【新発売】たんぱく質15g以上、砂糖不使用、アボカド約半個分使用！Ｆ＆Ｐが″10年越し″に再構築したプラントベースシェークを発売

Ｆ＆Ｐジャパン株式会社Ｆ＆Ｐアボカドプロテインシェーク

Ｆ＆Ｐジャパン株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役：西野照明、以下Ｆ＆Ｐ）は、東南アジアで親しまれてきたアボカドジュースを再現した「Ｆ＆Ｐアボカドプロテインシェーク」を4月27日から6月30日まで発売いたすることをお知らせいたします。

アボカド約半個分を使用。砂糖やコンデンスミルク、チョコレートシロップに頼らず、植物由来素材のみで仕立てました。アボカドが持つ良質な脂質と、たんぱく質 15g以上を片手でクイックにチャージできます。創業時のレシピを見直し、現在の開発思想である「ナチュラリズム」を体現した商品です。

◼︎商品概要

商品名：Ｆ＆Ｐアボカドプロテインシェーク

価格：860円＋税（テイクアウト：928円／イートイン：946円）

使用食材：アボカド、無調整アーモンドミルク、有機豆乳、ソイプロテイン、有機デーツシロップ、有機アガベシロップ、有機デーツシロップ

販売店舗：Ｆ＆Ｐ Smoothie Cafe 青山店

発売日：2026年4月27日～2026年6月30日

◼︎商品特長

東南アジアでは、「アルプカット」と呼ばれるアボカドジュースが広く親しまれており、屋台からカフェまで定番の人気メニューとして楽しまれています。日本ではまだ馴染みが浅く、その魅力はあまり知られていません。

Ｆ＆Ｐでは、アボカドに含まれる良質な脂質や、体の内側から整える栄養素に創業当初から注目してきました。2013年に販売した実績を踏まえ、約10年を経てアボカドミルクシェークのレシピを再構築しました。

暑い東南アジアで親しまれてきたアボカドドリンクは、初夏に向けた体づくりをサポートします。

🥑アボカド約半個分を使用

自然なコクと満足感。アボカド由来の良質な脂質（オレイン酸など）によるなめらかな口当たりと、素材本来のコクを活かしました。

🍃白砂糖不使用

天然由来の甘さで構成。原産国では用いられている白砂糖やコンデンスミルクは使用しません。アボカド本来の風味と、天然の有機アガベシロップで甘みを設計しています。アガベシロップは一般的に低GI食品として知られ、後味のすっきりしたキレのある甘さです。さらに、チョコシロップの代わりに有機デーツシロップでマーブル模様を美しく再現。濃厚で自然な甘さです。

プラントベース仕様

牛乳を使わず、無調整アーモンドミルクと有機豆乳をブレンド。オールプラントベースでありながら、奥行きのあるコクと満足感を実現しました。

💪たんぱく質 15g以上！

ソイプロテインをブレンドし、このシェーク１杯で、たんぱく質を 15.5g 摂取できます。

※栄養成分表示値は、「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年版」を参照した推定値です

添加物に依存しない「ナチュラリズム」思想

白砂糖、合成甘味料、増粘剤、保存料、香料は使用していません。素材本来の味わいを重視しています。

商品のこだわり

◼︎開発背景 ── "10年越し"の再構築

Ｆ＆Ｐは2013年の創業当初にも、アボカドミルクシェークを販売した実績があります。 このほど約10年を経て、添加物に依存しない「ナチュラリズム」の商品開発思想を元にして以下の点を見直し、 再構築しました。

- オールプラントベース(すべて植物性由来)- 白砂糖不使用- 増粘剤無添加- 保存料無添加- 香料無添加

代表コメント

「東南アジアで親しまれるローカルジュースを、Ｆ＆Ｐの思想で現代的に再解釈し、ナチュラル素材にこだわってつくり直しました。当社のミッションのひとつに、「既存のアンヘルシーな選択肢を、潜在的にヘルシーな選択へと置き換えていく」という考えがあります。本商品は、その思想を体現したものです。脂質は本来、からだを支える大切な栄養素のひとつです。その価値が正しく理解されていない現状に対して、本商品がひとつの気づきとなることを願っています。」

■店舗情報

Ｆ＆Ｐジャパン Smoothie Cafe 青山店

東京都渋谷区神宮前5-52-2 青山オーバルビル1F

（表参道駅B2出口より徒歩3分）

営業時間：8:00～20:00（年末年始休業あり）

■リンク一覧

Ｆ＆Ｐジャパン Smoothie Cafe 青山店

ブランドサイト：http://ficoandpomum.com/

オンラインストア：https://ec.fandp.jp/

パートナー加盟店募集ページ：https://www.biz.fandp.jp/smoothie-package-6

■運営会社

Ｆ＆Ｐジャパン株式会社

代表取締役：西野 照明

所在地：東京都台東区元浅草4-3-2 #701

ホームページ：https://fandp.jp/