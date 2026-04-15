【北海道・北広島】ゴルフ５大曲ゴルフセンターがフィールド全面リニューアル！220ヤードの広大なフェアウェイに「ボール自動収集ロボット」を新導入！

株式会社アルペン

スポーツ・アウトドア用品を展開する株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野 敦之）が運営する『ゴルフ５大曲ゴルフセンター（北海道北広島市）』は、今シーズンよりフィールドの全面改修リニューアルを実施し、最新鋭の「ボール自動収集ロボット」を導入いたしました。

北広島インターチェンジより車で3分、周辺に名門ゴルフ場が多数点在する通称「ゴルフ銀座」の中心に位置する当施設は、今回のリニューアルにより、これまで以上に快適で質の高い練習環境を提供いたします。また、本リニューアルを記念して、札幌近隣のゴルフ5店舗と連動した「リニューアルキャンペーン」を開催いたします。

◆リニューアルの概要

老朽化していたフィールド全面を新しいクロスへと張り替え。特に100ヤードより後方の着弾地点がクリアに見えるようになり、ドライバーショットの弾道を最後まで正確に確認可能です。220ヤード・74打席の広大なフィールドで、実戦に近い感覚の練習を提供します。

◆最新「ボール自動収集ロボット」の導入

フィールド内を自動走行しボールを回収する最新ロボットを導入。静音性に優れ、練習中の騒音を抑えるとともに、常に安定したフィールドコンディションを維持します。

◆リニューアルキャンペーン

リニューアルを記念してお得なキャンペーンを多数開催！

【その１】

ゴルフ５店舗でクラブをご購入の方に、当練習場で使用できる打ち放題500円割引券を進呈！

対象店舗：ゴルフ５大曲店、ゴルフ５光星店、ゴルフ５南１３条店、ゴルフ５厚別東店

期間：2026年4月21日～5月10日まで

【その２】

友の会ご入会でICカードの打球に使える4000円相当分のポイントを進呈！

ボール単価も通常1球9円のところ、会員は6円、整体20％OFFなど特典多数！

【その３】

ICカードに１万円チャージで2,000円分のポイント進呈！

5,000円チャージで800円分のポイント進呈！

期間2026年4月24日～5月6日まで

【その４】

入場料無料！

平日17時以降・土日祝は通常250円の入場料が必要ですが、期間中は無料！

期間2026年5月11日～5月15日まで

＜ゴルフ５大曲ゴルフセンターの特徴＞

◆ラウンド前後の利用に最適！

北広島市内や近隣エリアにはゴルフ場が多数点在しているため、コースに出る前のウォーミングアップや、ラウンド後の課題克服・反省練習に非常に便利です。国道36号線沿いでアクセスも良く、三井アウトレットパーク札幌北広島にも隣接しています。

◆220ヤードの広大なフェアウェイ！

開放感あふれる220ヤードの距離を確保。左用打席も４打席完備。年中無休で快適に「打ちっぱなし」をお楽しみいただけます。

◆ゴルフ５併設の強み

最新クラブの試打や、プロによるゴルフスクールも充実。技術向上からギア選びまで、ゴルフライフをトータルでサポートいたします。

◆整体コーナー完備！

施設内に整体コーナーを完備。ゴルフ特有の身体の疲れや違和感をその場でケアできます。可動域を広げるメンテナンスや、練習後のリカバリーなど、パフォーマンス向上を身体の面からもサポートいたします。

札幌市や恵庭市からもアクセスしやすく、広い駐車場も完備。プレーがある日の朝や、お仕事帰りのリフレッシュに、ぜひ当練習場をご利用ください。

◆概要

名 称： ゴルフ５大曲ゴルフセンター

所在地： 北海道北広島市大曲幸町2丁目8-1

来場者数 ： 年間10万人

公式ホームページ：https://www.alpen-group.net/oomagari

インスタグラム：https://www.instagram.com/oomagari