「レトロ」か「仙人」か。別府の家族湯で選ぶ新体験 ReFa導入で“整い方”が変わる
株式会社ユーネット
「レトロ」
・レトロ＝懐かしさと落ち着き
温泉で体を温め、
これまでの入浴体験に、
・湯上がりの肌のなめらかさ
・雰囲気で癒される
・利用者の反応
大正創業100年温泉、源泉十割（源泉かけ流し）
温泉施設初の観光ミシュランガイド7回目、14年連続三ツ星を獲得（当社調べ）
【施設概要】施設名：ひょうたん温泉
ひょうたん温泉の家族湯には、
「レトロ」
「仙人」
という、それぞれ異なる世界観を持つ客室がある。
・レトロ＝懐かしさと落ち着き
・仙人＝静けさと非日常
空間そのものが体験になる設計
■ ReFa導入で“整い方”が変わる
今回、その2つの客室に導入されたのが、
ReFaのシャワーヘッド
温泉で体を温め、
シャワーで肌を整える。
「温泉×美容」
これまでの入浴体験に、
新しい価値が加わった。
■ 実感として残る違い
体験後に感じるのは、
・湯上がりの肌のなめらかさ
・シャワー後のさっぱり感
・全体の満足度の高さ
「いつもと違う」感覚
■ 空間と機能の掛け算
今回のポイントはここ。
「空間（レトロ・仙人）」×「機能（ReFa）」
・雰囲気で癒される
・機能で整う
両方を同時に体験できる
■ 試験導入から見える未来
今回は一部客室での試験導入。
・利用者の反応
・満足度
・利用動向
をもとに、
今後の展開を検討していく。
施設の強み
大正創業100年温泉、源泉十割（源泉かけ流し）
温泉施設初の観光ミシュランガイド7回目、14年連続三ツ星を獲得（当社調べ）
【施設概要】施設名：ひょうたん温泉
所在地：大分県別府市鉄輪159-2
営業時間：9:00～25:00（最終受付24:00）
特設ページ：https://www.hyotan-onsen.com
電話番号：0977-66-0527
担当：マーケティング担当 専務取締役 田中大貴（ひろき）