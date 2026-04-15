【侍ファクトリー】全国各地で期間限定出店！4月後半催事情報

株式会社 侍ファクトリー

株式会社侍ファクトリー(本社:札幌市北区、代表:久保正明)が運営する、『プリン本舗』『Brezeria（ブレッツェリア）』『LA PANADERIA DOTS（ラ・パナデリア ドッツ）』『Caneriche（カヌリッシュ）』『THE BAGEL STAND（ザ・ベーグルスタンド）』『WAFFLE HOLIC(ワッフルホリック)』の4月後半の全国催事出店情報をお届けします。お近くにお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。

プリン本舗 4月後半の催事出店情報

群馬 4月15日～4月21日 高崎高島屋(B1催事場「大北海道展」)

愛知 4月18日～4月22日 プライムツリー赤池(1F築地銀だこ様前)

大阪 4月21日～4月27日 大阪メトロオーパス西梅田(大阪メトロ四ツ橋線西梅田駅改札外)

青森 4月23日～4月30日 青森ラビナ(Choito催事場)

新潟 4月29日～5月6日 新潟伊勢丹(6階催事場「初夏の大北海道展」)

神奈川 4月29日～5月5日 スイーツボックス武蔵中原(JR武蔵中原駅改札口外)

愛媛 4月29日～5月6日 いよてつ高島屋(7F催会場「春の北海道物産展」)

【春季限定プリンのご案内】

●あまおうのプリン

12～5月が旬の「あまおう」を使用したいちごソースを北海道産牛乳を使用したミルクプリンと合わせました。

あまおうの甘酸っぱさをミルクプリンが引き立てます。

【価格】600円(税込)

HP ：https://samurai-f.com/brand/purin-honpo/

通信販売HP：https://samurai-pudding.com/

Instagram：https://www.instagram.com/samuraipudding/

ブレッツェリア 4月後半の催事出店情報

愛媛 出店中 ～4月20日 オズメッセ(1階モールイベントスペース)

神奈川 出店中 ～4月22日 ラゾーナ川崎プラザ(1Fグランフードイベントスペース)

大阪 出店中 ～4月19日 plus on天下茶屋(南海天下茶屋駅構内)

大阪 出店中 ～5月1日 近鉄百貨店東大阪店(1階特設会場)

兵庫 4月16日～4月20日 宝塚阪急百貨店(1F入り口前)

山口 4月17日～4月26日 ゆめタウン下松(1Fイノウエ跡地)

愛知 4月18日～4月26日 プライムツリー赤池(1F築地銀だこ様前)

大阪 4月21日～4月27日 大阪メトロオーパス喜連瓜破(大阪メトロ谷町線喜連瓜破駅改札外)

京都 4月22日～4月28日 ラクト山科ショッピングセンター(1Fアトリウム前)

大阪 4月22日～4月28日 千里阪急百貨店(5階催事場「北海道フェア」)

岡山 4月23日～5月10日 イオンモール倉敷(1階くらしキッチン前催事場)

東京 4月23日～4月29日 東急百貨店吉祥寺店(地下1階催事イベントスペース「パンフェア」)

神奈川 4月23日～4月29日 日吉東急アベニュー(1階正面入口周辺)

宮城 4月23日～4月29日 藤崎百貨店(本館地下1階菓子セレクション)

香川 4月24日～5月13日 イオンモール綾川(3階ブリッジA区画)

神奈川 4月27日～5月3日 マイスイーツ市が尾(市が尾駅改札外)

兵庫 4月29日～5月4日 宝塚阪急百貨店(1F入り口前)

静岡 4月29日～5月5日 遠鉄百貨店(本館地下1階)

奈良 4月29日～5月12日 近鉄百貨店生駒店(食品催事場)

栃木 4月29日～5月11日 福田屋百貨店インターパーク店(2階催事場「食の大祭典ベストセレクション」)

神奈川 4月29日～5月5日 スイーツボックス武蔵中原(JR武蔵中原駅改札口外)

奈良 4月29日～5月5日 近鉄百貨店奈良店(B1階食品売場イベントスペース)

愛知 4月29日～5月5日 名古屋三越栄本店(食彩広場)

京都 4月29日～5月6日 ラクト山科ショッピングセンター(1F中央エスカレーター前スイーツステージ)

東京 4月30日～5月6日 京王百貨店聖蹟桜ヶ丘(2階センターコート)

神奈川 4月30日～5月6日 東急百貨店たまプラーザ店(B1食品売り場Thisweek3)

広島 4月30日～5月8日 イオンモール広島府中(1階ムーンギャラリー)

【本場ドイツ直輸入のブレッツェル専門店】

ブレッツェルはドイツ発祥の塩味の風味がする伝統的なパンです。ドイツで100年以上の歴史がある老舗メーカーが作ったブレッツェルを急速冷凍して美味しさを閉じ込め、日本のお客様にお届けしています。

HP ：https://samurai-f.com/brand/brezeria/

通信販売HP：https://brezel-brezeria.com/

Instagram：https://www.instagram.com/brezeria/

LA PANADERIA DOTS 4月後半の催事出店情報

埼玉 出店中 ～4月27日 Pasar蓮田(フードコート前催事場)

愛媛 出店中 ～4月20日 オズメッセ(1階モールイベントスペース)

神奈川 出店中 ～4月22日 ラゾーナ川崎プラザ(1Fグランフードイベントスペース)

大阪 出店中 ～4月15日 大阪メトロオーパス堺筋本町(大阪メトロ堺筋線・中央線堺筋本町駅西南改札外)

石川 出店中 ～4月22日 香林坊アトリオ(地下1階)

京都 4月15日～4月21日 駅ナカスイーツ山科(地下鉄山科駅改札内)

静岡 4月15日～4月21日 コリドーフジ(1F催事場)

兵庫 4月16日～4月20日 宝塚阪急百貨店(1F入り口前)

山口 4月17日～4月26日 ゆめタウン下松(1Fイノウエ様跡地)

福岡 4月18日～4月19日 BOSS E・ZO FUKUOKA(3階TheFOODHALL)

東京 4月20日～4月26日 マイスイーツ大井町(東急大井町駅改札出て左側)

東京 4月20日～5月2日 スイーツモード京王明大前(井の頭線下りホーム(駅改札内))

神奈川 4月21日～4月27日 スイーツボックス小田急登戸(小田急登戸駅中央口改札外)

大阪 4月22日～4月28日 千里阪急百貨店(5階催事場「北海道フェア」)

東京 4月22日～4月28日 紀ノ国屋西荻窪駅店(入口前)

宮城 4月23日～4月29日 藤崎百貨店(本館地下1階菓子セレクション)

大阪 4月23日～4月29日 スイーツボックス京阪くずは(京阪電車樟葉駅改札口外)

神奈川 4月23日～4月29日 日吉東急アベニュー(1階正面入口周辺)

岡山 4月23日～5月10日 イオンモール倉敷(1階くらしキッチン様前催事場)

福岡 4月24日～4月26日 BOSS E・ZO FUKUOKA(3階TheFOODHALL)

岩手 4月24日～5月10日 盛岡フェザン(B1Fコインロッカー前)

香川 4月24日～5月13日 イオンモール綾川(3階ブリッジA区画)

愛知 4月28日～5月11日 プライムツリー赤池(1F築地銀だこ様前)

徳島 4月28日～5月9日 徳島駅クレメントプラザ(1階ポップアップショップ)

静岡 4月29日～5月5日 遠鉄百貨店(本館地下1階)

東京 4月29日～5月5日 中野マルイ(1Fカレンダリウム1(入口正面))

奈良 4月29日～5月12日 近鉄百貨店生駒店(食品催事場)

東京 4月29日～5月12日 コレもう食べた？nonowa国立(nonowa国立EAST)

埼玉 4月29日～5月4日 アリオ上尾(1Fインフォメーション前食品レジ側)

愛知 4月29日～5月5日 名古屋三越栄本店(食彩広場)

京都 4月29日～5月6日 ラクト山科ショッピングセンター(1F中央エスカレーター前スイーツステージ)

奈良 4月29日～5月5日 近鉄百貨店奈良店(B1階食品売場イベントスペース)

東京 4月30日～5月6日 京王百貨店聖蹟桜ヶ丘(2階センターコート)

長野 4月30日～5月6日 ながの東急百貨店(B1階催事場)

神奈川 4月30日～5月6日 東急百貨店たまプラーザ店(B1食品売り場Thisweek3)

【春季限定ブルーベリードッツ登場】

春季限定のブルーベリードッツを販売しております。

ブルーベリーをたっぷり含んだシュガーでふんわりモチモチの生地をコーティング。ブルーベリーの爽やかな風味が楽しめるドーナツです。

【価格】390円(税込)

HP ：https://samurai-f.com/brand/la_panaderia_dots/

通信販売HP ：https://lapanaderiadots.com/

Instagram ：https://www.instagram.com/lpdots/

Caneriche 4月後半の催事出店情報

石川 出店中 ～4月22日 香林坊アトリオ(地下1階)

静岡 4月29日～5月5日 遠鉄百貨店(本館地下1階)

【ヨーロッパ直輸入のカヌレとミニドーナツを販売中】

本場フランスから直輸入のカヌレと、ミニサイズが可愛いスペイン直輸入のドーナツを販売しております。

おやつやお手土産にもぜひご利用ください。

HP ：https://samurai-f.com/brand/caneriche/

Instagram：https://www.instagram.com/caneriche/

THE BAGEL STAND 4月後半の催事出店情報

東京 出店中 ～5月6日 エキュート日暮里(フードスタンド区画)

静岡 4月15日～4月21日 コリドーフジ(1F催事場)

鹿児島 4月15日～4月21日 鹿児島山形屋(1号館地下)

東京 4月23日～4月29日 東急百貨店吉祥寺店(地下1階催事イベントスペース「パンフェア」)

長野 4月23日～4月29日 ながの東急百貨店(B1階催事場)

兵庫 4月29日～5月4日 宝塚阪急百貨店(1F入り口前「パンフェア」)

静岡 4月29日～5月5日 遠鉄百貨店(本館地下1階)

【期間限定商品販売中】

●りんごベーグル

長野県産のりんごを皮ごと乾燥させ、贅沢に生地へ練り込みました。噛むたびにりんごの優しい甘みが口いっぱいに広がる、フルーティーな一品です。

【販売価格】

390円(税込)

●レモンベーグル

風味豊かな瀬戸内レモンのレモンピールを厳選。爽やかな酸味と風味が楽しめる、リフレッシュしたい時にぴったりの爽やかな味わいです。

【販売価格】

390円(税込)

HP ：https://samurai-f.com/brand/the_bagel_stand/

Instagram ：https://www.instagram.com/the_bagel_stand/

通信販売HP : https://thebagelstand.net/

WAFFLE HOLIC 4月後半の催事出店情報

神奈川 出店中 ～4月16日 川崎アゼリア(バラエティフーディー)

岡山 出店中 ～4月30日 イオンモール倉敷(1階くらしキッチン様前催事場)

鹿児島 4月15日～4月21日 鹿児島山形屋(1号館地下)

東京 4月15日～4月21日 マイスイーツマークイズ葛飾かなまち(1Fミスタードーナツ様向かい)

神奈川 4月21日～4月27日 マイスイーツ武蔵小杉東急スクエア(1階南改札側コンコースビアードパパ様横)

岩手 4月23日～4月29日 川徳(7階催事場ダイヤモンドホール「日本全国じゃじゃじゃグルメフェア」)

徳島 4月28日～5月3日 徳島駅クレメントプラザ(1階ポップアップショップ)

大阪 4月29日～5月5日 大阪メトロオーパス谷町九丁目(大阪メトロ谷町線谷町九丁目駅東改札外)

兵庫 4月29日～5月5日 神戸大丸(B1Fスイーツイベント１.)

広島 4月30日～5月8日 イオンモール広島府中(1階ムーンギャラリー)

【様々なワッフルを楽しめる専門店】

「選ぶ楽しさ、ハマる美味しさ」をコンセプトに、本場ベルギーのリエージュワッフルやもちもち食感のクリーム入りワッフル、お食事ワッフル、季節限定のワッフルなど、様々な種類のワッフルを取りそろえております。

HP ：https://samurai-f.com/brand/waffle_holic/

Instagram ：https://www.instagram.com/waffleholicss/

株式会社侍ファクトリーについて

侍ファクトリーは、自社製造の洋菓子や海外の上質なスイーツ・パンを販売する会社です。「侍のプリン」が看板商品の「プリン本舗」や、ヨーロッパ直輸入の人気ドーナツ「LA PANADERIA DOTS」など、8つのブランドを展開しています。主に、全国の百貨店、商業施設で開催される催事で商品販売しており、年間約1,000件の催事へ出店しています。

社名 ：株式会社侍ファクトリー

本社所在地：〒001-0026 札幌市北区北26条西3丁目2－5

代表取締役：久保正明

設立 ：2011年8月31日

HP ：https://samurai-f.com