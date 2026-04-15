トイレの個室で生理用ナプキンが無料で受け取れる「トレルナ」大通BISSEへ設置

株式会社ネクイノ

株式会社ネクイノ（大阪市北区、代表取締役：石井 健一）は、トイレの個室で生理用ナプキンを常備し無料で提供するサービス「toreluna(https://toreluna.com/)（トレルナ）」（以下 トレルナ）を、大通BISSEへ設置し、サービスの提供を開始いたします。

■設置背景について

大通BISSEは、北海道札幌市中央区の大通公園に隣接する商業施設で、地下鉄「大通」駅に直結し、市内を走る地下鉄3路線が交わる利便性の高い立地に位置しています。北海道各地の名店やショップが集まり、スイーツやグルメ、ショッピング、ビューティーなど多彩な店舗がそろう施設として、観光客や地元住民など多くの人々に利用されています。

こうした環境のもと、このたび当社が掲げる「必要とする誰もが、いつでも生理用ナプキンを手に入れられる社会」の実現という理念にご共感いただき、大通BISSEへのトレルナの導入が決定いたしました。これにより、施設を訪れるすべての方が、生理にまつわる不安や不便を感じることなく、安心して過ごせる環境づくりをサポートしてまいります。

■設置店舗について

【大通BISSE】

・住所：〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西３丁目7番地 北洋大通センター

・設置場所：1～4Fお客様用トイレ、B2F・5F従業員用トイレ

・台数：11台

・サービス開始日：4月17日（金）

▼WEBサイト：https://www.odori-bisse.com/

大通BISSE

■「toreluna（トレルナ）」について

トレルナは、トイレの個室で生理用ナプキンを無料で受け取ることができるサービスです。個室内のデジタルサイネージに表示されるQRコードをスマートフォンアプリで読み取ることで、ナプキンを受け取ることができます。デジタルサイネージで放映される広告収益によりナプキン代を賄う仕組みにより、利用者の費用負担なく継続的なサービス提供を実現しています。

■トレルナの利用方法

(１) スマートフォンで専用アプリ「toreluna（トレルナ）」をダウンロード

(２) トイレ内に設置されたデジタルサイネージ右下のQRコードを読み取る

(３) 生理用ナプキンを受け取る

※ナプキンを1枚受け取るとアプリ上で2時間ロックがかかります。

※1カ月に受け取れるナプキンの枚数は7枚が上限です。

■『1minute,1napkin』プロジェクトについて

トレルナでは、個室内でのナプキン提供に加え、全国のトレルナ設置箇所で広告が1分放映されるごとに1枚の生理用ナプキンを必要な場所へ届ける『1minute,1napkin』を実施しています。トレルナデジタルサイネージへの広告出稿が社会課題の解決につながる取り組みとして、パートナー企業とともに、自治体や学校、被災地など、生理用品を必要とする地域・団体へ届ける仕組みです。

▼「1minute,1napkin」について https://toreluna.com/torelunavision-1minute1napkin

■今後の展望について

トレルナは、「必要な人が、いつでも生理用ナプキンを手に入れられる社会」の実現を目指し、全国で設置拡大を進めています。今後も、商業施設や公共施設、学校などへの設置を広げるとともに、自治体や企業、支援団体と連携し、女性の健康課題の解決を通じて、誰もが安心して過ごせる環境づくりに取り組んでまいります。

■設置場所について

トレルナWEBサイト内「Spot」にてご確認いただけます。

https://toreluna.com/spots

■現在配信中の広告について

トレルナWEBサイト内「Partner's AD」にてご覧いただけます。

https://toreluna.com/partners-ad

■トレルナパートナー（設置・広告）募集

トレルナでは、本取り組みにご賛同いただける広告主・設置パートナーを募集しております。より多くの方に安心してご利用いただける環境づくりをともに推進いただける企業・自治体・学校の皆さまからのお問い合わせをお待ちしております。

▼お問い合わせ

設置・広告出稿に関するお問い合わせは、トレルナ専用フォームより受け付けております。

https://toreluna.com/contact

■株式会社ネクイノ 会社概要

株式会社ネクイノは、医療および関連法規分野に知見を持つ専門家を中心に2016年6月に創業。「世界中の医療空間と体験をRe▷designする」ミッションに掲げ、ICTを活用したオンライン診察や健康管理支援、未病対策などを通じて、一人ひとりが自身のライフスタイルや健康状態に応じて選択できる医療環境の構築に取り組んでいます。2018年6月に婦人科領域に特化したオンライン診察プラットフォーム「スマルナ(https://smaluna.com)」をリリース。2020年より企業向け福利厚生サービス「スマルナ for Biz(https://smaluna.com/forbiz)」を展開。2024年5月より、トイレの個室に生理用ナプキンを常備し無料で提供するサービス「トレルナ(https://toreluna.com)」を本格始動。

会社名：株式会社ネクイノ（英表記：Next Innovation Inc.）

代表取締役：石井 健一

所在地：〒530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地1丁目13番22号 御堂筋フロンティア WeWork

URL：https://nextinnovation-inc.co.jp/

設立：2016年6月3日



【引用・転載時のお願い】

記載されている内容を引用・転載される場合は、必ず出典元としてサービス名「トレルナ」とテキストリンク（ https://toreluna.com ） を明記いただきますよう、お願いいたします。