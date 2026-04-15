【初開催】創業120年の地方の老舗缶メーカーが初のオープンファクトリーイベントを初開催！【Open the can！】

側島製罐株式会社

明治39年創業の缶メーカー、側島製罐株式会社（本社：愛知県海部郡大治町、代表取締役：石川 貴也、以下「側島製罐」）は、創業120周年を記念して初のオープンファクトリーイベント「そばじまフェスティバル」を、2026年4月25日（土）に会社敷地内にて開催いたします。

■初のオープンファクトリーイベント「そばじまフェスティバル」

イベントチラシ

中部地域ではまだ数少ない、ものづくりの現場を一般公開する「オープンファクトリー」形式でのイベント開催です。普段は見ることのできない100年以上続く事業の舞台裏を公開することを通じて、モノづくりの面白さの伝承や、大治町という町の魅力発信、地域や協力企業のみなさまへの感謝を伝えていくことを目的としています。

イベントでは、実際に工場の中で缶の製造体験ができる工場見学ツアーや、缶を使ったアロマワックスの制作ワークショップ、大治町長などのゲストを迎えたトークショー、地元の飲食店のみなさまのご出店などのコンテンツを用意しています。

■ イベント概要

名称：そばじまフェスティバル

開催日時：2026年4月25日(土) 10：00～16：00

開催場所：愛知県海部郡大治町西條字附田89（側島製罐株式会社敷地内）

アクセス：駐車場約200台あり（敷地外）

イベント内容：工場見学、ガイドツアー＆缶づくり体験、ワークショップ、ステージイベント、マルシェ、120周年記念グッズ販売、トークショーなど

■ イベント内容

スケジュール

10:00 開会

10:30 お菓子まき

11:30 トークイベント「お菓子缶マニア」（中田ぷう）

13:30 トークイベント（大治町長）

14:30 お菓子まき

16:00 閉会

出店者紹介（マルシェ）

【お食事・スイーツ】

oyatsu pokke／The cafe eat salon／CrepeShop SARU／GELATERIA RAPACE

澤井コーヒー／でら旨屋／とくら総本舗／花菖蒲／和樂～waraku～

【物販・ワークショップ・ビューティー・リラクゼーション】

浦田建築工房／en／helmi／そばじまネイル

最新情報

Instagramにて発信

https://www.instagram.com/sobajima.can/

※イベント内容については予告なく変更になることがあります。

■会社情報

側島製罐株式会社について

所在地：愛知県海部郡大治町西条字附田89

代表者：代表取締役 石川貴也

事業内容：一般缶の製造販売・プレス加工

資本金：4,900万円

創業：1906年4月21日

企業理念：「世界にcanを」「宝物を託される人になろう」

https://sobajima.jp/