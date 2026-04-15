時間の積み重ねが、色彩に深みをもたらす逸品。 アーティスト・吉川真美氏の作品を起用した 「JINS｜HERALBONY ケース・セリート」4/16（木）発売

株式会社ジンズホールディングス

株式会社ジンズ（以下JINS）は、株式会社ヘラルボニーとの共創による、アーティスト・吉川真美氏の作品「ゾウさんと恐竜と思い出たち」を起用した「JINS｜HERALBONY ケース・セリート」を、2026年4月16日（木）より全国のJINS店舗およびJINSオンラインショップ（www.jins.com）にて発売します。また、メガネ購入時に通常のメガネケース・セリートから本商品に変更が可能（有料）※です。

さらに同日よりJINSが運営するコーヒーショップ「ONCA COFFEE（オンカ コーヒー）」では、「ゾウさんと恐竜と思い出たち」をあしらったカップでコーヒーをご提供いたします。

※メガネ購入時に＋\550（税込）で、通常のメガネケース・セリートから本商品に変更可能です。専用付属品が付く商品・パッケージ商品・雑貨は変更対象外です。

唯一無二の創作で織りなす色彩の美しさがメガネとの日常を鮮やかに彩る

JINSはビジョン「Magnify Life - まだ見ぬ、ひかりを」を掲げ、まだ誰も知らない可能性にひかりを当て、世界中の人々の生き方そのものを豊かに広げることを目指しています。

2024年より、障害のあるアーティストの才能を評価し、さらなる活動の機会を生み出す、国際アートアワード「HERALBONY Art Prize」にパートナーとして参画。障害のあるアーティストの可能性を照らすアワードの理念に共感し、第2回目となる2025年はJINS賞に吉川真美氏の作品「ゾウさんと恐竜と思い出たち」を選出しました。

吉川氏の創作は“果てしないおしゃべり”から始まり、モチーフが描かれていきます。「ゾウさんと恐竜と思い出たち」は、制作途中2～3年ほど筆をとらない時期を挟み、約6年という長い年月をかけ、2024年末に完成。色彩は多くても1日1色しか塗らず、完全に乾いて新たな一色が加わることで、重なる色彩に透明感を生み、思わず色彩から透けて見えるモチーフを覗き込みたくなります。

「ゾウさんと恐竜と思い出たち」を纏ったオリジナルのメガネケースとセリートは、作品の魅力を最大限伝えたいという想いから、作品の配置や色の再現性を何度も検証。色彩の美しさを味わい、ふとした時に“こんなモチーフも描かれているんだ”という気づきを楽しんでいただけるように仕上げました。時間の積み重ねによる唯一無二の創作から生まれた作品が、大切なメガネとの日常を彩ります。

ONCA COFFEE新宿店などで、作品をあしらったコーヒーカップでご提供

JINSが地域共生のさらなる可能性を見つけるために立ち上げた、コーヒーショップ「ONCA COFFEE」では、本商品の発売に合わせて、アートをより身近に楽しんでいただく施策を実施します。コーヒーカップやギフトボックスのパッケージを、「ゾウさんと恐竜と思い出たち」と「ONCA COFFEE」のロゴを掛け合わせた特別仕様のロゴに変更。2026年4月23日（木）にオープンする「JINS新宿店」に併設された「ONCA COFFEE新宿店」をはじめ、3店舗で展開します。作品を取り入れることで、アートの魅力から新しいコミュニケーションが生まれるきっかけや、そこから新しい視点や気づきといった感性を刺激する体験をご提供します。

商品概要

【商品名】JINS｜HERALBONY ケース・セリート

【ラインアップ】1種（ケースとセリートのセット）

【価格】\1,100（税込）

【発売日】2026年4月16日（木）

【販路】全国のJINS店舗、JINSオンラインショップ

※RIM店舗およびアウトレット店舗を除く

【販売サイト】https://www.jins.com/jp/item/CHBCSA.html

※JINSオンラインショップでは、4月16日（木）10:00よりご購入いただけます。

【紹介ページ】https://jinsholdings.com/jp/ja/newsroom/news/column-heralbony-yoshikawamami

【備考】メガネ購入時に＋\550（税込）で、通常のメガネケース・セリートから本商品に変更可能です。専用付属品が付く商品・パッケージ商品・雑貨は変更対象外です。

使わないときは折りたためる、携帯に便利なメガネケース。

セリートの裏面には吉川真美氏のサイン入り。

「ONCA COFFEE」での取り組み

2026年4月16日（木）よりコーヒーショップ「ONCA COFFEE」で、コーヒーをご購入いただいた方には、「ゾウさんと恐竜と思い出たち」をあしらったカップでご提供いたします。またギフトボックスも作品をあしらった特別仕様でご購入いただけます。

※作品をあしらったカップとギフトボックスは、数量が無くなり次第終了し、順次通常の仕様でのご提供となります。

【対象店舗】ONCA COFFEE & ROASTERY前橋店、ONCA COFFEEミーナ天神店

ONCA COFFEE新宿店※

【URL】https://www.onca-coffee.com/

※ONCA COFFEE新宿店は4月23日（木）にオープン

作品をあしらったコーヒーカップ

【ブランド紹介】

『コーヒーを、「好き」に出会えるまでご案内します。』がコンセプト。

JINSらしく、いいものだけを、だれでも、簡単に、気兼ねなく。

自慢のドリップコーヒー「KURO（クロ）」とトレーニングを積んだバリスタが新鮮なミルクを入れたカフェラテ「SIRO（シロ）」の二択から始まる“好き”の探求をお楽しみください。

吉川 真美（よしかわ まみ）氏・プロフィール

彼女の制作は、おいしいものやおしゃべりを楽しむ日常の延長にある。休日に行きたい場所や食べたいものについてスタッフと話すことから制作モチーフが生まれ、彼女はゆっくりと筆を進めていく。制作ペースは独特で、複数の作品を同時に進めながら、時には何年も未完成のまま置かれることもある。本作品の制作期間は6年。支持体にシワやシミができることすら、作品の一部となっていく。描画にはボールペンや鉛筆を用い、コピックなどで丁寧に色を塗り重ねる。色選びは直感的で、一見するとモチーフに関係のないと思われる色を選ぶことも多いが、そうして少しずつ塗り込まれた画面には色と時間の層が生まれ、不思議な深度を生み出していく。