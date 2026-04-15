色で分かる回転機振動チェッカー『VibLight(R)』を新発売

株式会社テイエルブイ流体制御機器メーカー、株式会社テイエルブイ（本社：兵庫県加古川市、代表取締役社長：藤原綾子）は、工場における回転機設備の状態を簡単に確認できる振動チェッカー『VibLight』を2026年4月15日より発売します。

【製品概要】

・回転機設備の状態を、ライトの点灯色で表示する振動チェッカー

・上部のライトが青・黄・赤の3段階で表示し、誰でも異常を一目で確認可能

・本質安全防爆に対応し、防爆エリアでも使用可能

発表の主旨

回転機振動チェッカー VibLight

『VibLight』は、ポンプ・ファン・モーターなどの回転機設備の状態を、ライトの点灯色でわかりやすく表示する振動チェッカーです。

本体上部に市販のマグネットで触れるだけで、

回転機の状態を3段階（青・黄・赤の3色）で表示。製品知識がなくてもその場で異常の有無を判断できます。

さらに、本質安全防爆に対応しており、防爆エリアでも使用可能です。

日常点検の効率化と判定の標準化を実現し、設備トラブルの早期発見に貢献します。

- 名称：回転機振動チェッカー VibLight (ビブライト)- 価格：5万円 (消費税別)- 発売日：2026年4月15日- 販売目標：年間5,000台（国内）- 製品ページはこちら(https://www.tlv.com/ja-jp/products/viblight)

お問い合わせ先： 株式会社テイエルブイ https://www.tlv.com/ja-jp

開発の経緯

市販のマグネットで触れるだけで起動します。測定した振動に基づき、回転機の状態を色で表示します。

工場やプラントでは、回転機設備の振動診断に専門知識や解析スキルが求められるため、現場で十分に活用できていないケースがありました。

また、点検方法が変わることへの心理的なハードルも大きく、新しい機器の導入が進みにくいという課題もありました。

こうした背景を踏まえ、『VibLight』は「誰でも使える」「すぐに判断できる」に加え、「日常点検の流れを変えずに導入できる」ことをコンセプトに開発されました。

振動チェッカー『VibLight』の特長

1.色による直感的な判定

測定した振動に基づいて、回転機の状態を色で3段階に表示（青：良好、黄：注意、赤：危険）。

現場で誰でも瞬時に判断できます。

判定はISO 20816の評価基準を参考にしています。振動速度（mm/s）と対象機械のクラス（I～IV）に応じて判定します。

2.マグネットで触れるだけの簡単操作

本体上部をマグネット(※)で触れて離すだけで測定を開始。約5秒で状態を確認できます。

※市販のマグネット（ネオジム磁石など）で操作可能です。

3.取り付けはマグネットで簡単設置

底面のマグネットで回転機へ簡単に固定可能。工具不要で取り付けられ、点検対象設備への導入もスムーズです。

※非磁性体の場合は、底面のマグネットを取り外し、M5ネジで設置可能です。

4.長寿命の電池でメンテナンス負担を軽減

約10年（起動頻度：1日1回の場合）の長寿命電池を採用。電池交換の手間を大幅に軽減します。

5.本質安全防爆構造

本質安全防爆構造で、防爆エリアで使用可能です。

用途

ポンプ、ファン、モーターなどの回転機の日常点検、予防保全

基本仕様

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/173398/table/2_1_db5677c37c1f945ccfb7fab95fd34d87.jpg?v=202604151151 ]

判定レベル

会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/173398/table/2_2_f21dfe7ccaafd7703c079c5ec5ef0037.jpg?v=202604151151 ]詳細を見る :https://www.tlv.com/sites/default/files/tlv_assets/product_v2/pdf/j-vb1le-hp.pdf

株式会社テイエルブイ（本社：兵庫県加古川市、代表取締役社長：藤原綾子）は蒸気の制御機器のメーカーです。1950年の創業以来スチームスペシャリストを目指し、お客様の課題解決に寄与する製品とコンサルテーションを提供しています。