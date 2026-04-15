高額決済ニーズ拡大を背景に、ラグジュアリーカードが「デポジット型」キャンペーン開始

ラグジュアリーカード合同会社

Mastercard(R)最上位クラス「ワールドエリート」を日本で初めて採用し、ライフスタイルを豊かにする独自の体験価値で、経営者層・若年の新富裕層を中心に確かな支持を積み上げてきたプレミアムクレジットカードブランド「ラグジュアリーカード」（日本本社：東京都千代田区、代表者：菊地 望）は、2026年3月1日（日）より、デポジット型クレジットカードを対象としたプレミアムリワードキャンペーンを開始しました。

本キャンペーンでは、5,000万円以上の預入保証金（デポジット）をご入金のうえご入会いただき、ご利用金額集計期間内にキャンペーン条件をクリアした方に、年会費相当分のポイントを進呈いたします。

キャンペーン詳細：https://www.luxurycard.co.jp/deposit/(https://www.luxurycard.co.jp/deposit/)

デポジット型クレジットカードについて：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000107.000036389.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000107.000036389.html)

ご利用限度枠にご満足いただけない方へ――“自ら限度額を設定できる”デポジット型という選択肢

キャッシュレス化が進む昨今、プライベートやビジネスの現場におけるクレジットカード決済の利用度は高まり続けています。

高額なショッピングや事業費決済など、アクティブな新富裕層や企業経営者、起業家による高額決済ニーズが高まるなか、通常のクレジットカードでは初期与信枠が数百万円程度にとどまることが多く、「都度の事前入金や一時増枠依頼が煩わしい」「決済枠が足りずにビジネスチャンスを逃してしまう」といった切実な声が多く寄せられていました。

ラグジュアリーカードは、これらの課題を根本から解決するため、自ら利用限度額を最大9,900万円まで設定できる日本初の金属製「デポジット型クレジットカード」を2024年にリリースしました。今回のキャンペーンは、より多くの起業家・事業者を本カードを通じてサポートし、その成長を後押しします。

プレミアムリワードキャンペーン 概要

キャンペーン期間中に対象のデポジット型クレジットカードへ新規にお申し込み、5,000万円以上の預入保証金（デポジット）をご入金のうえご入会いただき、ご利用金額集計期間内にキャンペーン条件をクリアした方に、年会費相当分のポイントを進呈いたします。

【キャンペーン期間】

新規ご入会期間：2026年3月1日（日）～2026年8月31日（月）※入会日判定

【条件・賞品】

1.キャンペーン期間中に5,000万円以上の預入保証金をご入金のうえご入会

2.入会月を含む6ヶ月間（ご利用金額集計期間）で、カード種別ごとに設定されたカードショッピングご利用金額合計（税込）以上をクリア

対象カード：

Mastercard(R) Gold Card（年会費220,000円/税込）：

カードショッピング1億円（税込）以上のご利用で、220,000ポイント進呈。

Mastercard(R) Black Card（年会費110,000円/税込）：

カードショッピング5,000万円（税込）以上のご利用で、110,000ポイント進呈。

Mastercard(R) Titanium Card（年会費55,000円/税込）：

カードショッピング2,500万円（税込）以上のご利用で、55,000ポイント進呈。

【ポイント進呈時期】

ご利用金額集計期間終了月の3ヶ月後

例：3月ご入会で条件クリアなら、ポイントは11月に進呈

▼デポジット型クレジットカードの詳細・お申し込みはこちら

https://www.luxurycard.co.jp/deposit/(https://www.luxurycard.co.jp/deposit/)

デポジット型クレジットカードとは

事前に「デポジット（保証金）」をお預けいただくことで、保証金を限度額（30万円から最大9,900万円まで）※ としてカードをご利用いただけます。キャッシング機能はございません。優待サービス・カードデザインはクレジットカードと同じものを提供いたします。

※デポジット型クレジットカードの発行には所定の審査がございます。

※保証金は審査通過後にご入金いただきます。

【こんな方におすすめ】

・定期的に高額利用を予定されている方

・限度額を自ら設定したい方

・高額なショッピングをスムーズに決済したい方

・法人決済で一度に大きな支払いが発生する経営者・プロフェッショナル

・年間を通じて高額決済を行い、毎回の枠調整を煩わしく感じている方

デポジット型クレジットカードに関するプレスリリース：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000107.000036389.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000107.000036389.html)

リリースの背景に関するPR TIMES STORY：https://prtimes.jp/story/detail/zxgjlYF1lKB(https://prtimes.jp/story/detail/zxgjlYF1lKB)

「ラグジュアリーカード」について

ラグジュアリーカードは、2008年に米国で創業されたプレミアムクレジットカードブランドです。Mastercard(R)最上位クラス「ワールドエリート」を日本で初採用し、金属製カードならではの高いデザイン性と、体験価値を重視したサービスを提供しています。日本では2016年の展開以降、経営者層や若年富裕層を中心に支持を拡大しています。

公式HP

https://www.luxurycard.co.jp/(https://www.luxurycard.co.jp/)

公式メディア

https://myluxurycard.co.jp/luxurycard-experience/(https://myluxurycard.co.jp/luxurycard-experience/)