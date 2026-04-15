シュクレイの人気ブランド「バターバトラー」の10周年を記念したスタンプラリーに「マイグル」が採用

株式会社ギックス

株式会社ギックス（本社：東京都港区、代表取締役CEO：網野知博、以下：当社）は、株式会社シュクレイ（本社：東京都港区、代表取締役社長：阪本良一）が展開するスイーツブランド「Butter Butler（バターバトラー）」にて開催する「シュクレイ バターバトラー10周年記念スタンプラリー」に、当社が提供する“データ・AI×ゲーミフィケーション”によるプラットフォーム「マイグル」が採用されたことをお知らせいたします。

■背景・キャンペーンの狙い

「Butter Butler（バターバトラー）」は、世界中の産地から選りすぐったバターで作る、“バターが主役”のスイーツブランドとして、2016年4月のNEWoMan新宿での第1号店オープン以来、多くの皆さまに愛される人気スイーツ店です。この度、10周年を記念して、年間を通じたキャンペーンが開催されます。

当社が提供する「マイグル」は、“データ・AI×ゲーミフィケーション”によるプラットフォームです。オフラインとオンラインの行動データやゼロパーティデータを起点に、来店・回遊・接触頻度といった“購買の手前”にある行動を可視化し、チャレンジ、アンケート、インセンティブなどの“ミッション”を通じて、小さな行動変化を積み重ね、継続利用・習慣化を促進します。これまで、商業施設や自治体などでLINEミニアプリとマイグルを連携したキャンペーンを多数支援してまいりました。

今回のキャンペーンでは、「マイグル」のゲーミフィケーションを活用し、3つの期間で行われるキャンペーンをつなぐスタンプラリー企画を実施いたします。これによりお客様の来店や購買頻度を可視化してデジタル接点を強化し、各期間で行われるキャンペーンへの参加促進を目指します。

■「シュクレイ バターバトラー10周年記念スタンプラリー」概要

3つの期間中、税込4,320円以上ご購入の方に、各期間ごとにオリジナルキーホルダーをプレゼントいたします。あわせて「LINEタッチ」によりスタンプを取得できます。

3期間すべてのスタンプを取得された方には、特別なオリジナルグッズをプレゼントいたします。

開催期間：第1弾2026年4月15日（水）～

第2弾2026年7月1日（水）～

第3弾2026年10月1日（木）～

※プレゼントは無くなり次第終了となります。

対象店舗：東京ギフトパレット店、ニュウマン新宿店、ルミネ新宿店、エキュート エディション 渋谷店、エキュート大宮店

※スタンプの獲得は各期間中お一人様1回までとなります。

▲各期間でもらえるオリジナルキーホルダー

■“データ・AI×ゲーミフィケーション”によるプラットフォーム「マイグル（Mygru）」https://www.mygru.jp(https://www.mygru.jp)

マイグルは、「データ・AI×ゲーミフィケーション」により顧客の行動変容を設計するプラットフォームです。

オフラインとオンラインの行動データやゼロパーティデータを統合し、来店・回遊・接触頻度といった“購買の手前”にある行動を可視化・構造化します。

さらに、チャレンジ、アンケート、インセンティブなどの“ミッション”を通じて、小さな行動変化を積み重ねることで、顧客の継続利用＝習慣化を実現します。

これらの一連のプロセスを通じて、データ取得から行動変容、再学習までを一体的に回す「Data-Informed型の顧客育成基盤」として機能します。

（特許出願済 特許6841539等）

■株式会社ギックスについて https://www.gixo.jp/(https://www.gixo.jp/)

ギックスは、戦略コンサルタントとアナリティクス専門家によって立ち上げられた “データインフォームド”推進企業です。データを最大限に活用してクライアント企業の「顧客理解」を支援し、事業成長に向け経営課題を解決しています。盲目的にデータだけに頼るのではなく、データに基づいて人間が論理的に考え、合理的に判断できるよう、テクノロジーと方法論を用いて世の中を変革していきます。

会社名 ：株式会社ギックス

代表者名 ：代表取締役CEO 網野 知博

所在地 ：東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル11F

事業内容 ：アナリティクスを用いたデータインフォームド事業

データを活用した各種コンサルティング業務および、ツールの研究・開発

上記ツールを用いた各種サービスの提供