宿泊プラン「食べる、動く、整える。自分をリセットするウェルネスステイ」をリニューアル

宿泊期間：2027年3月15日（月）まで





左：客室内にご用意するリカバリーウェア「BAKUNE Pajamas Dry」

右：会員制フィットネスクラブの専門トレーナーによる、客室内でのパーソナルレッスン

帝国ホテル 大阪は、宿泊プラン「食べる、動く、整える。自分をリセットするウェルネスステイ」をリニューアルし、健康に前向きな社会の実現を目指し、コンディショニングブランドを展開する株式会社TENTIALのリカバリーウェア「BAKUNE」シリーズを体験できる宿泊プランとして販売します。

「食べる、動く、整える。自分をリセットするウェルネスステイ」は、帝国ホテル 大阪の会員制フィットネスクラブでご好評いただいているパーソナルレッスンをご体験いただける宿泊プランで、2025年10月より提供しています。プランには、オートミールや生おからなどを使用したエナジーバー「OKARADA（おカラダ）」や、“ハギレコットン”を使用したオリジナルの泉州タオルをご用意し、どちらも大阪府内で作られ地産地消にも貢献しています。

今回は、多忙な日常から少し距離を置いて心と身体を整える時間をお過ごしいただけるようプランをリニューアルし、TENTIALが開発したリカバリーウェア「BAKUNE Pajamas Dry」と、帝国ホテルオリジナルのアイマスクを新たにご用意します。また、客室はスイートルームをご用意し、スイートルーム内でフィットネスクラブの専門トレーナーによるパーソナルレッスンをご体験いただけます。

また、緑豊かな環境に位置するホテルとして、今回販売する宿泊プランの売上の一部を「大阪府みどりの基金」に寄付し、大阪府の緑化推進や自然環境保全に役立てていただきます。

「食べる、動く、整える。自分をリセットするウェルネスステイ」の概要は次の通りです。

＜「食べる、動く、整える。自分をリセットするウェルネスステイ」概要＞

100㎡のスイートルーム内で専門トレーナーによるパーソナルレッスンで身体を動かし、TENTIALのリカバリーウェア「BAKUNE Pajamas Dry」で質の高い睡眠をご体験ください。地産地消のフードや環境に配慮したタオルなど、自分にも社会にも心地よい「ウェルネス・エシカル」な滞在をお楽しみいただけます。

期間：2027年3月15日（月）まで





客室/料金：レギュラーフロア パークスイート（100㎡）

1室2名様 131,460円～

※1泊夕朝食付。サービス料・消費税込、宿泊税別。

内容：①客室（リビング）でのパーソナルレッスン

（カウンセリング含め約50分）

お客様のお悩みやご要望を確認しながら、会員制フィットネス

クラブ専門トレーナーが最適なワークアウトをご提案します。

②フィットネス（ジム・プール・サウナ）の利用

③TENTIALが開発したリカバリーウェア「BAKUNE Pajamas Dry」と

帝国ホテルオリジナルのアイマスクを客室にご用意

身体から発する遠赤外線を吸収し、放射する特殊機能繊維

「SELFLAME®」により血行が促進され、疲労回復が期待できる

パジャマです。帝国ホテルオリジナルのアイマスクとともに、

上質な睡眠体験をお楽しみください。

④ルームサービスにて本プラン専用の夕食をご用意

⑤エナジーバー「OKARADA（おカラダ）」1名様につき

1本プレゼント

大阪府吹田市で作られているグルテンフリーのエナジーバーで、

カカオ・クランベリー・ゆずの3種よりお好きな味を

お選びいただけます。

⑥オリジナル泉州タオルをプレゼント

大阪府泉佐野市にて生産されている、染色工程を省くことで

環境に配慮した“ハギレコットン”を使用した柔らかな肌触りの

タオルです。

特典：・「インペリアルフロア ラウンジ（23階）」利用

・レストラン、ホテルショップ、ランドリー10％オフ

・ご朝食をルームサービスに変更可

・駐車場無料（1泊1室につき1台）

リカバリーウェア「BAKUNE Pajamas Dry」

客室内でのパーソナルレッスン

館内施設（プール）

エナジーバー「OKARADA（おカラダ）」、

オリジナル泉州タオル

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【TENTIALについて】

株式会社TENTIALは、「健康に前向きな社会を創り、人類のポテンシャルを引き出す。」をミッションに、コンディショニングブランド「TENTIAL」を展開しています。リカバリーウェア「BAKUNE」をはじめとするコンディショニング製品を通じて、日常生活で誰もが簡単に健康を手にできる仕組みを提供しています。

公式ホームページ：https://tential.jp/

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ご予約・お問い合わせ先

客室予約係

TEL.(06)6881-4100

（直通 月～土 9:00～18:30 / 日・祝 9:00～17:30）