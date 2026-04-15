【侍ファクトリー】全国各地で期間限定出店！4月後半催事情報
株式会社侍ファクトリー(本社:札幌市北区、代表:久保正明)が運営する、『プリン本舗』『Brezeria（ブレッツェリア）』『LA PANADERIA DOTS（ラ・パナデリア ドッツ）』『Caneriche（カヌリッシュ）』『THE BAGEL STAND（ザ・ベーグルスタンド）』『WAFFLE HOLIC(ワッフルホリック)』の4月後半の全国催事出店情報をお届けします。お近くにお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。
プリン本舗 4月後半の催事出店情報
群馬 4月15日～4月21日 高崎高島屋(B1催事場「大北海道展」)
愛知 4月18日～4月22日 プライムツリー赤池(1F築地銀だこ様前)
大阪 4月21日～4月27日 大阪メトロオーパス西梅田(大阪メトロ四ツ橋線西梅田駅改札外)
青森 4月23日～4月30日 青森ラビナ(Choito催事場)
新潟 4月29日～5月6日 新潟伊勢丹(6階催事場「初夏の大北海道展」)
神奈川 4月29日～5月5日 スイーツボックス武蔵中原(JR武蔵中原駅改札口外)
愛媛 4月29日～5月6日 いよてつ高島屋(7F催会場「春の北海道物産展」)
【春季限定プリンのご案内】
●あまおうのプリン
12～5月が旬の「あまおう」を使用したいちごソースを北海道産牛乳を使用したミルクプリンと合わせました。
あまおうの甘酸っぱさをミルクプリンが引き立てます。
【価格】600円(税込)
HP ：https://samurai-f.com/brand/purin-honpo/
通信販売HP：https://samurai-pudding.com/
Instagram：https://www.instagram.com/samuraipudding/
ブレッツェリア 4月後半の催事出店情報
愛媛 出店中 ～4月20日 オズメッセ(1階モールイベントスペース)
神奈川 出店中 ～4月22日 ラゾーナ川崎プラザ(1Fグランフードイベントスペース)
大阪 出店中 ～4月19日 plus on天下茶屋(南海天下茶屋駅構内)
大阪 出店中 ～5月1日 近鉄百貨店東大阪店(1階特設会場)
兵庫 4月16日～4月20日 宝塚阪急百貨店(1F入り口前)
山口 4月17日～4月26日 ゆめタウン下松(1Fイノウエ跡地)
愛知 4月18日～4月26日 プライムツリー赤池(1F築地銀だこ様前)
大阪 4月21日～4月27日 大阪メトロオーパス喜連瓜破(大阪メトロ谷町線喜連瓜破駅改札外)
京都 4月22日～4月28日 ラクト山科ショッピングセンター(1Fアトリウム前)
大阪 4月22日～4月28日 千里阪急百貨店(5階催事場「北海道フェア」)
岡山 4月23日～5月10日 イオンモール倉敷(1階くらしキッチン前催事場)
東京 4月23日～4月29日 東急百貨店吉祥寺店(地下1階催事イベントスペース「パンフェア」)
神奈川 4月23日～4月29日 日吉東急アベニュー(1階正面入口周辺)
宮城 4月23日～4月29日 藤崎百貨店(本館地下1階菓子セレクション)
香川 4月24日～5月13日 イオンモール綾川(3階ブリッジA区画)
神奈川 4月27日～5月3日 マイスイーツ市が尾(市が尾駅改札外)
兵庫 4月29日～5月4日 宝塚阪急百貨店(1F入り口前)
静岡 4月29日～5月5日 遠鉄百貨店(本館地下1階)
奈良 4月29日～5月12日 近鉄百貨店生駒店(食品催事場)
栃木 4月29日～5月11日 福田屋百貨店インターパーク店(2階催事場「食の大祭典ベストセレクション」)
神奈川 4月29日～5月5日 スイーツボックス武蔵中原(JR武蔵中原駅改札口外)
奈良 4月29日～5月5日 近鉄百貨店奈良店(B1階食品売場イベントスペース)
愛知 4月29日～5月5日 名古屋三越栄本店(食彩広場)
京都 4月29日～5月6日 ラクト山科ショッピングセンター(1F中央エスカレーター前スイーツステージ)
東京 4月30日～5月6日 京王百貨店聖蹟桜ヶ丘(2階センターコート)
神奈川 4月30日～5月6日 東急百貨店たまプラーザ店(B1食品売り場Thisweek3)
広島 4月30日～5月8日 イオンモール広島府中(1階ムーンギャラリー)
【本場ドイツ直輸入のブレッツェル専門店】
ブレッツェルはドイツ発祥の塩味の風味がする伝統的なパンです。ドイツで100年以上の歴史がある老舗メーカーが作ったブレッツェルを急速冷凍して美味しさを閉じ込め、日本のお客様にお届けしています。
HP ：https://samurai-f.com/brand/brezeria/
通信販売HP：https://brezel-brezeria.com/
Instagram：https://www.instagram.com/brezeria/
LA PANADERIA DOTS 4月後半の催事出店情報
埼玉 出店中 ～4月27日 Pasar蓮田(フードコート前催事場)
愛媛 出店中 ～4月20日 オズメッセ(1階モールイベントスペース)
神奈川 出店中 ～4月22日 ラゾーナ川崎プラザ(1Fグランフードイベントスペース)
大阪 出店中 ～4月15日 大阪メトロオーパス堺筋本町(大阪メトロ堺筋線・中央線堺筋本町駅西南改札外)
石川 出店中 ～4月22日 香林坊アトリオ(地下1階)
京都 4月15日～4月21日 駅ナカスイーツ山科(地下鉄山科駅改札内)
静岡 4月15日～4月21日 コリドーフジ(1F催事場)
兵庫 4月16日～4月20日 宝塚阪急百貨店(1F入り口前)
山口 4月17日～4月26日 ゆめタウン下松(1Fイノウエ様跡地)
福岡 4月18日～4月19日 BOSS E・ZO FUKUOKA(3階TheFOODHALL)
東京 4月20日～4月26日 マイスイーツ大井町(東急大井町駅改札出て左側)
東京 4月20日～5月2日 スイーツモード京王明大前(井の頭線下りホーム(駅改札内))
神奈川 4月21日～4月27日 スイーツボックス小田急登戸(小田急登戸駅中央口改札外)
大阪 4月22日～4月28日 千里阪急百貨店(5階催事場「北海道フェア」)
東京 4月22日～4月28日 紀ノ国屋西荻窪駅店(入口前)
宮城 4月23日～4月29日 藤崎百貨店(本館地下1階菓子セレクション)
大阪 4月23日～4月29日 スイーツボックス京阪くずは(京阪電車樟葉駅改札口外)
神奈川 4月23日～4月29日 日吉東急アベニュー(1階正面入口周辺)
岡山 4月23日～5月10日 イオンモール倉敷(1階くらしキッチン様前催事場)
福岡 4月24日～4月26日 BOSS E・ZO FUKUOKA(3階TheFOODHALL)
岩手 4月24日～5月10日 盛岡フェザン(B1Fコインロッカー前)
香川 4月24日～5月13日 イオンモール綾川(3階ブリッジA区画)
愛知 4月28日～5月11日 プライムツリー赤池(1F築地銀だこ様前)
徳島 4月28日～5月9日 徳島駅クレメントプラザ(1階ポップアップショップ)
静岡 4月29日～5月5日 遠鉄百貨店(本館地下1階)
東京 4月29日～5月5日 中野マルイ(1Fカレンダリウム1(入口正面))
奈良 4月29日～5月12日 近鉄百貨店生駒店(食品催事場)
東京 4月29日～5月12日 コレもう食べた？nonowa国立(nonowa国立EAST)
埼玉 4月29日～5月4日 アリオ上尾(1Fインフォメーション前食品レジ側)
愛知 4月29日～5月5日 名古屋三越栄本店(食彩広場)
京都 4月29日～5月6日 ラクト山科ショッピングセンター(1F中央エスカレーター前スイーツステージ)
奈良 4月29日～5月5日 近鉄百貨店奈良店(B1階食品売場イベントスペース)
東京 4月30日～5月6日 京王百貨店聖蹟桜ヶ丘(2階センターコート)
長野 4月30日～5月6日 ながの東急百貨店(B1階催事場)
神奈川 4月30日～5月6日 東急百貨店たまプラーザ店(B1食品売り場Thisweek3)
【春季限定ブルーベリードッツ登場】
春季限定のブルーベリードッツを販売しております。
ブルーベリーをたっぷり含んだシュガーでふんわりモチモチの生地をコーティング。ブルーベリーの爽やかな風味が楽しめるドーナツです。
【価格】390円(税込)
HP ：https://samurai-f.com/brand/la_panaderia_dots/
通信販売HP ：https://lapanaderiadots.com/
Instagram ：https://www.instagram.com/lpdots/
Caneriche 4月後半の催事出店情報
石川 出店中 ～4月22日 香林坊アトリオ(地下1階)
静岡 4月29日～5月5日 遠鉄百貨店(本館地下1階)
【ヨーロッパ直輸入のカヌレとミニドーナツを販売中】
本場フランスから直輸入のカヌレと、ミニサイズが可愛いスペイン直輸入のドーナツを販売しております。
おやつやお手土産にもぜひご利用ください。
HP ：https://samurai-f.com/brand/caneriche/
Instagram：https://www.instagram.com/caneriche/
THE BAGEL STAND 4月後半の催事出店情報
東京 出店中 ～5月6日 エキュート日暮里(フードスタンド区画)
静岡 4月15日～4月21日 コリドーフジ(1F催事場)
鹿児島 4月15日～4月21日 鹿児島山形屋(1号館地下)
東京 4月23日～4月29日 東急百貨店吉祥寺店(地下1階催事イベントスペース「パンフェア」)
長野 4月23日～4月29日 ながの東急百貨店(B1階催事場)
兵庫 4月29日～5月4日 宝塚阪急百貨店(1F入り口前「パンフェア」)
静岡 4月29日～5月5日 遠鉄百貨店(本館地下1階)
【期間限定商品販売中】
●りんごベーグル
長野県産のりんごを皮ごと乾燥させ、贅沢に生地へ練り込みました。噛むたびにりんごの優しい甘みが口いっぱいに広がる、フルーティーな一品です。
【販売価格】
390円(税込)
●レモンベーグル
風味豊かな瀬戸内レモンのレモンピールを厳選。爽やかな酸味と風味が楽しめる、リフレッシュしたい時にぴったりの爽やかな味わいです。
【販売価格】
390円(税込)
HP ：https://samurai-f.com/brand/the_bagel_stand/
Instagram ：https://www.instagram.com/the_bagel_stand/
通信販売HP : https://thebagelstand.net/
WAFFLE HOLIC 4月後半の催事出店情報
神奈川 出店中 ～4月16日 川崎アゼリア(バラエティフーディー)
岡山 出店中 ～4月30日 イオンモール倉敷(1階くらしキッチン様前催事場)
鹿児島 4月15日～4月21日 鹿児島山形屋(1号館地下)
東京 4月15日～4月21日 マイスイーツマークイズ葛飾かなまち(1Fミスタードーナツ様向かい)
神奈川 4月21日～4月27日 マイスイーツ武蔵小杉東急スクエア(1階南改札側コンコースビアードパパ様横)
岩手 4月23日～4月29日 川徳(7階催事場ダイヤモンドホール「日本全国じゃじゃじゃグルメフェア」)
徳島 4月28日～5月3日 徳島駅クレメントプラザ(1階ポップアップショップ)
大阪 4月29日～5月5日 大阪メトロオーパス谷町九丁目(大阪メトロ谷町線谷町九丁目駅東改札外)
兵庫 4月29日～5月5日 神戸大丸(B1Fスイーツイベント１.)
広島 4月30日～5月8日 イオンモール広島府中(1階ムーンギャラリー)
【様々なワッフルを楽しめる専門店】
「選ぶ楽しさ、ハマる美味しさ」をコンセプトに、本場ベルギーのリエージュワッフルやもちもち食感のクリーム入りワッフル、お食事ワッフル、季節限定のワッフルなど、様々な種類のワッフルを取りそろえております。
HP ：https://samurai-f.com/brand/waffle_holic/
Instagram ：https://www.instagram.com/waffleholicss/
株式会社侍ファクトリーについて
侍ファクトリーは、自社製造の洋菓子や海外の上質なスイーツ・パンを販売する会社です。「侍のプリン」が看板商品の「プリン本舗」や、ヨーロッパ直輸入の人気ドーナツ「LA PANADERIA DOTS」など、8つのブランドを展開しています。主に、全国の百貨店、商業施設で開催される催事で商品販売しており、年間約1,000件の催事へ出店しています。
社名 ：株式会社侍ファクトリー
本社所在地：〒001-0026 札幌市北区北26条西3丁目2－5
代表取締役：久保正明
設立 ：2011年8月31日
HP ：https://samurai-f.com