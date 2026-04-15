Hero Egg、2026年は全国5地域限定で直営展開へ　2030年100地域構想に向け地域密着型のDX教育拠点を拡大

株式会社Meta Heroes

株式会社Meta Heroes（本社所在地：大阪府大阪市、代表取締役：松石和俊、以下「当社」）は、DX教育施設「Hero Egg」の直営展開を本格化し、2026年は全国5地域限定、各地域1店舗の方針で展開を進めることをお知らせします。当社は、2030年までに全国100地域への拡大を目指し、地域に根ざした次世代型教育拠点の整備を推進してまいります。

■ 地域間の体験格差と次世代人材育成へのニーズ

今回の展開方針の背景には、教育格差、地域間の体験機会の差、次世代人材育成に対する地域ニーズの高まりがあります。大都市圏だけでなく、地方においてもAIやXR、ゲームクリエイティブといった最先端技術に触れられる学びの拠点が強く求められています。

■ あなたの地域にHero Eggがやってくる

当社は、Hero Eggが都市部だけの施設ではなく、地域ごとに異なる課題や学びのニーズに寄り添う存在となることを目指しています。 「あなたの地域にヒーローエッグがやってくる」という親しみやすく広がりのあるコンセプトのもと、地域住民、自治体、教育機関、企業と連携しながら、地域密着型のDX教育拠点を展開していきます。 2026年の直営展開を5地域に限定する理由は、拡大のスピードよりも、各地域で持続可能な運営モデルを構築し、地域に根づく教育拠点として育てていくことを重視しているためです。各地域における学習ニーズ、来場導線、地域連携のあり方、体験メニューの受容性などを丁寧に検証し、将来的な全国展開に向けたモデルケースを構築するための重要なフェーズと位置付けています。

■ なんばでの開設から地域密着型の展開へ

Hero Eggは、メタバース（XR）やAIを学べるDX教育施設として、2024年8月に大阪・なんばで開設されました。子どもも大人も共に学べる体験型拠点として、ゲーム、AI、XR、クリエイティブ制作などをテーマに、未来の技術に触れられる場を提供してまいりました。 当社はこれまでも、教育、防災、地方創生といった社会課題の解決にテクノロジーを用いて取り組んできました。Hero Eggの地域展開もその一環であり、子どもたちが未来の技術に触れ、創る力を育み、地域の大人や企業とも接点を持てる場として、単なる教育施設にとどまらない役割を果たしていきます。

■ 2030年100地域構想に向けた連携募集

2030年までに全国100地域への拡大を目指す当社は、2026年の5地域限定展開を起点に、全国各地での連携可能性を広げていきます。各拠点で得られる知見をもとに、教育プログラム、運営体制、地域連携モデルを磨き上げ、次の展開へつなげていきます。

当社では、Hero Eggの地域展開に関心のある自治体、教育機関、企業、商業施設運営者、地域団体との連携相談を広く受け付けております。施設導入、共同企画、体験プログラムの実施など、地域に合わせた展開可能性について、積極的な対話を進めてまいります。

─── あなたの地域からHEROを出しませんか？

【Hero Egg】について

Hero Egg（ヒーローエッグ）は、2024年8月に開設された、メタバース（XR）やAIを学べるDX教育施設です。大阪・なんばの商業施設「なんばパークス」1F「eスタジアムなんば本店」内に位置し、子どもも大人も“共に学ぶ”をコンセプトに、ゲームやAIの体験型プログラム、セミナー、実践型ワークショップなどを展開しています。 未来を担う子どもたちに無償で教育機会を提供しており、誰もが経済的な制約にとらわれず、最先端技術に触れ、学び、挑戦できる場を目指しています。楽しみながら未来の技術に触れ、"創る力"を育むHero Eggは、誰もが次の時代を切り拓く「ヒーロー」になれる場所です。

公式サイト： https://heroegg.com/

住所： 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス1F eスタジアムなんば本店内

Hero Eggに関するお問合せ先： info@heroegg.com

【株式会社Meta Heroes】

株式会社Meta Heroesは「Society 5.0 × SDGs × HERO」をテーマに事業を展開。主にメタバース（XR）やAIを活用した開発やDX教育施設『Hero Egg』の運営、そして半年で15,000名を超えるAIの企業研修を行うと同時に教育・防災・地方創生など社会課題の解決に取り組む企業です。2025年5月大阪・関西万博のEXPOホールにて「メタバース・XR・AIアワード」および「防災万博」を主催し、成功を収めました。

設立： 2021年12月03日

代表取締役： 松石和俊

大阪本社： 大阪府大阪市北区堂山町1-5三共梅田ビル8F

DX教育スペース「Hero Egg」： 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス1F eスタジアムなんば本店内

コミュニティスペース： 大阪府大阪市北区太融寺町8-17 プラザ梅田ビルB1F

オフィシャルサイト： [https://meta-heroes.co.jp]

X（旧Twitter）アカウント： [https://x.com/metaheroes_100]

公式LINEアカウント： [https://lin.ee/K9vdyLx]