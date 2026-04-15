【一部訂正とお詫び】女性の不調をやさしく整え、自己肯定感を取り戻す新しいセルフケア「フェム活」を紹介――新刊書籍『頑張る女性の体と心をラクにするやさしいフェム活』（著者：芳川悠）4月23日（木）発売！
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平素より弊社書籍をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
2026年4月10日（金）18時に配信したプレスリリースの内容について、著者紹介を一部訂正のうえ再配信いたします。
誤りがありましたこと皆様に深くお詫び申し上げます。
※対象プレスリリース
■2026年4月10日（金）18時配信のプレスリリース
「助産師である著者が女性の不調をやさしく整え、自己肯定感を取り戻す新しいセルフケア「フェム活」を紹介！――新刊書籍『頑張る女性の体と心をラクにするやさしいフェム活』（著者：芳川悠）4月23日（木）発売！」
※訂正内容
■著者紹介の文章について
（誤）助産師として約3000組の親子の
（正）助産師として約3000名の親子の
以下、正しい内容のプレスリリースとなります。
株式会社三笠書房（東京都千代田区／代表取締役：押鐘太陽）は、
新刊書籍『頑張る女性の体と心をラクにするやさしいフェム活』（著者：芳川 悠）を4月23日（木）に発売いたします。
■『頑張る女性の体と心をラクにするやさしいフェム活』
・アマゾン：https://amzn.to/4c4OugI
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100409800
■内容紹介
「フェム活」という新しいセルフケア！
生理痛、ＰＭＳ、イライラする日……。
そんな悩みを「仕方のないこと」「体質だから」とあきらめていませんか？
女性の体は、頭のてっぺんから膣まで、すべてがつながっています。
どこか一つだけ整えても、本当の意味で体は整いません。
助産師として多くの女性と向き合うなかで見えてきたのが、
体と心をまるごと整えるセルフケア――「フェム活」という考え方です。
◎女性の不調は体からの“大切なメッセージ”
◎生理は、日々のケアしだいで「つらいもの」にも「心地よいもの」にもなる
◎フェム活で、女性の自己肯定感を取り戻す！
◎現代女性の脳は疲れている
◎肩こりや頭痛・不眠も膣ケアで改善！
自分の体を知り、いたわること。
その小さな習慣で、女性の体と心は気持ちよく整っていきます。
■商品情報
書名：頑張る女性の体と心をラクにするやさしいフェム活
著者：芳川 悠
定価：1,600円
ISBNコード：978-4-8379-4098-2
発売日：2026年4月23日（木）
発行所：株式会社三笠書房
・アマゾン：https://amzn.to/4c4OugI
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100409800
■著者紹介
著者：芳川 悠（よしかわ・ゆう）
フェムケア・産前産後ケアサロン「LOVENUS（ラビナス）」オーナー助産師。
1995年、神奈川県藤沢市生まれ。
4歳のとき白血病を患い闘病生活を経験。いじめや両親の離婚、家庭環境の影響から不登校やうつ状態を経験するなど、自己肯定感の低い幼少期を過ごす。しかし母との関係改善をきっかけに自己愛を取り戻し、「親子の始まり」や「女性の一生」に関わる助産師を志す。
東京医療保健大学医療保健学部看護学科卒業時、看護師・助産師の国家資格と養護教諭一種、日本モンテッソーリ協会認定教員資格の計4資格を同時取得。助産師として約3000名の親子の妊娠・出産を支援したほか、「命の授業」の講師として全国の学校で講演活動を行い、延べ1万人以上の子どもに命と自己愛の大切さを伝えている。2024年、フェムケアと産前産後ケアに特化した女性のためのサロン「LOVENUS」を開業。子どもとすべての女性の「自己愛」を育むフェムケア助産師として、活動している。
◆◆◆ プレスに関するお問い合わせ先 ◆◆◆
社 名：株式会社三笠書房
所 在 地：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-3-1
ホームページ：http://www.mikasashobo.co.jp/
フェイスブック：https://www.facebook.com/mikasashobo?fref=ts
エックス 編集：https://x.com/tw_mikasa
エックス 営業：https://x.com/mikasashobo
エックス デジタル：https://x.com/mikasabooksjp
エックス 翻訳：https://x.com/mikasa_honyaku
三笠書房ドリームニュース記事一覧：http://www.dreamnews.jp/company/0000007063/
配信元企業：株式会社三笠書房
平素より弊社書籍をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
2026年4月10日（金）18時に配信したプレスリリースの内容について、著者紹介を一部訂正のうえ再配信いたします。
誤りがありましたこと皆様に深くお詫び申し上げます。
※対象プレスリリース
■2026年4月10日（金）18時配信のプレスリリース
「助産師である著者が女性の不調をやさしく整え、自己肯定感を取り戻す新しいセルフケア「フェム活」を紹介！――新刊書籍『頑張る女性の体と心をラクにするやさしいフェム活』（著者：芳川悠）4月23日（木）発売！」
※訂正内容
■著者紹介の文章について
（誤）助産師として約3000組の親子の
（正）助産師として約3000名の親子の
以下、正しい内容のプレスリリースとなります。
新刊書籍『頑張る女性の体と心をラクにするやさしいフェム活』（著者：芳川 悠）を4月23日（木）に発売いたします。
■『頑張る女性の体と心をラクにするやさしいフェム活』
・アマゾン：https://amzn.to/4c4OugI
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100409800
■内容紹介
「フェム活」という新しいセルフケア！
生理痛、ＰＭＳ、イライラする日……。
そんな悩みを「仕方のないこと」「体質だから」とあきらめていませんか？
女性の体は、頭のてっぺんから膣まで、すべてがつながっています。
どこか一つだけ整えても、本当の意味で体は整いません。
助産師として多くの女性と向き合うなかで見えてきたのが、
体と心をまるごと整えるセルフケア――「フェム活」という考え方です。
◎女性の不調は体からの“大切なメッセージ”
◎生理は、日々のケアしだいで「つらいもの」にも「心地よいもの」にもなる
◎フェム活で、女性の自己肯定感を取り戻す！
◎現代女性の脳は疲れている
◎肩こりや頭痛・不眠も膣ケアで改善！
自分の体を知り、いたわること。
その小さな習慣で、女性の体と心は気持ちよく整っていきます。
■商品情報
書名：頑張る女性の体と心をラクにするやさしいフェム活
著者：芳川 悠
定価：1,600円
ISBNコード：978-4-8379-4098-2
発売日：2026年4月23日（木）
発行所：株式会社三笠書房
・アマゾン：https://amzn.to/4c4OugI
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100409800
■著者紹介
著者：芳川 悠（よしかわ・ゆう）
フェムケア・産前産後ケアサロン「LOVENUS（ラビナス）」オーナー助産師。
1995年、神奈川県藤沢市生まれ。
4歳のとき白血病を患い闘病生活を経験。いじめや両親の離婚、家庭環境の影響から不登校やうつ状態を経験するなど、自己肯定感の低い幼少期を過ごす。しかし母との関係改善をきっかけに自己愛を取り戻し、「親子の始まり」や「女性の一生」に関わる助産師を志す。
東京医療保健大学医療保健学部看護学科卒業時、看護師・助産師の国家資格と養護教諭一種、日本モンテッソーリ協会認定教員資格の計4資格を同時取得。助産師として約3000名の親子の妊娠・出産を支援したほか、「命の授業」の講師として全国の学校で講演活動を行い、延べ1万人以上の子どもに命と自己愛の大切さを伝えている。2024年、フェムケアと産前産後ケアに特化した女性のためのサロン「LOVENUS」を開業。子どもとすべての女性の「自己愛」を育むフェムケア助産師として、活動している。
◆◆◆ プレスに関するお問い合わせ先 ◆◆◆
社 名：株式会社三笠書房
所 在 地：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-3-1
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