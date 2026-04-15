【ルシードエル】BTS Jinさんの大型ビジュアルパネル設置！HMV&BOOKSにてPOPUP SHOP開催決定
ヘアビューティコスメブランド「ルシードエル」は、HMV&BOOKS SHIBUYAで2026年4月23日(木)～5月4日(月)、HMV&BOOKS NAMBAで4月24日(金)～5月4日(月)の期間、ルシードエル アルガンリッチオイルシリーズと「BTS」の「Jin」さんとのキャンペーンの一環として、POPUP SHOPを開催します。
また4月23日(木)からは全国のドラッグストア、スーパー、ディスカウントストアなどを対象とした、「ルシードエル Jin オリジナルアイテムが当たる！レシート応募キャンペーン第2弾」の応募受付も開始します。POPUP SHOP期間中はHMV&BOOKS両店でも商品のご購入・エントリーが可能ですので、ぜひこの機会に足をお運びください。
開催概要
■開催場所・開催期間
１.HMV&BOOKS SHIBUYA
期間：2026年4月23日(木)～5月4日(月)
住所：〒150-0041 東京都渋谷区神南1-21-3 渋谷モディ内 5F POPUPスペース
営業時間：10:00～21:00
２.HMV&BOOKS NAMBA
期間：2026年4月24日(金)～5月4日(月)
住所：〒542-0076 大阪府大阪市中央区難波3-8-9 なんばマルイ 7Ｆ POPUPスペース
営業時間：11:00～20:00
■販売商品
・ルシードエル アルガンリッチオイルシリーズ
オイルトリートメント #EXヘアオイル、オイルトリートメント #EXヘアオイル リッチモイスチャー、オイルトリートメント #EXヘアオイル シアーグロス、オイルトリートメント #EXヘアリペアオイル、オイルトリートメント #EXヘアオイル うねり・くせケア、#プレミアムピュアオイル、#オイルインヘアミルク
・ルシードエル アールイーシリーズ
アールイー リペアシャンプー、アールイー リペアシャンプー つめかえ用、アールイー リペアトリートメント、アールイー リペアトリートメント つめかえ用、アールイー リペアヘアマスク、アールイー リペアヘアオイル、アールイー リペアヘアミルク
※1DAYトライアル各種はお取り扱いがございませんのでご了承ください。
商品詳細はこちらよりご確認いただけます：https://www.lucido-l.jp/
大型ビジュアルパネル設置／特典
■大型ビジュアルパネル設置
今回のPOPUP SHOP限定で制作されたBTS Jinさんの大型ビジュアルパネルを設置します。
HMV&BOOKS SHIBUYA パネルイメージ
HMV&BOOKS NAMBA パネルイメージ
■特典
ルシードエル Instagram公式アカウント(@lucidol_japan)または
morecos+(モアコス)X公式アカウント(@morecosofficial)のいずれかをフォローしていただくと、アールイー リペアシャンプー・トリートメント 1DAYトライアルをプレゼントします。
4月23日(木)からオリジナルグッズが当たるキャンペーンの応募受付開始
4月23日(木)からは、「ルシードエル Jin オリジナルアイテムが当たる！レシート応募キャンペーン第2弾」の応募受付を開始します。
賞品には、ポストカードブックやカード型ミラー、ヘアバンドなど豪華オリジナルアイテムをご用意しています。
■ 「ルシードエル Jin オリジナルアイテムが当たる！レシート応募キャンペーン第2弾」概要
レシート有効期間：2026年4月1日(水)～6月21日(日)
応募受付期間 ：2026年4月23日(木)～6月21日(日)
キャンペーン詳細：https://www.lucido-l.jp/news/2026cp2.php
ルシードエルについて
ルシードエルは、トレンドの髪型・髪色・質感も、日常的な髪のお悩み事も、魅力的・簡単・安心な提案で、ワンランクアップしたあなたらしい髪が自由に楽しめるようサポートするヘアビューティコスメブランドです
公式HP：https://www.lucido-l.jp/
公式Instagram：https://www.instagram.com/lucidol_japan/
公式Ｘ：https://x.com/lucidol_jp
公式YouTube：https://www.youtube.com/@mandomlucido-l1804