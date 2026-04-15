セキュリティ責任者を“採用せずに”構築！年収600万円以上の人材を外部化、最短1ヶ月で体制構築できる新サービス『まるごとサイバーセキュリティ』提供開始

株式会社GEクリエイティブ

「セキュリティ担当者がいない！」「何をすればいいか分からない！」「でも責任は求められる！」こうした中小企業の課題を解決するために、株式会社GEクリエイティブ（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：畠山 丈洋）は、企業のサイバーセキュリティ対策を包括的に支援する新サービス『まるごとサイバーセキュリティ』を2026年4月15日より提供開始いたします。

本サービスは、中小企業特有の課題に対し、セキュリティの設計・導入・運用・教育までを一体で伴走支援する“外部CISO（最高情報セキュリティ責任者）”型のサービスです。

■ サービス提供の背景

まるごとサイバーセキュリティ サービスサイト詳細を見る :https://sec.marugoto-ge.com/

「セキュリティ担当者がいない」

「何をすればよいかわからない」

「ツールを入れたが適切に運用できていない」

「インシデント発生時に説明できる気がしない」

こうした課題を抱える企業は少なくありません。

近年、サイバー攻撃は急増しており、日本国内では1日あたり約330万回の攻撃が観測されています。また、2025年のランサムウェア被害の約6割は中小企業が占めており、企業規模に関わらずセキュリティ対策は必須となっています。

一方で、セキュリティ人材の採用には年収800万～1,200万円程度のコストがかかると言われており、多くの企業にとって現実的ではありません。

こうした背景から、当社は「採用せずにセキュリティ責任者機能を持てる」サービスとして本サービスを開発しました。

■ サービス概要

『まるごとサイバーセキュリティ』は、企業の状況に応じてセキュリティ体制を設計し、導入から運用・教育までを一貫して支援するサービスです。

単なるツール導入ではなく、「何をどこまで実施しているか」を明確化し、監査や取引先からの要求にも対応できる“説明可能な状態”を構築します。

【 主な提供内容 】

- セキュリティ現状診断／リスク可視化- 年間対策ロードマップ策定（優先順位設計）- ツール導入PMおよびベンダーコントロール- 月次レポートおよび改善提案- セキュリティ教育および社内担当者育成- インシデント発生時の対応方針整理および報告支援

※ 本サービスは、従業員30～300名規模で「情シス担当が1名または兼任」の企業を主な対象としています。

サービスサイト：https://sec.marugoto-ge.com/

■ サービスの特徴

■ 導入効果（企業メリット）

■ 料金プラン（概要）

- “何をやるべきか”を決めるところから支援貴社の状況や規模に合わせて「何をやるべきか」を決めて伴走支援。ツールありきではなく、企業ごとに必要な対策を整理・設計。- セキュリティ責任者機能を外部化専任人材を採用せずに、外部CISOとして統制機能を実現。採用が不要で、最大70%のコストカットが可能。- 導入後も“放置しない”運用設計月次レポート・改善提案により、継続的にセキュリティレベルを向上。- 監査・取引先に“説明できる体制”を構築導入するだけではなく、設定・運用が適切に行われている状態を提供。インシデントや監査対応時にも説明可能な状態を目指す。- セキュリティ人材の採用コスト（年収800万～1,200万円）を削減- 最短1ヶ月でセキュリティ体制を構築- 監査・取引先要求への対応力向上- 属人化の排除と運用の標準化- インシデント発生時の説明責任を担保

本サービスは初期構築費＋月額プラン制となっています。

- 初期構築費：初回のみ現状分析、リスク可視化、ロードマップ策定 等- スタンダードプラン：月額制基本的なセキュリティ対策・運用支援- アドバンストプラン：月額制MDR、SSO、セキュリティ訓練など高度対策を含む

▼コスト比較

『 セキュリティ人材（年収800万～1,200万円）を採用 』する場合

年収＋採用コスト＝約1,520万～2,280万円/年間

VS

『 まるごとサイバーセキュリティ 』利用の場合

初期構築費＋月額12ヶ月分＝採用した場合より最大70%安いコスト

※ 詳しい料金はサービスサイトをご覧ください。

まるごとサイバーセキュリティ サービス概要資料1まるごとサイバーセキュリティ サービス概要資料2

※ 詳細はHPからサービス概要資料をお問い合わせください。

問合せフォーム：https://sec.marugoto-ge.c

■ 無料診断のご案内

資料ダウンロード :https://sec.marugoto-ge.com/

現在、「何から始めればよいかわからない」企業様向けに、

**無料セキュリティ診断（30分）**を実施しています。

現状の課題整理と、優先的に実施すべき対策をご提案いたします。

▼お問い合わせはこちら

問合せフォーム：https://sec.marugoto-ge.c

無料診断する :https://sec.marugoto-ge.com/

▼ 会社概要

会社名：株式会社 GEクリエイティブ

代表者：代表取締役 畠山 丈洋

所在地：〒461-0005 名古屋市東区東桜1-9-26 IKKOパーク栄ビル 3F

設 立：2016年7月

資本金：1,500万円

HP：https://mghd.ge-creative.co.jp/

▼ 本件についてのお問い合わせ

企業名：株式会社 GEクリエイティブ

部署名：BPO事業部

担当者：南 彰吾

TEL：052-728-0570

MAIL：bpo_sales@ge-creative.co.jp

▼ サービスサイト

サービス名：まるごとサイバーセキュリティ

概要：中小企業向けのサイバーセキュリティ対策支援サービスの紹介

HP：https://sec.marugoto-ge.com/