消費者による食品・食材評価制度『第98回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』【近畿地区】受賞商品決定のお知らせ
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一般社団法人 日本フードアナリスト協会（理事長 横井 裕之）が主催する、日本初の消費者による食品・食材に特化した審査・認証制度 「ジャパン・フード・セレクション」において、『第98回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』近畿地区の受賞商品が、2026年4月15日に決定いたしました。
近畿地区
食品・飲料部門【受賞商品詳細】
【1品目】
グランプリ 受賞
商品名：近江牛│肉師仕立て 角切りビーフシチュー
会社名：株式会社カネ吉ヤマモトフーズ
商品概要：すべてを手仕事で仕立てた逸品。温めるだけで、極上の近江牛体験。近江牛│肉師仕立ては、近江牛の美味しさをもっと身近に、もっと簡単に楽しんでいただくために生まれたシリーズです。近江肉師が一等買いした近江牛を大きめにカットし、自家製デミグラスソースで96時間以上かけて煮込みました。電子レンジで温めるだけで、家庭では再現の難しい奥行きのある味わいを楽しめます。大きめの角切り近江牛の柔らかさと、濃厚ながら重たさを感じさせない後味を追求しています。
住 所：滋賀県近江八幡市鷹飼町558
問合せ：0748-33-3355
https://www.oumigyuu.jp/
内容量：230g
販売価格：1,500円（税込）
■評価されたポイント■
・濃厚なのにさらりとした後味で、飲めるほど優しい味わい
・大きな角切りの近江牛で食べ応えがあり、満足感がある
・温めるだけで本格ビーフシチューが食べられる手軽さが便利
・アルミ蒸着素材で冷凍保存可能、長期保存できるのが良い
・96時間じっくり煮込んだ牛の旨味が凝縮している
・白い箱に金色文字の品があるパッケージで、贈答品に向いている
・「近江牛」の表記とシズル感のある写真は訴求力がある
【2品目】
グランプリ 受賞
商品名：近江牛│肉師仕立て 重ねデミグラスハンバーグ
会社名：株式会社カネ吉ヤマモトフーズ
商品概要：すべてを手仕事で仕立てた逸品。温めるだけで、極上の近江牛体験。近江牛│肉師仕立ては、近江牛の美味しさをもっと身近に、もっと簡単に楽しんでいただくために生まれたシリーズです。近江肉師が指定牧場から一等買いした近江牛を使用し、目利き・捌き・磨き・寝かせ・裁ちの技を駆使して仕立てています。電子レンジで温めるだけで、誰でも安定した品質と味わいを再現できる商品です。旨みあふれる近江牛100％のハンバーグに、近江牛スライスを贅沢に重ね、芳醇なデミグラスソースと合わせました。
住 所：滋賀県近江八幡市鷹飼町558
問合せ：0748-33-3355
https://www.oumigyuu.jp/
内容量：250g
販売価格：1,800円（税込）
■評価されたポイント■
・近江牛100％のハンバーグに近江牛スライスを重ねたご褒美感
・器に盛られた贅沢なビジュアルに心惹かれる魅力がある
・ハンバーグ＆スライス、ソースの調和が唯一無二の美味を形成
・温めるだけで極上の近江牛体験ができる
・余白のあるパッケージデザインに商品の美味しさや自信を感じる
・ギフトや本物志向のグルメ層にも需要が期待される
・時短とウェルビーイングパフォーマンスの新たな食のトレンド
【3品目】
グランプリ 受賞
ブランド名：本格派
審査商品名：本格派ギフト（焼豚、ロース生ハム、上級ロースハム、上級ホワイトロースハム、ローストビーフ）
一般社団法人 日本フードアナリスト協会（理事長 横井 裕之）が主催する、日本初の消費者による食品・食材に特化した審査・認証制度 「ジャパン・フード・セレクション」において、『第98回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』近畿地区の受賞商品が、2026年4月15日に決定いたしました。
近畿地区
食品・飲料部門【受賞商品詳細】
【1品目】
グランプリ 受賞
商品名：近江牛│肉師仕立て 角切りビーフシチュー
会社名：株式会社カネ吉ヤマモトフーズ
商品概要：すべてを手仕事で仕立てた逸品。温めるだけで、極上の近江牛体験。近江牛│肉師仕立ては、近江牛の美味しさをもっと身近に、もっと簡単に楽しんでいただくために生まれたシリーズです。近江肉師が一等買いした近江牛を大きめにカットし、自家製デミグラスソースで96時間以上かけて煮込みました。電子レンジで温めるだけで、家庭では再現の難しい奥行きのある味わいを楽しめます。大きめの角切り近江牛の柔らかさと、濃厚ながら重たさを感じさせない後味を追求しています。
住 所：滋賀県近江八幡市鷹飼町558
問合せ：0748-33-3355
https://www.oumigyuu.jp/
内容量：230g
販売価格：1,500円（税込）
■評価されたポイント■
・濃厚なのにさらりとした後味で、飲めるほど優しい味わい
・大きな角切りの近江牛で食べ応えがあり、満足感がある
・温めるだけで本格ビーフシチューが食べられる手軽さが便利
・アルミ蒸着素材で冷凍保存可能、長期保存できるのが良い
・96時間じっくり煮込んだ牛の旨味が凝縮している
・白い箱に金色文字の品があるパッケージで、贈答品に向いている
・「近江牛」の表記とシズル感のある写真は訴求力がある
【2品目】
グランプリ 受賞
商品名：近江牛│肉師仕立て 重ねデミグラスハンバーグ
会社名：株式会社カネ吉ヤマモトフーズ
商品概要：すべてを手仕事で仕立てた逸品。温めるだけで、極上の近江牛体験。近江牛│肉師仕立ては、近江牛の美味しさをもっと身近に、もっと簡単に楽しんでいただくために生まれたシリーズです。近江肉師が指定牧場から一等買いした近江牛を使用し、目利き・捌き・磨き・寝かせ・裁ちの技を駆使して仕立てています。電子レンジで温めるだけで、誰でも安定した品質と味わいを再現できる商品です。旨みあふれる近江牛100％のハンバーグに、近江牛スライスを贅沢に重ね、芳醇なデミグラスソースと合わせました。
住 所：滋賀県近江八幡市鷹飼町558
問合せ：0748-33-3355
https://www.oumigyuu.jp/
内容量：250g
販売価格：1,800円（税込）
■評価されたポイント■
・近江牛100％のハンバーグに近江牛スライスを重ねたご褒美感
・器に盛られた贅沢なビジュアルに心惹かれる魅力がある
・ハンバーグ＆スライス、ソースの調和が唯一無二の美味を形成
・温めるだけで極上の近江牛体験ができる
・余白のあるパッケージデザインに商品の美味しさや自信を感じる
・ギフトや本物志向のグルメ層にも需要が期待される
・時短とウェルビーイングパフォーマンスの新たな食のトレンド
【3品目】
グランプリ 受賞
ブランド名：本格派
審査商品名：本格派ギフト（焼豚、ロース生ハム、上級ロースハム、上級ホワイトロースハム、ローストビーフ）