「レトロ」か「仙人」か。別府の家族湯で選ぶ新体験　ReFa導入で“整い方”が変わる

株式会社ユーネット

ひょうたん温泉の家族湯には、

「レトロ」

「仙人」

という、それぞれ異なる世界観を持つ客室がある。

・レトロ＝懐かしさと落ち着き

・仙人＝静けさと非日常

空間そのものが体験になる設計

■ ReFa導入で“整い方”が変わる

今回、その2つの客室に導入されたのが、

ReFaのシャワーヘッド

温泉で体を温め、

シャワーで肌を整える。

「温泉×美容」

これまでの入浴体験に、

新しい価値が加わった。

■ 実感として残る違い

体験後に感じるのは、

・湯上がりの肌のなめらかさ

・シャワー後のさっぱり感

・全体の満足度の高さ

「いつもと違う」感覚

■ 空間と機能の掛け算

今回のポイントはここ。

「空間（レトロ・仙人）」×「機能（ReFa）」

・雰囲気で癒される

・機能で整う

両方を同時に体験できる

■ 試験導入から見える未来

今回は一部客室での試験導入。

・利用者の反応

・満足度

・利用動向

をもとに、

今後の展開を検討していく。

施設の強み

大正創業100年温泉、源泉十割（源泉かけ流し）



温泉施設初の観光ミシュランガイド7回目、14年連続三ツ星を獲得（当社調べ）



【施設概要】施設名：ひょうたん温泉

所在地：大分県別府市鉄輪159-2

営業時間：9:00～25:00（最終受付24:00）

特設ページ：https://www.hyotan-onsen.com

電話番号：0977-66-0527

担当：マーケティング担当 専務取締役 田中大貴（ひろき）