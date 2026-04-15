THREE ホリスティックリサーチセンター、東京農工大学との共同研究をスタート

株式会社ACRO

ポーラ・オルビスグループの株式会社ACRO（本社：東京都品川区、社長：宮崎稔章）内のTHREE ホリスティックリサーチセンター（以下、HRC）は、国立大学法人東京農工大学大学院工学研究院生命工学部門 福谷洋介准教授（東京都小金井市、学長：中村暢文）と共同で、精油が嗅覚に及ぼす影響に関する研究を2026年春よりスタートさせました。

本取組の背景

株式会社ACROのライフスタイルブランドであるTHREEは、自分本来の美しさを引き出すことを目的に、心・からだ・肌のすべてへ働きかけるホリスティックなアプローチを目指し、製品開発を行っています。その中でHRCでは、植物の芳香成分である精油の効能や特徴について広く研究を行っています。

東京農工大学の福谷洋介准教授は、嗅覚受容体を活用した次世代バイオセンシング技術において高い功績をあげており、生体の匂い検知メカニズムを工学的に応用し、特定の匂い分子を識別する細胞センサの開発をリードしています。

今回、精油の知見と嗅覚や細胞センサに関する高い技術力を掛け合わせて、多数の匂い成分の複合体である精油がどのように嗅覚に働きかけるかを解明することを目指します。

本取り組みの成果は、THREEにおいて新たな付加価値として今後の商品に活用され、また、広くホリスティックケアの分野の発展に貢献することが期待されます。

詳細を見る :https://hrc.threecosmetics.com/research-topics/2120/

東京農工大学

東京農工大学は、農学部と工学部の2学部を軸とする国立大学です。「農学」と「工学」の融合による最先端の研究を展開し、食料や環境など地球規模の課題解決に挑んでいます。創基150年の歴史をもち、国内屈指の高い研究力と社会実装力を強みに、産学官連携を通じて新たな価値を創造し、持続可能な社会の実現と、広く社会に貢献できる優れた専門人材の育成に邁進しています。

https://www.tuat.ac.jp/

福谷洋介准教授

東京農工大学大学院工学研究院生命工学部門所属。嗅覚受容体を活用したバイオセンシング技術において高い功績をあげ、2025年には日本味と匂学会研究奨励賞を受賞。生体の匂い検知メカニズムの解明およびそれに基づく細胞センサの社会実装に向けて積極的に取り組み、嗅覚情報の可視化において先駆的な役割を担っています。

THREE ホリスティックリサーチセンター

「精油」をはじめとする植物から得られる恵みと心・からだ・肌の関係を探求し、地域社会との取り組みを通じた新たな価値を創出・発信することを目的に2022年9月ACRO内に設立しました。人の在り方にとどまらず、環境や社会の在り方も踏まえた半歩先の価値を創出・発信することで、「THREE」のさらなる進化に向けた重要な役割を担っていきます。

https://hrc.threecosmetics.com/