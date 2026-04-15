【新店舗】ウォッチニアン｜銀座エリア２店舗目となる「ウォッチニアン銀座２丁目店」が2026年4月15日オープン

ウォッチニアングループ株式会社

ロレックスをはじめとする高級腕時計やエルメスを中心としたブランドバッグ、ジュエリー等のリユース事業を展開するウォッチニアン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：高妻寛樹）は、2026年4月15日、銀座本店に次ぐ銀座エリア2店舗目となる「ウォッチニアン 銀座2丁目店」をオープンいたしました。

同店は、徹底した市場調査と真贋判定に基づく確かなブランド品の買取と、トレンドとエリア特性を反映した販売を両立。小規模店ならではの機動力と銀座の街に馴染む上質なプライベート感で、この地にふさわしい価値体験を提案します。

ウォッチニアン銀座２丁目店｜店頭

～オープン記念「特別買取強化」を実施～

新店舗オープンを祝し、銀座2丁目店では以下の対象ブランド・アイテムの買取強化を実施

世界最大級のリユースブランド品の在庫量と売買データを活用した独自の機械学習モデルにより、買取の精緻な相場予測に基づく「フェアプライス（適正価格）」を実現。近隣の他店様との比較を前提とした査定のご相談も歓迎しております。ぜひ、お気軽にお立ち寄りください。

対象アイテム： ロレックス、パテック フィリップ、オーデマ ピゲ、エルメス、シャネル、

ルイ・ヴィトン、ブランドジュエリー各種、喜平ネックレス

ウォッチニアン銀座２丁目店｜店内ウォッチニアン銀座２丁目店｜店内

2階天井にはバカラの花瓶が煌めく上質な空間を。ゆったりと贅沢に寛げる時間を演出します。

店舗概要

店舗名

ウォッチニアン銀座２丁目店

住所

〒104-0061

東京都中央区銀座2-5-5 マネージュビル銀座1F/2F

電話番号

TEL：03-6271-0431

FAX：03-6271-0432

営業時間

11:00-20:00

公式サイト：https://watchnian.com/shop/store/o026016/

公式Instagram：https://www.instagram.com/watchnian_ginza2/

▼取り扱いブランド（販売/買取）

(販売)

ロレックス、パテック フィリップ、オーデマ ピゲ、ヴァシュロン・コンスタンタン etc

(買取)

腕時計：ブランド腕時計各種（現行モデルからヴィンテージまで幅広く対応）

バッグ・ジュエリー・貴金属：エルメス、シャネル、ルイ・ヴィトン、カルティエ、ハリー・ウィンストン、金、プラチナ貴金属または地金等のバッグおよびジュエリー etc.

ウォッチニアンについて

我々は、国内外のブランド品リユース市場において「確かな信頼」と「安心」をお届けすることを使命とし、ブランド品の売買を通じて、お客様がよりカジュアルに、より豊かにお洒落を楽しめる循環の創出に取り組んでいます。

また、大量生産・大量廃棄に頼らない持続可能な社会の実現に向け、健全で信頼される腕時計売買の世界的な取引プラットフォームの確立を目指してまいります。

ウォッチニアングループ｜企業概要

ウォッチニアングループは、高級ブランド品の販売・買取・輸出入などを手がける日本のリユース企業です。かつては「一風騎士（いっぷうきし）」というブランド名でしたが、2022年に「WATCHNIAN（ウォッチニアン）」へと刷新いたしました。

当社は、フェアで信頼できるグローバル市場の実現を目指し、腕時計を中心とした高級ブランド品の循環をデザインすることで、社会の豊かさと地球環境の持続可能性に貢献することをミッションとしています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/112400/table/33_1_ed0ac890092741d28b50faa46f6a5ad3.jpg?v=202604151251 ]