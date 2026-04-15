【侍ファクトリー】全国各地で期間限定出店！4月後半催事情報

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株式会社 侍ファクトリー


株式会社侍ファクトリー(本社:札幌市北区、代表:久保正明)が運営する、『プリン本舗』『Brezeria（ブレッツェリア）』『LA PANADERIA DOTS（ラ・パナデリア ドッツ）』『Caneriche（カヌリッシュ）』『THE BAGEL STAND（ザ・ベーグルスタンド）』『WAFFLE HOLIC(ワッフルホリック)』の4月後半の全国催事出店情報をお届けします。お近くにお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。


プリン本舗 4月後半の催事出店情報

群馬　　4月15日～4月21日 高崎高島屋(B1催事場「大北海道展」)


愛知　　4月18日～4月22日 プライムツリー赤池(1F築地銀だこ様前)


大阪　　4月21日～4月27日 大阪メトロオーパス西梅田(大阪メトロ四ツ橋線西梅田駅改札外)


青森　　4月23日～4月30日 青森ラビナ(Choito催事場)


新潟　　4月29日～5月6日　新潟伊勢丹(6階催事場「初夏の大北海道展」)


神奈川　4月29日～5月5日　スイーツボックス武蔵中原(JR武蔵中原駅改札口外)


愛媛　　4月29日～5月6日　いよてつ高島屋(7F催会場「春の北海道物産展」)



【春季限定プリンのご案内】


●あまおうのプリン


12～5月が旬の「あまおう」を使用したいちごソースを北海道産牛乳を使用したミルクプリンと合わせました。


あまおうの甘酸っぱさをミルクプリンが引き立てます。


【価格】600円(税込)





HP　　　　：https://samurai-f.com/brand/purin-honpo/


通信販売HP：https://samurai-pudding.com/


Instagram：https://www.instagram.com/samuraipudding/


ブレッツェリア 4月後半の催事出店情報

愛媛　　出店中 ～4月20日 オズメッセ(1階モールイベントスペース)


神奈川　出店中 ～4月22日 ラゾーナ川崎プラザ(1Fグランフードイベントスペース)


大阪　　出店中 ～4月19日 plus on天下茶屋(南海天下茶屋駅構内)


大阪　　出店中 ～5月1日　近鉄百貨店東大阪店(1階特設会場)


兵庫　　4月16日～4月20日 宝塚阪急百貨店(1F入り口前)


山口　　4月17日～4月26日 ゆめタウン下松(1Fイノウエ跡地)


愛知　　4月18日～4月26日 プライムツリー赤池(1F築地銀だこ様前)


大阪　　4月21日～4月27日 大阪メトロオーパス喜連瓜破(大阪メトロ谷町線喜連瓜破駅改札外)


京都　　4月22日～4月28日 ラクト山科ショッピングセンター(1Fアトリウム前)


大阪　　4月22日～4月28日 千里阪急百貨店(5階催事場「北海道フェア」)


岡山　　4月23日～5月10日 イオンモール倉敷(1階くらしキッチン前催事場)


東京　　4月23日～4月29日 東急百貨店吉祥寺店(地下1階催事イベントスペース「パンフェア」)


神奈川　4月23日～4月29日 日吉東急アベニュー(1階正面入口周辺)


宮城　　4月23日～4月29日 藤崎百貨店(本館地下1階菓子セレクション)


香川　　4月24日～5月13日 イオンモール綾川(3階ブリッジA区画)


神奈川　4月27日～5月3日　マイスイーツ市が尾(市が尾駅改札外)


兵庫　　4月29日～5月4日　宝塚阪急百貨店(1F入り口前)


静岡　　4月29日～5月5日　遠鉄百貨店(本館地下1階)


奈良　　4月29日～5月12日 近鉄百貨店生駒店(食品催事場)


栃木　　4月29日～5月11日 福田屋百貨店インターパーク店(2階催事場「食の大祭典ベストセレクション」)


神奈川　4月29日～5月5日 スイーツボックス武蔵中原(JR武蔵中原駅改札口外)


奈良　　4月29日～5月5日 近鉄百貨店奈良店(B1階食品売場イベントスペース)


愛知　　4月29日～5月5日　名古屋三越栄本店(食彩広場)


京都　　4月29日～5月6日　ラクト山科ショッピングセンター(1F中央エスカレーター前スイーツステージ)


東京　　4月30日～5月6日　京王百貨店聖蹟桜ヶ丘(2階センターコート)


神奈川　4月30日～5月6日　東急百貨店たまプラーザ店(B1食品売り場Thisweek3)


広島　　4月30日～5月8日 イオンモール広島府中(1階ムーンギャラリー)



【本場ドイツ直輸入のブレッツェル専門店】


ブレッツェルはドイツ発祥の塩味の風味がする伝統的なパンです。ドイツで100年以上の歴史がある老舗メーカーが作ったブレッツェルを急速冷凍して美味しさを閉じ込め、日本のお客様にお届けしています。





HP　　　　：https://samurai-f.com/brand/brezeria/


通信販売HP：https://brezel-brezeria.com/


Instagram：https://www.instagram.com/brezeria/


LA PANADERIA DOTS 4月後半の催事出店情報

埼玉　　出店中 ～4月27日　Pasar蓮田(フードコート前催事場)


愛媛　　出店中 ～4月20日　オズメッセ(1階モールイベントスペース)


神奈川　出店中 ～4月22日 ラゾーナ川崎プラザ(1Fグランフードイベントスペース)


大阪 　 出店中 ～4月15日 大阪メトロオーパス堺筋本町(大阪メトロ堺筋線・中央線堺筋本町駅西南改札外)


石川　　出店中 ～4月22日 香林坊アトリオ(地下1階)


京都　　4月15日～4月21日 駅ナカスイーツ山科(地下鉄山科駅改札内)


静岡　　4月15日～4月21日 コリドーフジ(1F催事場)


兵庫　　4月16日～4月20日 宝塚阪急百貨店(1F入り口前)


山口　　4月17日～4月26日 ゆめタウン下松(1Fイノウエ様跡地)


福岡　　4月18日～4月19日 BOSS E・ZO FUKUOKA(3階TheFOODHALL)


東京　　4月20日～4月26日 マイスイーツ大井町(東急大井町駅改札出て左側)


東京　　4月20日～5月2日　 スイーツモード京王明大前(井の頭線下りホーム(駅改札内))


神奈川　4月21日～4月27日 スイーツボックス小田急登戸(小田急登戸駅中央口改札外)


大阪　　4月22日～4月28日 千里阪急百貨店(5階催事場「北海道フェア」)


東京　　4月22日～4月28日 紀ノ国屋西荻窪駅店(入口前)


宮城　　4月23日～4月29日 藤崎百貨店(本館地下1階菓子セレクション)


大阪　　4月23日～4月29日 スイーツボックス京阪くずは(京阪電車樟葉駅改札口外)


神奈川　4月23日～4月29日 日吉東急アベニュー(1階正面入口周辺)


岡山　　4月23日～5月10日 イオンモール倉敷(1階くらしキッチン様前催事場)


福岡　　4月24日～4月26日 BOSS E・ZO FUKUOKA(3階TheFOODHALL)


岩手　　4月24日～5月10日 盛岡フェザン(B1Fコインロッカー前)


香川　　4月24日～5月13日 イオンモール綾川(3階ブリッジA区画)


愛知　　4月28日～5月11日 プライムツリー赤池(1F築地銀だこ様前)


徳島　　4月28日～5月9日　 徳島駅クレメントプラザ(1階ポップアップショップ)


静岡　　4月29日～5月5日　 遠鉄百貨店(本館地下1階)


東京　　4月29日～5月5日　 中野マルイ(1Fカレンダリウム1(入口正面))


奈良　　4月29日～5月12日 近鉄百貨店生駒店(食品催事場)


東京　　4月29日～5月12日 コレもう食べた？nonowa国立(nonowa国立EAST)


埼玉　　4月29日～5月4日　 アリオ上尾(1Fインフォメーション前食品レジ側)


愛知　　4月29日～5月5日　 名古屋三越栄本店(食彩広場)


京都　　4月29日～5月6日　 ラクト山科ショッピングセンター(1F中央エスカレーター前スイーツステージ)


奈良　　4月29日～5月5日　 近鉄百貨店奈良店(B1階食品売場イベントスペース)


東京　　4月30日～5月6日　 京王百貨店聖蹟桜ヶ丘(2階センターコート)


長野　　4月30日～5月6日　 ながの東急百貨店(B1階催事場)


神奈川　4月30日～5月6日　 東急百貨店たまプラーザ店(B1食品売り場Thisweek3)



【春季限定ブルーベリードッツ登場】


春季限定のブルーベリードッツを販売しております。


ブルーベリーをたっぷり含んだシュガーでふんわりモチモチの生地をコーティング。ブルーベリーの爽やかな風味が楽しめるドーナツです。


【価格】390円(税込)





HP 　　　　：https://samurai-f.com/brand/la_panaderia_dots/


通信販売HP ：https://lapanaderiadots.com/


Instagram ：https://www.instagram.com/lpdots/


Caneriche 4月後半の催事出店情報

石川　出店中 ～4月22日　香林坊アトリオ(地下1階)


静岡　4月29日～5月5日　 遠鉄百貨店(本館地下1階)



【ヨーロッパ直輸入のカヌレとミニドーナツを販売中】


本場フランスから直輸入のカヌレと、ミニサイズが可愛いスペイン直輸入のドーナツを販売しております。


おやつやお手土産にもぜひご利用ください。





HP　　　 ：https://samurai-f.com/brand/caneriche/


Instagram：https://www.instagram.com/caneriche/


THE BAGEL STAND 4月後半の催事出店情報

東京　　出店中 ～5月6日　エキュート日暮里(フードスタンド区画)


静岡　　4月15日～4月21日 コリドーフジ(1F催事場)


鹿児島　4月15日～4月21日 鹿児島山形屋(1号館地下)


東京　　4月23日～4月29日 東急百貨店吉祥寺店(地下1階催事イベントスペース「パンフェア」)


長野　　4月23日～4月29日 ながの東急百貨店(B1階催事場)


兵庫　　4月29日～5月4日　宝塚阪急百貨店(1F入り口前「パンフェア」)


静岡　　4月29日～5月5日　遠鉄百貨店(本館地下1階)



【期間限定商品販売中】


●りんごベーグル


長野県産のりんごを皮ごと乾燥させ、贅沢に生地へ練り込みました。噛むたびにりんごの優しい甘みが口いっぱいに広がる、フルーティーな一品です。


【販売価格】


390円(税込)






●レモンベーグル


風味豊かな瀬戸内レモンのレモンピールを厳選。爽やかな酸味と風味が楽しめる、リフレッシュしたい時にぴったりの爽やかな味わいです。


【販売価格】


390円(税込)





HP　　　　：https://samurai-f.com/brand/the_bagel_stand/


Instagram ：https://www.instagram.com/the_bagel_stand/


通信販売HP : https://thebagelstand.net/


WAFFLE HOLIC 4月後半の催事出店情報

神奈川　出店中 ～4月16日 川崎アゼリア(バラエティフーディー)


岡山　　出店中 ～4月30日 イオンモール倉敷(1階くらしキッチン様前催事場)


鹿児島　4月15日～4月21日 鹿児島山形屋(1号館地下)


東京　　4月15日～4月21日 マイスイーツマークイズ葛飾かなまち(1Fミスタードーナツ様向かい)


神奈川　4月21日～4月27日 マイスイーツ武蔵小杉東急スクエア(1階南改札側コンコースビアードパパ様横)


岩手　　4月23日～4月29日 川徳(7階催事場ダイヤモンドホール「日本全国じゃじゃじゃグルメフェア」)


徳島　　4月28日～5月3日　徳島駅クレメントプラザ(1階ポップアップショップ)


大阪　　4月29日～5月5日　大阪メトロオーパス谷町九丁目(大阪メトロ谷町線谷町九丁目駅東改札外)


兵庫　　4月29日～5月5日　神戸大丸(B1Fスイーツイベント１.)


広島　　4月30日～5月8日　イオンモール広島府中(1階ムーンギャラリー)



【様々なワッフルを楽しめる専門店】


「選ぶ楽しさ、ハマる美味しさ」をコンセプトに、本場ベルギーのリエージュワッフルやもちもち食感のクリーム入りワッフル、お食事ワッフル、季節限定のワッフルなど、様々な種類のワッフルを取りそろえております。






HP　　　　：https://samurai-f.com/brand/waffle_holic/


Instagram ：https://www.instagram.com/waffleholicss/


株式会社侍ファクトリーについて

侍ファクトリーは、自社製造の洋菓子や海外の上質なスイーツ・パンを販売する会社です。「侍のプリン」が看板商品の「プリン本舗」や、ヨーロッパ直輸入の人気ドーナツ「LA PANADERIA DOTS」など、8つのブランドを展開しています。主に、全国の百貨店、商業施設で開催される催事で商品販売しており、年間約1,000件の催事へ出店しています。



社名　　　：株式会社侍ファクトリー


本社所在地：〒001-0026 札幌市北区北26条西3丁目2－5


代表取締役：久保正明


設立　　　：2011年8月31日


HP　　　 ：https://samurai-f.com