「レトロ」か「仙人」か。別府の家族湯で選ぶ新体験　ReFa導入で“整い方”が変わる

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株式会社ユーネット

ひょうたん温泉の家族湯には、


「レトロ」
「仙人」


という、それぞれ異なる世界観を持つ客室がある。


・レトロ＝懐かしさと落ち着き
・仙人＝静けさと非日常


空間そのものが体験になる設計


■ ReFa導入で“整い方”が変わる


今回、その2つの客室に導入されたのが、


ReFaのシャワーヘッド


温泉で体を温め、
シャワーで肌を整える。


「温泉×美容」


これまでの入浴体験に、
新しい価値が加わった。


■ 実感として残る違い


体験後に感じるのは、


・湯上がりの肌のなめらかさ
・シャワー後のさっぱり感
・全体の満足度の高さ


「いつもと違う」感覚


■ 空間と機能の掛け算


今回のポイントはここ。


「空間（レトロ・仙人）」×「機能（ReFa）」


・雰囲気で癒される
・機能で整う


両方を同時に体験できる


■ 試験導入から見える未来


今回は一部客室での試験導入。


・利用者の反応
・満足度
・利用動向


をもとに、


今後の展開を検討していく。




施設の強み


大正創業100年温泉、源泉十割（源泉かけ流し）


温泉施設初の観光ミシュランガイド7回目、14年連続三ツ星を獲得（当社調べ）




【施設概要】施設名：ひょうたん温泉
所在地：大分県別府市鉄輪159-2
営業時間：9:00～25:00（最終受付24:00）
特設ページ：https://www.hyotan-onsen.com
電話番号：0977-66-0527
担当：マーケティング担当　専務取締役 田中大貴（ひろき）