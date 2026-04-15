「大学進学フェスタ in KYOTO 2026春」5月31日（日）京都・みやこめっせで開催！ 春から始める大学入試対策に

株式会社京都新聞社

京都新聞は、大学入試を控える生徒・保護者の皆さんを対象とした「大学進学フェスタ in KYOTO 2026春」を5月31日(日)に、みやこめっせ（京都市勧業館、京都市左京区岡崎成勝寺町）で開催します。地元京都のほか、関西、首都圏などから資料参加を含め52の大学が出展する進学相談会です。入試の特徴や学校生活について各大学担当者に直接質問できるほか、一般・推薦入試対策に関する講演会、大学担当者による大学個別説明会、現役大学生・受験のプロスタッフへの相談も実施します。入試対策はもちろん日常の学習に関する疑問や不安を解消する場としていただけるよう、ぜひご参加ください。

〈日 時〉

2026年5月31日（日）午前10時～午後4時（受け付けは午後3時半まで）

〈会 場〉

みやこめっせ（京都市勧業館）3階第3展示場

（京都市左京区岡崎成勝寺町9-1、市営地下鉄東西線東山駅下車徒歩約8分）

〈主 催〉

京都新聞

〈協 力〉

成基学園（東進衛星予備校・ゴールフリー）

〈協 賛〉

コミュニティ・バンク京信（京都信用金庫）

〈後 援〉

京都府教育委員会、滋賀県教育委員会、京都市教育委員会

〈入場料〉

無料

〈申し込み方法〉

事前申し込み制としています。下記のウェブサイトから入場時間をご予約の上、ご来場ください。

https://www.kokuchpro.com/event/shingaku_kyoto22/3754196/

《内容詳細》

入試相談コーナー（昨年開催時の模様）

【コーナー紹介】

◎入試相談コーナー：各大学の担当者が、大学での学びや学校生活、入学試験などの質問・相談に応じます

◎受験相談コーナー：現役大学生・卒業生が学習方法などをアドバイス

◎情報発信コーナー：受験対策に関する講演、大学個別の説明会

◎学習相談コーナー：受験のプロスタッフによる個別相談

受験相談コーナー（昨年開催時の模様）

【出展大学】

◎ブース出展：

大阪医科薬科大学、大阪経済大学、大阪工業大学、大阪公立大学、大阪成蹊大学、大谷大学、金沢工業大学、関西大学★、関西医科大学、関西学院大学★、京都医療科学大学、京都外国語大学、京都教育大学、京都光華大学、京都工芸繊維大学、京都産業大学★、京都女子大学、京都先端科学大学、京都橘大学、京都府立大学、京都薬科大学、近畿大学★、甲南大学、神戸薬科大学、滋賀大学、滋賀県立大学、摂南大学、筑波大学、テンプル大学ジャパンキャンパス、同志社大学★、同志社女子大学、奈良大学、花園大学、佛教大学★、大和大学、立命館大学★、立命館アジア太平洋大学、龍谷大学★

◎資料参加：

叡啓大学、大阪大学、大阪電気通信大学、お茶の水女子大学、九州大学、京都府立医科大学、工学院大学、駒澤大学、上智大学、東京外国語大学、東北大学、法政大学、北海道大学、明治学院大学

★は個別相談会を実施する大学

【「情報発信コーナー」タイムテーブル】

◎講演会場１

10:30~11:20 龍谷大学

11:30~12:20 近畿大学

12:30~13:20 同志社大学

13:30~14:20 立命館大学

14:30~15:20 京都産業大学

◎講演会場２

10:30~11:20 関西大学

11:30~12:20 関西学院大学

12:30~13:20 佛教大学

13:30~13:50※１.『一般入試の必勝法』（成基学園「東進衛星予備校」）

14:00~14:20※２.『推薦入試の必勝法』（成基学園「ゴールフリー」）

14:30~14:50※３.『あなたの未来が輝く進路選択の見つけ方』（成基学園「東進衛星予備校」）

15:00~15:50 ４.『知っておきたい京大・阪大受験入門講座』（成基学園「東進衛星予備校」）

※は講演時間約20分

情報発信コーナー（昨年開催時の模様）

※状況により内容・参加大学が変更になる場合があります。最新の情報は公式サイトをご確認ください。

「大学進学フェスタ in KYOTO 2026春」公式サイト

https://pr.kyoto-np.jp/exhibition/univ-festa/

〈問い合わせ〉

大学進学フェスタ in KYOTO事務局（京都新聞ＣＯＭ内）

075（241）6172（平日午前10時～午後５時）