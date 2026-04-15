1,000の凧が大空を彩る！荒川河川敷で親子たこあげ大会を開催

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東京都板橋区

過去親子たこあげ大会の様子

【イベント名称】


第47回板橋区親子たこあげ大会



【開催日時・場所】


令和８年４月29日（水・祝）10:00～14:00（凧の配布は10:15から）　


※雨天・強風の場合は中止


荒川戸田橋緑地野球場（板橋区新河岸三丁目１番先）にて



※開催の可否等の実施状況は「青少年いたばし」のX、Instagramでお知らせします。


【概要】


　板橋区・板橋区教育委員会は、荒川河川敷で親子たこあげ大会を実施します。


広い会場で空高く凧をあげたり、凧を手作りして、昔ながらの野外での遊びを親子で体験することができます。これにより、青少年の健全育成をさらに推進していきます。


【内容】


【開会式】


　10:00～　（板橋区長あいさつ、板橋区凧の愛好会からの大会説明ほか）


【内容】


(1)先着1,000名の子ども（小学6年生まで）への凧の無料配布


(2)凧の説明・指導・破損した凧の修復コーナーの設置


(3)日本各地の大凧・変わり凧等の凧あげ


(4)手作り凧コンテスト


【主催及び協力等】


主催：板橋区、板橋区教育委員会


協力：板橋区青少年健全育成蓮根・舟渡・高島平地区委員会、板橋区青少年委員会、


　　　ボーイスカウト城北地区、長後睦太鼓、板橋区ジュニアリ―ダー顧問会、キッチン　


　　　カ-出店事業者（タコスマイル、ＳＫ ＧＡＲＡＧＥ、モスフードサービス）


実施団体：板橋区凧の愛好会


【担当部署】


部署名：板橋区教育委員会事務局地域教育力推進課青少年係


電　話：03-3579-2488