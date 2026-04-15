消費者による食品・食材評価制度『第98回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』【東北地区】受賞商品決定のお知らせ
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一般社団法人 日本フードアナリスト協会（理事長 横井 裕之）が主催する、日本初の消費者による食品・食材に特化した審査・認証制度 「ジャパン・フード・セレクション」において、『第98回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』東北地区の受賞商品が、2026年4月15日に決定いたしました。
東北地区
食品・飲料部門【受賞商品詳細】
【1品目】
金賞 受賞
商品名：はちみつたっぷりカステラ
会社名：有限会社ビー・スケップ
商品概要：はちみつ屋さんが作った「はちみつたっぷりカステラ」は、その名の通り、カステラの焼成を阻害しない許容量たっぷりはちみつを使ったカステラです。はちみつの女王「アカシヤ蜜」を使用。しっとりとした食感で、はちみつがふんわり香ります。自社で職人がじっくり丁寧に焼き上げた、贅沢なこだわりのカステラです。
住 所：秋田県仙北市田沢湖生保内字石神163-3
問合せ：0120-038-318
https://www.bee-skep.com/
内容量：1個
販売価格：840円（税込）
■評価されたポイント■
・蜂蜜の香りや甘みが感じられる
・甘みがさっぱりしていてくどくない
・蜂蜜専門店のスイーツであるというイメージの良さ
・保存料など余計な添加物が使われていない
・予めカットされているので、食べる際の手間が少ない
・パッケージがシンプルながら高級感がある
・SNSによる情報発信に積極的
【2品目】
グランプリ 受賞
商品名：うまみたっぷり熟成牛たん
会社名：株式会社トーチク
商品概要：宮城県仙台市の食肉加工会社トーチクが手がける「うまみたっぷり熟成牛たん130g」は、厳選した牛たんを独自の熟成製法で仕上げたこだわりの商品です。宮城県の特産品であるホヤから抽出したエキスを使用し、旨み成分を引き立てることで、より深いコクと風味を実現しました。厚切りながらもやわらかく、噛むほどに旨みが広がる本格的な味わいをご家庭で手軽にお楽しみいただけます。贈答用にも適した仙台ならではの逸品です。
住 所：宮城県仙台市若林区卸町1-5-11
問合せ：022-239-4129
https://4129-tochiku.com/
内容量：130g
販売価格：1,620円（税込）
■評価されたポイント■
・牛たんとほやの組み合わせが新しい魅力を生んでいる
・産学連携による開発背景が信頼感を高めている
・宮城らしさを感じさせるパッケージが印象的である
・焼くだけで本場の味が楽しめる手軽さが魅力である
・ほやエキスによる旨味の重なりが奥行きを生んでいる
・衛生管理体制が整い安心して選べる商品である
・地域資源を活かした発想が独自の価値を生んでいる
【3品目】 「水産加工品」が山形県で初受賞！
グランプリ 受賞
商品名：おばこ漬け詰合せ
会社名：株式会社 山形丸魚
商品概要：山形県庄内地方に伝わる独特の食文化「味噌粕漬」。特に味噌と酒粕にこだわりをもって選び抜いて厳選素材をより美味しくするべく漬込んだのが「おばこ漬け」です。「おばこ」とは庄内弁で「若い娘」を意味します。壮大で美しい自然のなかで生まれ、日本海や鳥海山の恵みに満ち溢れ優雅な味わいと芳醇な香りを育んだということから名付けました。
住 所：山形県天童市石鳥居2-2-70
問合せ：023-658-3337
https://www.maruuo.co.jp/
内容量：おばこ味噌粕漬詰合せ6切（さわら約80g×2切／ます約100g×2切／庄内豚90g×2切）
販売価格：4,400円（税込）
一般社団法人 日本フードアナリスト協会（理事長 横井 裕之）が主催する、日本初の消費者による食品・食材に特化した審査・認証制度 「ジャパン・フード・セレクション」において、『第98回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』東北地区の受賞商品が、2026年4月15日に決定いたしました。
東北地区
食品・飲料部門【受賞商品詳細】
【1品目】
金賞 受賞
商品名：はちみつたっぷりカステラ
会社名：有限会社ビー・スケップ
商品概要：はちみつ屋さんが作った「はちみつたっぷりカステラ」は、その名の通り、カステラの焼成を阻害しない許容量たっぷりはちみつを使ったカステラです。はちみつの女王「アカシヤ蜜」を使用。しっとりとした食感で、はちみつがふんわり香ります。自社で職人がじっくり丁寧に焼き上げた、贅沢なこだわりのカステラです。
住 所：秋田県仙北市田沢湖生保内字石神163-3
問合せ：0120-038-318
https://www.bee-skep.com/
内容量：1個
販売価格：840円（税込）
■評価されたポイント■
・蜂蜜の香りや甘みが感じられる
・甘みがさっぱりしていてくどくない
・蜂蜜専門店のスイーツであるというイメージの良さ
・保存料など余計な添加物が使われていない
・予めカットされているので、食べる際の手間が少ない
・パッケージがシンプルながら高級感がある
・SNSによる情報発信に積極的
【2品目】
グランプリ 受賞
商品名：うまみたっぷり熟成牛たん
会社名：株式会社トーチク
商品概要：宮城県仙台市の食肉加工会社トーチクが手がける「うまみたっぷり熟成牛たん130g」は、厳選した牛たんを独自の熟成製法で仕上げたこだわりの商品です。宮城県の特産品であるホヤから抽出したエキスを使用し、旨み成分を引き立てることで、より深いコクと風味を実現しました。厚切りながらもやわらかく、噛むほどに旨みが広がる本格的な味わいをご家庭で手軽にお楽しみいただけます。贈答用にも適した仙台ならではの逸品です。
住 所：宮城県仙台市若林区卸町1-5-11
問合せ：022-239-4129
https://4129-tochiku.com/
内容量：130g
販売価格：1,620円（税込）
■評価されたポイント■
・牛たんとほやの組み合わせが新しい魅力を生んでいる
・産学連携による開発背景が信頼感を高めている
・宮城らしさを感じさせるパッケージが印象的である
・焼くだけで本場の味が楽しめる手軽さが魅力である
・ほやエキスによる旨味の重なりが奥行きを生んでいる
・衛生管理体制が整い安心して選べる商品である
・地域資源を活かした発想が独自の価値を生んでいる
【3品目】 「水産加工品」が山形県で初受賞！
グランプリ 受賞
商品名：おばこ漬け詰合せ
会社名：株式会社 山形丸魚
商品概要：山形県庄内地方に伝わる独特の食文化「味噌粕漬」。特に味噌と酒粕にこだわりをもって選び抜いて厳選素材をより美味しくするべく漬込んだのが「おばこ漬け」です。「おばこ」とは庄内弁で「若い娘」を意味します。壮大で美しい自然のなかで生まれ、日本海や鳥海山の恵みに満ち溢れ優雅な味わいと芳醇な香りを育んだということから名付けました。
住 所：山形県天童市石鳥居2-2-70
問合せ：023-658-3337
https://www.maruuo.co.jp/
内容量：おばこ味噌粕漬詰合せ6切（さわら約80g×2切／ます約100g×2切／庄内豚90g×2切）
販売価格：4,400円（税込）