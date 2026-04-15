GUGA、生成AI時代の人的資本戦略に関する先進事例を表彰する「GenAI HR Awards 2026」の開催決定

一般社団法人生成AI活用普及協会

生成AIを社会に実装し、産業の再構築を目指す一般社団法人生成AI活用普及協会（理事長：井畑 敏、所在地：東京都港区）は、人と生成AIが協働する社会の実現に向けて、人的資本戦略の優れた事例を表彰する「GenAI HR Awards 2026」の開催を決定したことをお知らせいたします。昨年に引き続き、企業セクター・教育セクター・公共セクターを対象とし、人材育成や人事評価設計、組織変革など人的資本に関連する取り組みについて、2026年7月1日（水）よりエントリーの受付を開始いたします。

特設サイト：https://guga.or.jp/awards/

■ 「GenAI HR Awards 2026」開催背景

生成AIの進化は加速し、2026年はAIエージェントの本格化により「便利な道具」から「実務を担う労働力」へとフェーズが移行しています。AIが自律的にタスクを遂行する時代だからこそ、そのポテンシャルを真の価値へと変換する役割を担う「人的資本」の観点も欠かせません。そこで、昨年に引き続き、人材育成や人事評価設計、組織変革など人的資本に関連する取り組みを広く募集し、優れた事例を表彰する「GenAI HR Awards 2026」を開催いたします。本アワードを通じて日本社会全体で知見を共有し、課題解決に向けた具体的なヒントを導き出すことで、生成AIの社会実装のさらなる促進を目指します。

■ 「GenAI HR Awards 2026」開催概要

日時：2026年11月11日（水）

会場：幕張メッセ（NexTech Week 2026【秋】内）

主催：一般社団法人生成AI活用普及協会（GUGA）

特別協力：RX Japan株式会社

エントリー対象：各部門の要件を満たす企業や教育機関、公共機関

エントリー費用：無料

エントリー期間：2026年7月1日（水）～7月31日（金）

エントリー方法：特設サイトにてエントリーシートをダウンロードし、必要事項をご記入の上、エントリーフォームよりご提出

特設サイト：https://guga.or.jp/awards/

※審査員および後援団体については、決定次第順次公開いたします。

■ 2025年のアーカイブページを公開中

特設サイトでは、2025年の受賞結果をまとめたアーカイブページを公開しています。ファイナリストに選出された全6組の企業・団体の「最終プレゼン資料」および「インタビュー記事」を掲載していますので、ぜひご覧ください。

特設サイト：https://guga.or.jp/awards/2025/

＜企業セクター（大手企業）＞

グランプリ ：ソフトバンク株式会社

準グランプリ：株式会社博報堂ＤＹホールディングス

＜企業セクター（中小企業）＞

グランプリ ：SALES ROBOTICS株式会社

準グランプリ：ウェブスタッフ株式会社

＜教育セクター＞

グランプリ ：学校法人麻生塾

＜公共セクター＞

グランプリ ：兵庫県南あわじ市役所

※教育セクター・公共セクターは、厳正なる審査の結果、受賞者はグランプリのみとなりました。

【生成AIパスポートについて】

生成AIパスポートは、生成AIリスクを予防する日本最大級の資格試験です。生成AIに関する基礎知識や動向、活用方法に加え、情報漏洩や権利侵害などの注意点まで網羅し、AI初心者が最低限押さえておきたいリテラシーを体系的に習得できます。本資格の提供を通じて、生成AIの安全な活用に必要なリテラシーを有する企業・人材を可視化し、日本社会におけるAIリテラシーの標準化を推進します。

https://guga.or.jp/generativeaiexam/

※2025年11月時点で発表されている生成AI関連の資格試験や検定の受験者数に基づく

【生成AI活用普及協会（GUGA）について】

GUGAは、生成AIの社会実装を通じて産業の再構築を目指す、国内有数の生成AIプラットフォームです。生成AIリスクを予防する日本最大級の資格試験「生成AIパスポート」の提供や、生成AI時代の人的資本戦略に関する優れた実践事例を表彰する「GenAI HR Awards 2025」の開催、日本国内の企業・団体における生成AIの活用事例を収集した「生成AI活用事例データベース」の提供などに取り組んでいます。日本の未来を強くするために必要な生成AIインフラの企画・提供を、官公庁をはじめとする多くのステークホルダーの皆さまとともに推進しています。

■ 協会概要

名称 ：一般社団法人生成AI活用普及協会（GUGA）

設立日：2023年5月10日

所在地：東京都港区新橋3-11-8-403

代表者：理事長 井畑 敏

URL ：https://guga.or.jp/