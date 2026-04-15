その検査が、未来を変えるかもしれない

栄研化学株式会社収録スタジオにて

栄研化学株式会社（本社：東京都千代田区、代表執行役社長：瀬川 雄司）は、4月より大腸がん検診をテーマとした新たなラジオCMの放送、大腸がんおよび結核をテーマとしたポッドキャスト新CMの配信を開始しました。

大腸がんは、検診による早期発見・治療によって、その後の生活に大きな違いが生まれる可能性がある疾病です。一方、結核は現代においても世界的な感染症であり、国や地域によっては十分な検査体制が整っていないという課題があります。

今回のCMでは、こうした医療や検査の重要性を、音声メディアならではの分かりやすい表現で伝えることを目指しました。検査を、自分自身や大切な人の未来につながる選択肢として考えるきっかけを

お届けします。

CM概要

日常の会話から伝える、大腸がん検診（ラジオCM）

『9割バッター』篇(https://www.eiken.co.jp/company/koukoku/#001)

『かもしれない、のために』(https://www.eiken.co.jp/company/koukoku/#002)篇に続き、フリーアナウンサーの新保友映さんと、声優・ナレーターの

岡野浩介さんの自然な掛け合いにより、何気ない会話を通して、大腸がん検診の重要性を描いています。

放送開始日：2026年4月9日

放送局：ニッポン放送

放送時間帯：「飯田浩司のOK! Cozy up!」内 毎週木曜日 6:50頃（ニュース提供）

世界の医療課題を音声で伝える（ポッドキャストCM）

『大腸がん検査で支える、世界の健康』(https://www.eiken.co.jp/company/koukoku/#003)

『結核検査で支える、世界の健康』(https://www.eiken.co.jp/company/koukoku/#004)

ポッドキャストCMでは、大腸がん検査と結核検査をテーマに、検査が人々の健康や命を支えていること、そして世界の医療現場で活用されている当社の検査技術を紹介しています。

配信開始日：2026年4月1日

CM音声

以下URLから音声広告をお聞きいただけます。

https://www.eiken.co.jp/company/koukoku/

会社概要

会社名：栄研化学株式会社

住所：東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地 御茶ノ水ソラシティ20階

ホームページ https://www.eiken.co.jp

事業内容：

・大腸がんスクリーニング検査の便潜血検査や遺伝子検査などをはじめとする臨床検査薬の研究開発・製造・販売

・食品検査や環境検査などに用いる検査用試薬・器具・器材の開発・製造・販売

本件に関するお問い合わせ先

栄研化学株式会社 サステナビリティ推進部

TEL: 03(5846)3379、e-mail: koho@eiken.co.jp