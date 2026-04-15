遺伝子治療市場2035年までに589億米ドル到達 次世代医療を支えるブレークスルー市場としてCAGR18.15％で急成長 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース
遺伝子治療市場は、2025年から2035年にかけて、111億3000万米ドルから589億米ドルに達すると予測されています。この成長は、2026年から2035年の予測期間中に年平均成長率（CAGR）18.15％で加速すると見込まれています。遺伝子治療は、疾患の原因となる遺伝子を変更、置換、補充することで、患者に新たな治療法を提供する革新的なアプローチです。特に、がんや慢性疾患の増加が、市場を急速に成長させる要因となっています。
市場ダイナミクスと成長ドライバー
遺伝子治療市場の拡大は、製造技術の進化や遺伝子送達システムの進歩によって後押しされています。バイラルベクターの需要増加と臨床候補物質の増加に伴い、製造のスケーラビリティの向上が求められています。企業は次世代のバイオプロセス技術や自動化システムを導入し、治療法の普及を加速させています。これらの技術的な進歩は、治療薬の製造コストを削減し、患者へのアクセス向上に寄与しています。たとえば、セルおよび遺伝子治療キャタピルトは、イギリスの「医薬品製造変革（TMM）プログラム」の助成金を受け、遺伝子治療の製造コストを削減し、ベクター供給の効率化を目指しています。
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https://www.reportocean.co.jp/request-sample/gene-therapy-market
高コストが市場成長に与える影響
遺伝子治療の高コストが市場成長の主要な制約要因の一つとなっています。特に治療法が非常に高額であるため、患者や保険者にとって経済的な障壁となっています。この高コストは、新規治療法の受け入れを妨げる要因となり、遺伝子治療の普及を制限しています。2022年には、CSL社がB型血友病に対する初の遺伝子治療薬を米国で承認しましたが、その治療費用は350万米ドルにも上り、これが経済的な障壁となっています。したがって、価格の低減と治療法へのアクセス拡大が市場の重要な課題です。
遺伝子治療市場の成長機会
遺伝子治療市場には大きな成長機会が存在します。特に遺伝子送達システムの進歩が、市場の成長を促進しています。新しい遺伝子送達ベクターの開発が進むことで、治療用遺伝子の効率的な送達が可能となり、免疫反応のリスクを減少させることができます。このような進展により、遺伝子治療の安全性が向上し、より広範な患者層に対応できるようになります。例えば、ダイノ・セラピューティクス社が開発した新しいAAVキャプシドは、眼や筋骨格系、中枢神経系の疾患に対して特異的な治療を可能にしています。
投与経路別の市場分析
2025年において、遺伝子治療市場は静脈内投与セグメントが収益面で支配的な地位を占めると予測されています。このセグメントの成長は、治療薬を血流に直接送ることによって、標的細胞への広範な分布と迅速な取り込みを確実にするその有効性によるものです。静脈内投与は、幅広い疾患に対応できるため、多くの遺伝子治療において第一の選択肢となり、市場の主導的な役割を果たしています。
主要企業のリスト：
● Amgen, Inc.
● AnGes, Inc.
● Biogen Inc.
● Bluebird Bio Inc.
● Dimension Therapeutics Inc.
● F. Hoffmann-La Roche AG
● Ferring B.V.
● Gilead Sciences, Inc.
● Johnson & Johnson
● Novartis AG
● Orchard Therapeutics PLC
● Pfizer Inc.
● Regenxbio
● Sangamo Therapeutics, Inc.
● Sarepta Therapeutics, Inc.
● Shanghai Sunway Biotech Co. Ltd.
● Sibiono Genetech Co. Ltd.
市場ダイナミクスと成長ドライバー
遺伝子治療市場の拡大は、製造技術の進化や遺伝子送達システムの進歩によって後押しされています。バイラルベクターの需要増加と臨床候補物質の増加に伴い、製造のスケーラビリティの向上が求められています。企業は次世代のバイオプロセス技術や自動化システムを導入し、治療法の普及を加速させています。これらの技術的な進歩は、治療薬の製造コストを削減し、患者へのアクセス向上に寄与しています。たとえば、セルおよび遺伝子治療キャタピルトは、イギリスの「医薬品製造変革（TMM）プログラム」の助成金を受け、遺伝子治療の製造コストを削減し、ベクター供給の効率化を目指しています。
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高コストが市場成長に与える影響
遺伝子治療の高コストが市場成長の主要な制約要因の一つとなっています。特に治療法が非常に高額であるため、患者や保険者にとって経済的な障壁となっています。この高コストは、新規治療法の受け入れを妨げる要因となり、遺伝子治療の普及を制限しています。2022年には、CSL社がB型血友病に対する初の遺伝子治療薬を米国で承認しましたが、その治療費用は350万米ドルにも上り、これが経済的な障壁となっています。したがって、価格の低減と治療法へのアクセス拡大が市場の重要な課題です。
遺伝子治療市場の成長機会
遺伝子治療市場には大きな成長機会が存在します。特に遺伝子送達システムの進歩が、市場の成長を促進しています。新しい遺伝子送達ベクターの開発が進むことで、治療用遺伝子の効率的な送達が可能となり、免疫反応のリスクを減少させることができます。このような進展により、遺伝子治療の安全性が向上し、より広範な患者層に対応できるようになります。例えば、ダイノ・セラピューティクス社が開発した新しいAAVキャプシドは、眼や筋骨格系、中枢神経系の疾患に対して特異的な治療を可能にしています。
投与経路別の市場分析
2025年において、遺伝子治療市場は静脈内投与セグメントが収益面で支配的な地位を占めると予測されています。このセグメントの成長は、治療薬を血流に直接送ることによって、標的細胞への広範な分布と迅速な取り込みを確実にするその有効性によるものです。静脈内投与は、幅広い疾患に対応できるため、多くの遺伝子治療において第一の選択肢となり、市場の主導的な役割を果たしています。
主要企業のリスト：
● Amgen, Inc.
● AnGes, Inc.
● Biogen Inc.
● Bluebird Bio Inc.
● Dimension Therapeutics Inc.
● F. Hoffmann-La Roche AG
● Ferring B.V.
● Gilead Sciences, Inc.
● Johnson & Johnson
● Novartis AG
● Orchard Therapeutics PLC
● Pfizer Inc.
● Regenxbio
● Sangamo Therapeutics, Inc.
● Sarepta Therapeutics, Inc.
● Shanghai Sunway Biotech Co. Ltd.
● Sibiono Genetech Co. Ltd.