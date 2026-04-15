知れば知るほど、ビールがもっと好きになると大好評！ 『知って広がるビールの世界 第2版 日本ビール検定公式テキスト』刊行

株式会社翔泳社

株式会社翔泳社（本社：東京都新宿区舟町5、代表取締役社長：臼井かおる）は、書籍『知って広がるビールの世界 第2版 日本ビール検定公式テキスト 2026-2027年版』を2026年4月15日に発売します。本書は、ビールの歴史や種類などの基礎知識から、おいしく飲むための方法まで、読むだけでビールがもっとおいしく、楽しくなる「ビア検」の公式テキストです。

ビールについて楽しく学べる、ビア検公式テキストの改訂版！

「とりあえずビール！」というほどに身近なお酒として親しまれているビール。黄金色に白い泡といった印象が強いビールですが、世界中には実に様々な種類があります。日本でもクラフトビール人気が定着し、多様なビールに出会う機会が増えています。

本書は、一般社団法人日本ビール文化研究会が、ビールをより広く知って楽しめるよう、2012年から実施している人気のビア検（日本ビール検定）の公式テキストの改訂版です。ビールの歴史・製法・原料・種類などの基礎知識から、おいしく飲むための方法・豆知識まで、ビールについて楽しく学ぶことができます。

第2版となる本書では、最新の知見やデータに掲載情報がアップデート。ビアスタイルの章も改訂されました。

ビア検3級から1級までの試験問題は、本書の内容をベースに出題されます。受検する人はもちろん、ビールが好きな人や興味がある人はその魅力を再発見できる1冊です。ビールの知識がほんの少し増えるだけで、いつものビールがもっとおいしく、楽しめるようになります。

▼改訂の主なポイント

１. 最新の知見やデータを反映

２. 全ページの文章と構成を見直し

３. ビアスタイル章を全面改訂



▼ビア検とは

一般社団法人日本ビール文化研究会が、ビールをより広く知って楽しめるよう、2012年から実施している人気の検定です。ビールを幅広く知りたい方から、より専門的に勉強したい方まで、20歳以上の方ならどなたでも受検できます。

■書籍概要

『知って広がるビールの世界 第2版 日本ビール検定公式テキスト 2026-2027年版』

著者：一般社団法人日本ビール文化研究会

発売日：2026年4月15日

定価：1,980円（本体1,800円＋税10%）

仕様：A5・232ページ

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798195858

全国の書店、ネット書店などでご購入いただけます

・翔泳社の通販 SEshop: https://www.seshop.com/product/detail/27451

・Amazon: https://www.amazon.co.jp/dp/4798195855

Part1 ビールの基本＿Chapter1 ビールとはPart2 ビールの歴史＿Chapter4 ビールの世界史Part3 ビールの文化＿Chapter10 多様なビアスタイル

■目次

Part1 ビールの基本

Chapter1 ビールとは

Chapter2 ビールの原料

Chapter3 ビールの製造工程

Part2 ビールの歴史

Chapter4 ビールの世界史

Chapter5 ビールの日本史

Chapter6 日本の酒税法とビール

Part3 ビールの文化

Chapter7 ビール文化と触れ合う場

Chapter8 ビール文化を支える団体

Chapter9 ビールの消費動向

Chapter10 多様なビアスタイル

Part4 ビールを味わう

Chapter11 ビールのおいしさ

Chapter12 ビールをさらにおいしく

Chapter13 アルコールと健康

■著者プロフィール

一般社団法人 日本ビール文化研究会

日本のビール文化の発展と普及を目的として2012年1月に設立された団体。ビア検（日本ビール検定）の主催および公式テキストの制作を通じて、ビールの歴史・製法・原料・楽しみ方などの知識を広く伝える活動を行っている。