消費者による食品・食材評価制度『第98回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』【中部地区】受賞商品決定のお知らせ
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一般社団法人 日本フードアナリスト協会（理事長 横井 裕之）が主催する、日本初の消費者による食品・食材に特化した審査・認証制度 「ジャパン・フード・セレクション」において、『第98回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』中部地区の受賞商品が、2026年4月15日に決定いたしました。
中部地区
食品・飲料部門【受賞商品詳細】
【1品目】
グランプリ 受賞
商品名：贅沢ゆばのお吸い物
会社名：アスザックフーズ株式会社
商品概要：比叡山延暦寺御用達の「比叡ゆば」を主役に、国産三つ葉と柚子の香りを添えた、お湯を注ぐだけのフリーズドライお吸い物です。北海道産昆布だしの旨みを活かした上品なつゆが、生ゆばならではのなめらかな食感を引き立てます。料亭のような本格的な味わいと香りが、手軽に家庭で再現可能。保存料や着色料は使わず、素材本来の風味を大切にしました。お祝いの席や日々の食卓を格上げする、心ほどける一椀です。
住 所：長野県須坂市大字米持293-45
問合せ：026-245-2531
https://asuzacfoods.co.jp/
内容量：21.6g(5.4g×4食)
販売価格：485円（税込）
■評価されたポイント■
・湯葉の食感が秀逸で全体的に上品な仕上がりの印象
・出汁が濃厚で料亭のような味わいに感じられる
・柚子の香りが爽やかで後味がとても良い
・吸い物として完成度が非常に高い
・自宅や出先で手軽に本格的な味わいを楽しめる
・ネーミングがストレートで分かりやすい
・コストパフォーマンスが良く贅沢感がある
【2品目】
金賞 受賞
商品名：山吹味噌 食べくらべセット
会社名：酢久商店株式会社
商品概要：【大寒仕込み】当蔵最長の熟成期間である18か月以上を天然の状態でじっくり熟成させることで他の味噌とはひと味違う洗練されたごちそう味噌です。
【久左衛門】麹歩合が約13割と高く、大豆の旨味と米麹の自然な甘みを強く感じていただける味噌として人気を博しています。
【コクとかおり】柔らか仕込みで、深いコクとかおりを感じることができ、飽きが来ない味と評判の山吹味噌を代表する味噌です。
住 所：長野県小諸市荒町1-7-12
問合せ：0120-56-0009
https://ec.sukyu.jp/
内容量：500g×3種（コクとかおり・大寒仕込み・久左衛門）
販売価格：3,136円（税込）
■評価されたポイント■
・大豆の粒感があり、大豆の旨みを感じることができる
・おいしいみそ汁のつくり方が同封されている
・3種の味噌を食べ比べできる商品設計である
・3種類とも特性が違って非常に旨みがあり申し分ない美味しさである
・パッケージにQRコードがあり、HPへリンクされている
・黒と赤の箱が高級感を出している
・無添加で、歴史ある老舗ならではの、品質の高さがある
【3品目】
グランプリ 受賞
商品名：旨いまぐろのしっぽ肉 ラー油漬け
会社名：福一漁業株式会社
商品概要：1本のまぐろからわずかしか取れない希少部位「尾肉」を使用した缶詰商品です。まぐろは365日24時間泳ぎ続ける魚であり、尾肉は常に使われる部位のため、他の部位に比べ筋肉質で繊維がしっかりしていることが特徴です。本商品では、その特性を生かし、1粒あたり約10～15gと大きめにカットし、食べ応えのある形状に仕上げています。一般家庭では筋が多く、下処理や調理が難しい部位ですが、加熱調理によって筋をやわらかくし、より食べやすく仕上げ、手間なく楽しめる缶詰にしました。
一般社団法人 日本フードアナリスト協会（理事長 横井 裕之）が主催する、日本初の消費者による食品・食材に特化した審査・認証制度 「ジャパン・フード・セレクション」において、『第98回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』中部地区の受賞商品が、2026年4月15日に決定いたしました。
中部地区
食品・飲料部門【受賞商品詳細】
【1品目】
グランプリ 受賞
商品名：贅沢ゆばのお吸い物
会社名：アスザックフーズ株式会社
商品概要：比叡山延暦寺御用達の「比叡ゆば」を主役に、国産三つ葉と柚子の香りを添えた、お湯を注ぐだけのフリーズドライお吸い物です。北海道産昆布だしの旨みを活かした上品なつゆが、生ゆばならではのなめらかな食感を引き立てます。料亭のような本格的な味わいと香りが、手軽に家庭で再現可能。保存料や着色料は使わず、素材本来の風味を大切にしました。お祝いの席や日々の食卓を格上げする、心ほどける一椀です。
住 所：長野県須坂市大字米持293-45
問合せ：026-245-2531
https://asuzacfoods.co.jp/
内容量：21.6g(5.4g×4食)
販売価格：485円（税込）
■評価されたポイント■
・湯葉の食感が秀逸で全体的に上品な仕上がりの印象
・出汁が濃厚で料亭のような味わいに感じられる
・柚子の香りが爽やかで後味がとても良い
・吸い物として完成度が非常に高い
・自宅や出先で手軽に本格的な味わいを楽しめる
・ネーミングがストレートで分かりやすい
・コストパフォーマンスが良く贅沢感がある
【2品目】
金賞 受賞
商品名：山吹味噌 食べくらべセット
会社名：酢久商店株式会社
商品概要：【大寒仕込み】当蔵最長の熟成期間である18か月以上を天然の状態でじっくり熟成させることで他の味噌とはひと味違う洗練されたごちそう味噌です。
【久左衛門】麹歩合が約13割と高く、大豆の旨味と米麹の自然な甘みを強く感じていただける味噌として人気を博しています。
【コクとかおり】柔らか仕込みで、深いコクとかおりを感じることができ、飽きが来ない味と評判の山吹味噌を代表する味噌です。
住 所：長野県小諸市荒町1-7-12
問合せ：0120-56-0009
https://ec.sukyu.jp/
内容量：500g×3種（コクとかおり・大寒仕込み・久左衛門）
販売価格：3,136円（税込）
■評価されたポイント■
・大豆の粒感があり、大豆の旨みを感じることができる
・おいしいみそ汁のつくり方が同封されている
・3種の味噌を食べ比べできる商品設計である
・3種類とも特性が違って非常に旨みがあり申し分ない美味しさである
・パッケージにQRコードがあり、HPへリンクされている
・黒と赤の箱が高級感を出している
・無添加で、歴史ある老舗ならではの、品質の高さがある
【3品目】
グランプリ 受賞
商品名：旨いまぐろのしっぽ肉 ラー油漬け
会社名：福一漁業株式会社
商品概要：1本のまぐろからわずかしか取れない希少部位「尾肉」を使用した缶詰商品です。まぐろは365日24時間泳ぎ続ける魚であり、尾肉は常に使われる部位のため、他の部位に比べ筋肉質で繊維がしっかりしていることが特徴です。本商品では、その特性を生かし、1粒あたり約10～15gと大きめにカットし、食べ応えのある形状に仕上げています。一般家庭では筋が多く、下処理や調理が難しい部位ですが、加熱調理によって筋をやわらかくし、より食べやすく仕上げ、手間なく楽しめる缶詰にしました。