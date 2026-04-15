【第一話無料配信】中国時代劇「神隠し」が4月15日からBS11+で見放題・単品レンタル配信をスタート
日本BS放送株式会社（全国無料テレビ BS11 以下「BS11」）は、2026年4月15日（水）より中国時代劇「神隠し」の見放題・単品レンタル配信を開始いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346968/images/bodyimage1】
(C)?Xixi Pictures Co., Ltd.
中国時代劇「神隠し」のあらすじ
神の子ながらちゃらんぽらんでやる気なしの問題児、古晋（ワン・アンユー）は誕生間近の鳳凰の仙元を誤って散り散りにさせてしまう。世界中に散逸した破片のひとつから生まれた水の精、阿音（チャオ・ルースー）と古晋は強制的に主従関係を結ばされ、見えない力で片時も離れることが不可能な状態に。しかも2人の相性は最悪。いがみ合いながらも、全ての仙元を見つけた暁には解放されるというという約束を頼りに未知の冒険へと踏み出すのだが、あまりに未熟で力の弱い2人にあれよあれよとピンチの嵐が押し寄せる……！
キャスト
チャオ・ルースー（趙露思)「黒豊と白夕」「星漢燦爛」「花の都に虎われて」
ワン・アンユー（王安宇）「宮廷の茗薇」「女世子」
リー・ユンルイ（李繇鋭）「宮廷衛士の花嫁」「星漢燦爛」
インアル（穎児）「恋心は玉の如き」 / ツァオ・フェイラン（曹斐然）「燕雲台」
スタッフ
監督：チャン・カーラム（陳家霖）「陳情令」「風起花抄～宮廷に咲く瑠璃色の恋～」
脚本：リウ・ファン（劉芳）「蓮花楼」「麗王別姫」
【配信開始日】
2026年4月15日（水）
【視聴ページ】
https://vod.bs11.jp/programs/kamikakushi?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【特集ページ】
https://bs11plus-topics.jp/kamikakushi?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【配信形態】
見放題・単品レンタル
BS11+とは
BS11で放送している番組の見逃し配信や、過去に放送した人気番組、イベントのライブ配信、BS11+オリジナルコンテンツなど、さまざまな動画コンテンツが楽しめるサイトです。
BS11+：https://vod.bs11.jp?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
BS11公式Youtube：https://www.youtube.com/@BS11index
BS11+トピックス：https://bs11plus-topics.jp/?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
配信元企業：日本BS放送株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346968/images/bodyimage1】
(C)?Xixi Pictures Co., Ltd.
中国時代劇「神隠し」のあらすじ
神の子ながらちゃらんぽらんでやる気なしの問題児、古晋（ワン・アンユー）は誕生間近の鳳凰の仙元を誤って散り散りにさせてしまう。世界中に散逸した破片のひとつから生まれた水の精、阿音（チャオ・ルースー）と古晋は強制的に主従関係を結ばされ、見えない力で片時も離れることが不可能な状態に。しかも2人の相性は最悪。いがみ合いながらも、全ての仙元を見つけた暁には解放されるというという約束を頼りに未知の冒険へと踏み出すのだが、あまりに未熟で力の弱い2人にあれよあれよとピンチの嵐が押し寄せる……！
キャスト
チャオ・ルースー（趙露思)「黒豊と白夕」「星漢燦爛」「花の都に虎われて」
ワン・アンユー（王安宇）「宮廷の茗薇」「女世子」
リー・ユンルイ（李繇鋭）「宮廷衛士の花嫁」「星漢燦爛」
インアル（穎児）「恋心は玉の如き」 / ツァオ・フェイラン（曹斐然）「燕雲台」
スタッフ
監督：チャン・カーラム（陳家霖）「陳情令」「風起花抄～宮廷に咲く瑠璃色の恋～」
脚本：リウ・ファン（劉芳）「蓮花楼」「麗王別姫」
【配信開始日】
2026年4月15日（水）
【視聴ページ】
https://vod.bs11.jp/programs/kamikakushi?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【特集ページ】
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【配信形態】
見放題・単品レンタル
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