“自分らしく働き続けられる”理由。約3,000人のセラピストが輝く業務委託という働き方

株式会社ボディワークホールディングス

「人々が心身ともに健康で元気に暮らすことができる社会づくりのための事業」に取り組むラフィネグループの株式会社ボディワーク（本社：東京都中野区、代表取締役：清水秀文）では、リラクゼーションブランドに所属する約3,000人のセラピストを対象としたアンケート※を実施しました。

その結果、

「休日が希望通りに取れている」95％以上 「働きやすい環境だと思う」80％以上

という高い満足度が得られました。

2026年 オリコン顧客満足度(R)調査 リラクゼーションサロン 第1位獲得の背景には、こうしたリアルな声と向き合いながら構築されてきた「業務委託」という働き方と、技術・人間力の両面を育てる独自の教育体制があります。

■「本当の安定とは何か」から始まった働き方

ラフィネグループでは創業当初から、雇用ではなく「業務委託」という形態を重視しています。

その背景には、創業者自身が会社員時代に感じた「仕事に意味を見出せない」という原体験があります。

そこから導き出されたのが、

「本当の安定とは、個人が生き抜く力を持つこと」

という考え方です。

企業に守られる安定ではなく、

どこでも通用する技術と、人に必要とされる力を身につけることで、長く活躍できる状態をつくる。

この思想が、ラフィネの人材育成と働き方の根幹にあります。

■未経験から“プロ”へ導く独自の教育体制

業務委託という働き方は、働く時間やスタイルを自ら選択できる自由度の高さがある一方で、成果がそのまま評価や収入に反映される特徴があります。

ラフィネグループではこの特性を前提に、

・未経験からでも成長できる研修制度

・努力や成果が正当に評価される仕組み

・継続的なスキルアップ環境

を整備しています。

経験を積み、学び続けることが指名やリピートにつながり、結果として収入にも反映されていく構造となっています。

自身の努力や成長が、そのまま評価やキャリア、収入につながる仕組みを構築しています。

■評価されるのは「技術＋人間力」

ラフィネグループのセラピストに求められるのは、単なる施術スキルだけではありません。

お客様一人ひとりの状態や気持ちに寄り添い、その時に最適な時間を提供することが求められます。

そのため評価は、技術力だけでなく、

・施術の正確性や安定性

・お客様との関係性の構築

・気づきや提案力

・接客姿勢や空間づくり

といった多面的な要素で行われます。

これにより、セラピスト一人ひとりの個性や強みが活かされ、「自分らしい価値の発揮」ができる環境が生まれています。

■ライフステージに左右されない働き方

業務委託という形態により、セラピストは自身のライフスタイルに合わせた働き方を選択できます。

・ライフステージに応じた働き方

・長期的なキャリア形成

など、多様な選択が可能です。

例えば……

▼培った技術・経験をもう一度発揮したいと思う方への復帰を応援！

https://recruit.bodywork-holdings.co.jp/system/comeback/

▼将来、自分のお店を持ちたい方を応援！

https://recruit.bodywork-holdings.co.jp/system/independence-support/

▼英語を活かして海外で活躍したい方を応援！

https://www.bodywork.co.jp/recruit/rftokyo/

▼本気でスポーツに取り組んできた人のためのデュアルキャリアを応援！

https://recruit.bodywork-holdings.co.jp/system/therapist-athlete/

ラフィネグループには、年齢や環境、ライフステージに関わらず、長くキャリアを継続できる環境が整っています。

■仕事のやりがいは「人の変化に関われること」

セラピストにとっての大きなやりがいは、お客様の変化を直接感じられる点にあります。

実際に、アンケート※でもやりがいを感じていると回答したセラピストは90％以上にのぼりました。

アンケート結果：やりがい

施術を通じて身体の緊張がほぐれるだけでなく、表情がやわらぐ、会話が自然と増えるなど、目の前で起こる小さな変化に立ち会えることが、この仕事ならではの価値です。

また、継続してご来店いただくお客様との関係性の中で、体調の変化や生活背景を理解しながら、その方に合った施術や接客を提供していくことも求められます。

単発のサービスにとどまらず、

お客様一人ひとりと長期的に向き合い、変化に寄り添い続けることができる仕事であることも、セラピストのやりがいや誇りにつながっています。

ラフィネグループのセラピストは、

「技術を提供する人」ではなく、

人の状態や気持ちに寄り添い、価値を届ける存在として、この仕事に向き合っています。

■ラフィネグループが描く、人が活きる働き方とは

ラフィネグループでは、セラピスト一人ひとりが主体的に成長し、自身の価値を発揮しながら長く活躍できる環境づくりを大切にしています。

今後も「一生使えるスキル」を身につけたい方や、人に寄り添う仕事に関心のある方に向けて、未経験から挑戦できる環境を広く提供し、より多くの人材が自分らしいキャリアを描ける社会の実現に貢献してまいります。

※セラピストアンケート調査概要

調査方法：セラピスト用ポータルサイトにアンケートURLを掲載し、任意で回答をいただく形式で実施

実施期間：2026年3月13日～3月27日

対象者数：3,118名（株式会社ボディワークの店舗で働く業務委託セラピスト・社員セラピストを含む）

回答数 ：2,209名（株式会社ボディワークの店舗で働く業務委託セラピスト・社員セラピストを含む）

■会社概要

設立：1987年2月18日 本社所在地 ：東京都中野区東中野2-22-23 ラフィネグループ本社ビル 代表者 ：代表取締役 清水秀文株式会社ボディワークホールディングス

「会社を取り巻く総ての方々との共存共栄を大切にし新しい価値を創造します」 を経営理念とし、「人々が心身ともに健康で元気に暮らすことができる社会づくりのための事業」に取り組んでいます。