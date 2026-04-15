消費者による食品・食材評価制度『第98回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』【中国・四国地区】受賞商品決定のお知らせ
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一般社団法人 日本フードアナリスト協会（理事長 横井 裕之）が主催する、日本初の消費者による食品・食材に特化した審査・認証制度 「ジャパン・フード・セレクション」において、『第98回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』中国・四国地区の受賞商品が、2026年4月15日に決定いたしました。
中国・四国地区
食品・飲料部門【受賞商品詳細】
【1品目】
グランプリ 受賞
商品名：山陰鳥取かにめし
会社名：株式会社アベ鳥取堂
商品概要：山陰鳥取かにめしは、鳥取に伝わる「ずがに飯」にヒントを得て作成。ご飯にかに味噌、かに身をオリジナルの地元の醤油と一緒に炊き込んだ、かに風味が大変豊かなお弁当です。かにほぐし身は、お召し上がり頂く時にしっとりとした食感を味わって頂ける様、独特の加工を行っています。かにのハサミには食べやすい様に切れ目を入れています。かに型容器もオリジナルで、「植物由来原料」を10％練込んだ自然に優しい材質です。
住 所：鳥取県鳥取市富安2-28
問合せ：0857-26-1311
https://www.abetori.co.jp/
内容量：約400g
販売価格：1,600円（税込）
■評価されたポイント■
・シンプルでおいしい
・カニの爪が大変うれしい
・かにの香りがほんのりして、食欲がわく
・かにの身がたっぷりでふたを開けた瞬間、幸せな気分になる
・飽きない味付けが素晴らしい
・かにがたくさん入っていて特別感がある
・器の形も素材も工夫されていて、SDGsにも配慮されている
【2品目】
グランプリ 受賞
商品名：花かまくら 名物 わらびもち
会社名：株式会社 NEXT CUBE
商品概要：本わらび粉と深煎りきなこの香ばしさを生かしたもっちり感。職人の手練りと独自配合より生まれる本物のわらび餅です。
住 所：岡山県岡山市南区福田226-3
問合せ：086-250-8010
https://www.instagram.com/warabimochi_hanakamakura
内容量：8個入
販売価格：1,200円（税込）
■評価されたポイント■
・味と食感がしっかりしていて満足感が高い
・食べごたえのあるサイズ感が良い
・和風のパッケージデザインが魅力的である
・保存料や着色料不使用で安心感がある
・きな粉の香りが豊かで食欲をそそる
・賞味期限が短く、品質への配慮が感じられる
・弾力と柔らかさのバランスが良い
【3品目】
金賞 受賞
商品名：ふしいち桐 500ml
会社名：鷹取醤油株式会社
商品概要：甘味、旨みが最も強く、鷹取醤油の代表的な濃口醤油。味わい深いコクとまろやかな甘みが特長。お餅を美味しく食べられる醤油。瀬戸内の鯛やひらめのような白身でたんぱくな魚を美味しくいただける醤油。醤油に対するこだわりを凝縮した香り豊かなコク、深み、甘味が特徴であらゆる素材の味をひき立てるかけ醤油です。
住 所：岡山県備前市香登本887
問合せ：0869-66-9033
https://takatori-shoyu.co.jp/index_takatori.html
内容量：500ml
販売価格：410円（税込）
■評価されたポイント■
・まろやかであり、かつ甘味とコクがあって色々な料理に使えそう
・甘味があるので、煮物の時には砂糖を控えられ和食全般に使える
・甘さが美味しくてスティック野菜等いろいろな料理が楽しめそう
・甘味とコクがあり、醤油特有の辛さを感じないところがよい
・地元の料理に合わせて作られているところが何よりも新鮮
・レシピが豊富にホームページで掲載されているので、料理時に参考になる
一般社団法人 日本フードアナリスト協会（理事長 横井 裕之）が主催する、日本初の消費者による食品・食材に特化した審査・認証制度 「ジャパン・フード・セレクション」において、『第98回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』中国・四国地区の受賞商品が、2026年4月15日に決定いたしました。
中国・四国地区
食品・飲料部門【受賞商品詳細】
【1品目】
グランプリ 受賞
商品名：山陰鳥取かにめし
会社名：株式会社アベ鳥取堂
商品概要：山陰鳥取かにめしは、鳥取に伝わる「ずがに飯」にヒントを得て作成。ご飯にかに味噌、かに身をオリジナルの地元の醤油と一緒に炊き込んだ、かに風味が大変豊かなお弁当です。かにほぐし身は、お召し上がり頂く時にしっとりとした食感を味わって頂ける様、独特の加工を行っています。かにのハサミには食べやすい様に切れ目を入れています。かに型容器もオリジナルで、「植物由来原料」を10％練込んだ自然に優しい材質です。
住 所：鳥取県鳥取市富安2-28
問合せ：0857-26-1311
https://www.abetori.co.jp/
内容量：約400g
販売価格：1,600円（税込）
■評価されたポイント■
・シンプルでおいしい
・カニの爪が大変うれしい
・かにの香りがほんのりして、食欲がわく
・かにの身がたっぷりでふたを開けた瞬間、幸せな気分になる
・飽きない味付けが素晴らしい
・かにがたくさん入っていて特別感がある
・器の形も素材も工夫されていて、SDGsにも配慮されている
【2品目】
グランプリ 受賞
商品名：花かまくら 名物 わらびもち
会社名：株式会社 NEXT CUBE
商品概要：本わらび粉と深煎りきなこの香ばしさを生かしたもっちり感。職人の手練りと独自配合より生まれる本物のわらび餅です。
住 所：岡山県岡山市南区福田226-3
問合せ：086-250-8010
https://www.instagram.com/warabimochi_hanakamakura
内容量：8個入
販売価格：1,200円（税込）
■評価されたポイント■
・味と食感がしっかりしていて満足感が高い
・食べごたえのあるサイズ感が良い
・和風のパッケージデザインが魅力的である
・保存料や着色料不使用で安心感がある
・きな粉の香りが豊かで食欲をそそる
・賞味期限が短く、品質への配慮が感じられる
・弾力と柔らかさのバランスが良い
【3品目】
金賞 受賞
商品名：ふしいち桐 500ml
会社名：鷹取醤油株式会社
商品概要：甘味、旨みが最も強く、鷹取醤油の代表的な濃口醤油。味わい深いコクとまろやかな甘みが特長。お餅を美味しく食べられる醤油。瀬戸内の鯛やひらめのような白身でたんぱくな魚を美味しくいただける醤油。醤油に対するこだわりを凝縮した香り豊かなコク、深み、甘味が特徴であらゆる素材の味をひき立てるかけ醤油です。
住 所：岡山県備前市香登本887
問合せ：0869-66-9033
https://takatori-shoyu.co.jp/index_takatori.html
内容量：500ml
販売価格：410円（税込）
■評価されたポイント■
・まろやかであり、かつ甘味とコクがあって色々な料理に使えそう
・甘味があるので、煮物の時には砂糖を控えられ和食全般に使える
・甘さが美味しくてスティック野菜等いろいろな料理が楽しめそう
・甘味とコクがあり、醤油特有の辛さを感じないところがよい
・地元の料理に合わせて作られているところが何よりも新鮮
・レシピが豊富にホームページで掲載されているので、料理時に参考になる