstagramまたはX（旧Twitter）に投稿してください。

※アカウントを公開設定にしてご投稿ください。アカウントが非公開の場合、応募は無効となります。

審査基準：テーマとの親和性（仲間やお友達・べあ～君の活かし方）、独創性、構図、色彩、ストーリー性、投稿内容の明るさ、安全性、楽しさの表現です。

賞品

・入賞作品６名様に「べあ～君からのありがとう賞」としてプレゼントを進呈いたします。

1名 最優秀秀作品

最優秀作品賞品 イラスト：イメージ

べあ～君 お菓子詰め合わせ3,000円相当

最優秀作品には、春を感じるお菓子詰め合わせをプレゼント

（参考価格3,000円相当）をプレゼントいたします。

※写真はイメージです。

5名 入賞作品

Starbucks eGift 500円

Starbucks eGift 500円

Starbucks eGift 500円を進呈いたします。ギフトを受け取った後は、届いたURLをタップし、QRコードをお会計時にご提示くださいますようお願い申し上げます。

当選発表：当選者には2026年4月30日（木）18:00までに、ご投稿いただいたSNSアカウントへDMにてご連絡いたします。入選作品の掲載は、2026年4月24日（金）までにべあ～君特設サイトにて行う予定です。

べあ～君特設サイト :https://www.apamanshop.com/info/bearkun/見て・読んで・体験して楽しめるコンテンツ満載のファン向け特設ページ

APAMAN株式会社は「地域と人をつなぐ住まいの未来づくり」をテーマに、企業キャラクター「べあ～君」を活用したSNSコミュニケーションを展開しています。ARフォトコンテストは、住まい探しの枠を超え、「暮らしを楽しむ時間」や「地域の魅力」を共有するきっかけづくりとして継続的に実施している企画です。全国のユーザーとともに、地域ごとの季節感や日常の温もりを発信する取り組みです。

■ 注意事項・免責事項

撮影の際は、歩きスマホや道路上での撮影は行わず、周囲の安全に十分ご配慮ください。生成AIを活用して作成された画像・動画は、入賞作品の選考対象外となります。人物が写り込む場合は、被写体本人の同意を得た上でご応募ください。肖像権・著作権に配慮し、第三者や企業ロゴ等の写り込みには注意してください。ARの利用には通信料が発生します（応募者のご負担となります）。記載されている会社名・製品名・サービス名は、各社の商標または登録商標です。

■ 著作権および二次利用について

応募作品の著作権は応募者に帰属します。ただし、応募をもって、当社およびグループ会社が運営するWebサイト・SNS・販促物・プレスリリース等において、無償で二次利用（編集・再掲・グループ会社での利用を含む）することに同意いただいたものとみなします。

■ SNSプラットフォームに関する注意

本キャンペーンは、アパマンショップ（APAMAN株式会社）による企画です。Instagram、X（旧Twitter）、Facebookが後援、承認、運営するものではありません。

3D ARべあ～君 「スマホひとつで、どこでもべあ～君と出会える！」

ARべあ～君は、「スマホひとつで、どこでもべあ～君と出会える！」というコンセプトのもと、AR（拡張現実）技術を活用し、スマートフォン一つ・アプリ不要で楽しむことができます。二次元コードまたは専用サイトにアクセスするだけで、画面越しに“あなたの近くに現れる”べあ～君と、いつでも、どこでも記念撮影が可能になります。

ARべあ～君 二次元コード

ARべあ～君、二次元コードをスマートフォンで読み取るだけで現れます。

アプリ不要で、すぐにAR体験が楽しめます。お気に入りの場所で写真を撮り、SNSに投稿してみましょう。

３D ARべあ～君 URL :https://www.less-ar.com/spacear/c386216d-7859-4029-be8f-81b671e33824ブラウザでARべあ～君を表示する

第34回 フォトコンテスト入賞作品紹介

今回の受賞作品は、「新しい一歩」をテーマに、それぞれの新しい季節のはじまりにおける日常の細やかな瞬間を丁寧に捉えている点が印象的でした。新しい環境での生活のスタートや、日々の暮らしの中で感じる小さな変化など、等身大の視点で切り取られたシーンが多く見られました。

また、通勤・通学の風景や新しい出会いの場面、日常の中でふと感じる気づきなどが自然な形で表現されており、それぞれの“はじまり”に寄り添った温かみのある作品となっていました。何気ない日常の一瞬を大切に記録している点が、本フォトコンを的確に捉えた作品として高く評価されました。

最優秀作品

本作品は、公園で遊ぶお子さまの自然な姿にARのべあ～君が寄り添い、日常の中にある温かく微笑ましい瞬間を見事に切り取っている点が高く評価されました。

詳細を見る :https://instagram.com/p/DW-07ncD5x2/?utm_source=qr

入賞作品 2位

本作品は、飛行機という非日常のシーンの中にARのべあ～君が自然に登場し、「新しい場所へ向かう」という期待感や高揚感を印象的に表現している点が評価されました。

詳細を見る :https://www.instagram.com/p/DWs5ILbk0ez/?utm_source=qr

入賞作品 3位

本作品は、ARのべあ～君と一冊の本「傾聴の極意」を組み合わせることで、新しい季節に向けた内面的な成長や気づきを繊細に表現している点が評価されました。

詳細を見る :https://www.instagram.com/p/DWzlf09k7ru/?utm_source=qr

『べあ～君とAR体験はじめてガイド』

ARの楽しみ方を13コマ漫画でわかりやすくご紹介

QRコード：株式会社デンソーウェーブによって開発された特定の規格の二次元コードであり、商標として登録されています。

体験方法

https://prtimes.jp/a/?f=d49635-277-2a2ca3a38d6cc0b406d071df32d6ecc2.pdf

今後の展開

今後の展開は、「住まいをもっと楽しく、やさしく。」をテーマに、全国のアパマンショップや地域イベントで活動する公式キャラクター・べあ～君が、全国のファンとのつながりを深め、企業ブランディングと地域活性化に貢献することを目指しております。

べあ～君

べあ～君特設サイトはこちら :https://www.apamanshop.com/info/bearkun/

公式SNSアカウント

[表: https://prtimes.jp/data/corp/49635/table/277_1_cb103f6b26a0381f728ddc16e67ec0c4.jpg?v=202604151251 ]

＊１▼賃貸住宅仲介業店舗数No.1

※調査概要および調査方法 ：「賃貸住宅仲介業」を対象にしたデスクリサーチおよびヒアリング調査

調査期間 ：2024 年 5 月 14 日～5 月 28 日

調査実施 ：株式会社エクスクリエ

比較対象企業 ：「賃貸住宅仲介業」運営企業 主要 10 社

※海外法人は除外（但し、独立した日本法人については対象とする）

＊２▼賃貸住宅仲介契約数No.1

※調査概要および調査方法：「賃貸住宅仲介業」を対象にしたデスクリサーチおよびヒアリング調査

契約対象期間：2024年9月1日～2025年8月31日

調査実施：株式会社東京商工リサーチ

調査期間：2025年10月1日～2025年10月27日

比較対象企業：「賃貸住宅仲介業」運営企業 主要 10 社（但し、ファサード〈店舗外観〉を統一したブランドに限る）

*海外法人は除外（但し、独立した日本法人については対象とする）

【APAMAN株式会社】

APAMAN株式会社 （東京都中央区・代表取締役社長：山崎戒）は、EL CAMINO REAL株式会社（東京都千代田区・代表取締役 ：大村浩次 ）の連結子会社で、日本最大級の加盟契約店舗数を誇る「アパマンショップ」ブランドの賃貸斡旋フランチャイズ（FC）事業を行う企業です。

【本件に関する取材ご依頼等プレスお問い合わせ先】

APAMAN株式会社 広報担当

東京都千代田区丸の内1-8-1 丸の内トラストタワーN館 19階

Tel： 0570-058-889 Mail： pr@apamanshop.co.jp