消費者による食品・食材評価制度『第98回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』【関東地区】受賞商品決定のお知らせ
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一般社団法人 日本フードアナリスト協会（理事長 横井 裕之）が主催する、日本初の消費者による食品・食材に特化した審査・認証制度 「ジャパン・フード・セレクション」において、『第98回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』関東地区の受賞商品が、2026年4月15日に決定いたしました。
関東地区
食品・飲料部門【受賞商品詳細】
【1品目】 「ドーナツ」が栃木県で初受賞！
グランプリ 受賞
商品名：昔ながらのあん入りドーナツ
会社名：本橋製菓株式会社
商品概要：あんドーナツを作り続けて約60年。創業当時の製法・レシピを守り、生地や餡を毎日手造りで製造しています。「埼玉県産小麦100%使用の生地」「北海道産小豆をブレンドした手仕込みのこし餡」「国産米油を使用したオリジナル揚油」など原材料にもこだわりを持っており、小さなお子様からシニアの方まで、多くの方にお楽しみいただける「昔懐かしい」味をお届けしています。
住 所：栃木県宇都宮市江曽島本町8-22
問合せ：028-658-1033
https://motohashiseika.com/
内容量：180g
販売価格：オープン価格
■評価されたポイント■
・老舗あんドーナツ専業メーカーでいくらでも食べられる味
・埼玉県産小麦100％や国産米油など厳選されたこだわりの材料
・60年続く手造り製法で全世代に愛される昔懐かしい味わい
・塩味が効いた上品なあんと生地が同時に溶けていくような食感
・生地の分量と程よい甘さのあんのバランスが素晴らしい
・衛生管理や品質管理が徹底されていて安心安全
・一口サイズの食べやすいドーナツはプチギフトとしても最適
【2品目】 「スープ」が埼玉県で初受賞！
グランプリ 受賞
商品名：とうもろこしとキャベツのポタージュ
会社名：コープデリ生活協同組合連合会
商品概要：今まで廃棄されていた様々な商品を製造する際に発生する、原料の未利用部分（例：サラダの製造工程で残ったキャベツの芯やジュース製造工程で発生したにんじんやりんごのパルプなど）を活かしたからだにも環境にもやさしいアップサイクルスープです。食品ロス削減の取組みとして、2023年6月よりシリーズ商品として販売を開始し、シリーズ6商品の2025年2月までの販売実績は、79万3,700パック、アップサイクル原料の使用量は16.32tです。
住 所：埼玉県さいたま市南区根岸1-4-13
問合せ：048-839-1430
https://www.coopnet.jp/
内容量：180g
販売価格：334円(税込）
■評価されたポイント■
・野菜本来の甘みがやさしく広がる味わい
・とろみと舌触りが滑らかで飲みやすい
・キャベツの芯の活用の発想がSDGsに寄り添い、社会性が高い
・環境配慮と美味しさの両立、食品の設計力が素晴らしい
・透明パッケージで中身が見えて、安心感がある
・電子レンジによる調理で、忙しい時にも手軽に完成できる
・安全と衛生管理体制が明確で、信頼性が高い
【3品目】
グランプリ 受賞
商品名：ここよい
会社名：福徳長酒類株式会社
商品概要：福岡県産の二条大麦をベースに、エール酵母と“伝説のホップ”とも呼ばれるソラチエースなど2種類のアロマホップ、さらに福岡県産レモンバームをはじめとする複数のボタニカルを重ねる独自の「アロマレイヤー製法」を採用し、幾重にも重なる香りによって、多層的で奥行きのある香味を生み出した“新ジャンル焼酎”です。クラフトビールを思わせるフルーティな香りとほろ苦さに、柑橘を思わせる爽やかなアロマが重なり、これまでの焼酎にはない華やかな香り立ちを実現しました。おすすめの飲み方は「炭酸割り」。炭酸が弾けるたびに爽快な香りが広がり、割り方（アルコール分）や温度によって香りの表情が変化します。飲むたびに新しい発見が楽しめる味わいです。自由で洗練された「じぶん時間」のスイッチとなる香りを通じて、焼酎の新しいスタイルを提案します。
一般社団法人 日本フードアナリスト協会（理事長 横井 裕之）が主催する、日本初の消費者による食品・食材に特化した審査・認証制度 「ジャパン・フード・セレクション」において、『第98回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』関東地区の受賞商品が、2026年4月15日に決定いたしました。
関東地区
食品・飲料部門【受賞商品詳細】
【1品目】 「ドーナツ」が栃木県で初受賞！
グランプリ 受賞
商品名：昔ながらのあん入りドーナツ
会社名：本橋製菓株式会社
商品概要：あんドーナツを作り続けて約60年。創業当時の製法・レシピを守り、生地や餡を毎日手造りで製造しています。「埼玉県産小麦100%使用の生地」「北海道産小豆をブレンドした手仕込みのこし餡」「国産米油を使用したオリジナル揚油」など原材料にもこだわりを持っており、小さなお子様からシニアの方まで、多くの方にお楽しみいただける「昔懐かしい」味をお届けしています。
住 所：栃木県宇都宮市江曽島本町8-22
問合せ：028-658-1033
https://motohashiseika.com/
内容量：180g
販売価格：オープン価格
■評価されたポイント■
・老舗あんドーナツ専業メーカーでいくらでも食べられる味
・埼玉県産小麦100％や国産米油など厳選されたこだわりの材料
・60年続く手造り製法で全世代に愛される昔懐かしい味わい
・塩味が効いた上品なあんと生地が同時に溶けていくような食感
・生地の分量と程よい甘さのあんのバランスが素晴らしい
・衛生管理や品質管理が徹底されていて安心安全
・一口サイズの食べやすいドーナツはプチギフトとしても最適
【2品目】 「スープ」が埼玉県で初受賞！
グランプリ 受賞
商品名：とうもろこしとキャベツのポタージュ
会社名：コープデリ生活協同組合連合会
商品概要：今まで廃棄されていた様々な商品を製造する際に発生する、原料の未利用部分（例：サラダの製造工程で残ったキャベツの芯やジュース製造工程で発生したにんじんやりんごのパルプなど）を活かしたからだにも環境にもやさしいアップサイクルスープです。食品ロス削減の取組みとして、2023年6月よりシリーズ商品として販売を開始し、シリーズ6商品の2025年2月までの販売実績は、79万3,700パック、アップサイクル原料の使用量は16.32tです。
住 所：埼玉県さいたま市南区根岸1-4-13
問合せ：048-839-1430
https://www.coopnet.jp/
内容量：180g
販売価格：334円(税込）
■評価されたポイント■
・野菜本来の甘みがやさしく広がる味わい
・とろみと舌触りが滑らかで飲みやすい
・キャベツの芯の活用の発想がSDGsに寄り添い、社会性が高い
・環境配慮と美味しさの両立、食品の設計力が素晴らしい
・透明パッケージで中身が見えて、安心感がある
・電子レンジによる調理で、忙しい時にも手軽に完成できる
・安全と衛生管理体制が明確で、信頼性が高い
【3品目】
グランプリ 受賞
商品名：ここよい
会社名：福徳長酒類株式会社
商品概要：福岡県産の二条大麦をベースに、エール酵母と“伝説のホップ”とも呼ばれるソラチエースなど2種類のアロマホップ、さらに福岡県産レモンバームをはじめとする複数のボタニカルを重ねる独自の「アロマレイヤー製法」を採用し、幾重にも重なる香りによって、多層的で奥行きのある香味を生み出した“新ジャンル焼酎”です。クラフトビールを思わせるフルーティな香りとほろ苦さに、柑橘を思わせる爽やかなアロマが重なり、これまでの焼酎にはない華やかな香り立ちを実現しました。おすすめの飲み方は「炭酸割り」。炭酸が弾けるたびに爽快な香りが広がり、割り方（アルコール分）や温度によって香りの表情が変化します。飲むたびに新しい発見が楽しめる味わいです。自由で洗練された「じぶん時間」のスイッチとなる香りを通じて、焼酎の新しいスタイルを提案します。