オンラインセミナー『管理職が知っておくべき労働法 能力不足社員の対処方法基礎知識』2026年5月27日（水）開催決定～会計・税務・経営コンサルティングのアタックスグループ
経営コンサルティング会社のアタックスグループ（東京・大阪・名古屋・静岡、代表取締役社長 林公一）は、オンラインセミナー『管理職が知っておくべき労働法 能力不足社員の対処方法基礎知識』を開催することになりましたので、お知らせいたします。
多くの現場で能力不足社員を抱えた管理職が対応に苦悩しています。しかし、指導・教育対応を誤れば、法的リスクが生じる可能性もあります。
会社を守り、管理職自身を守るためにも、正しい労働法の知識を身につけなければなりません。また、会社や自身を守るだけでなく、社員を守るためにも、本人の能力を向上させる具体的な方法も知る必要があります。
本講座は、能力不足社員への正しい法的知識、対処法を身につけるための実務講座です。
【開催日】
2026/05/27（水） 13：00～16：30
【講 師】
株式会社アタックス・ヒューマン・コンサルティング 社会保険労務士
山之内 大
【受講料】
一般：26,400円（税込）
メルマガ会員：19,800円（税込） ※メルマガ会員登録料は無料
【対 象】
管理職
※同業者の方はご遠慮ください。
【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。
【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2267
【会社概要】
■会社名 株式会社アタックス
■代表者 代表取締役 林公一
■資本金 ３億５，８００万円
■所在地 東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容 1.税理士法人 2.経営コンサルティング
【お問い合わせ先】
■会社名 株式会社アタックス
■担当者 経営情報室 平野
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
配信元企業：株式会社アタックス
多くの現場で能力不足社員を抱えた管理職が対応に苦悩しています。しかし、指導・教育対応を誤れば、法的リスクが生じる可能性もあります。
会社を守り、管理職自身を守るためにも、正しい労働法の知識を身につけなければなりません。また、会社や自身を守るだけでなく、社員を守るためにも、本人の能力を向上させる具体的な方法も知る必要があります。
本講座は、能力不足社員への正しい法的知識、対処法を身につけるための実務講座です。
【開催日】
2026/05/27（水） 13：00～16：30
【講 師】
株式会社アタックス・ヒューマン・コンサルティング 社会保険労務士
山之内 大
【受講料】
一般：26,400円（税込）
メルマガ会員：19,800円（税込） ※メルマガ会員登録料は無料
【対 象】
管理職
※同業者の方はご遠慮ください。
【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。
【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2267
■会社名 株式会社アタックス
■代表者 代表取締役 林公一
■資本金 ３億５，８００万円
■所在地 東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容 1.税理士法人 2.経営コンサルティング
【お問い合わせ先】
■会社名 株式会社アタックス
■担当者 経営情報室 平野
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
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