アーティスト長場雄氏デザインの「Us 4 IRIOMOTE」チャリティコラボアイテムが今年も登場。4月15日はイリオモテヤマネコの日

キーン・ジャパン合同会社

2003年の創業以来、「天井のないところすべて」をアウトドアと定義し、地球環境負荷を低減した製法で革新的なハイブリッドフットウェアを提案しているアウトドア・フットウェアブランド「KEEN（キーン）」から、西表島の自然と文化を次世代へつなぐことを目的とするプロジェクト「Us 4 IRIOMOTE(アス・フォー・イリオモテ)」の新作チャリティコラボアイテムをKEEN公式オンラインストア(https://www.keenfootwear.jp/collections/us-4-iriomote)、KEEN直営店（一部店舗を除く）、および、各取扱店にて発売します。

チャリティグッズの売上の一部は、西表島の自然環境保護や、文化継承活動、エシカルな旅の啓蒙活動に寄付されます。

Us 4 IRIOMOTEとは？

西表島の明日のために、私たちができること。

「Us 4 IRIOMOTE(アス・フォー・イリオモテ)」は、西表島の豊かな自然と文化を「明日」に継承していくために「Us(アス)＝私たち」一人ひとりができることを考え、行動していくプロジェクトです。2019年にKEENが発起人となりスタートし、今もサポートを続けています。また旅先の自然や暮らしに敬意と思いやりを持って接する「エシカルな旅」という新しい旅のスタイルを提唱しています。

2026年4月15日（イリオモテヤマネコの日）に7周年を迎えます。

Us 4 IRIOMOTE公式サイト(https://www.us4iriomote.org/)

⚫︎ Us 4 IRIOMOTE チャリティコレクション 新作が発売

WHITEDEEP GREENDEEP NAVY

長場雄氏によるKEENのロゴとイリオモテヤマネコのデザインが目を引くウォーターボトル。Us 4 IRIOMOTEが提唱する「エシカルな旅」にも自然となじむアイテムです。気軽に持ち歩けるので、旅はもちろん日常でも。いつもの選択を少し変えてみる。それが、小さなアクションにもつながります。

炭酸飲料にも対応しており、シーンを選ばず使えるのも魅力です。

商品名：US4 LOGO BOTTLE 18.6 OZ

税込価格：6,050円（税込）

商品番号：1033349 (WHITE)(https://www.keenfootwear.jp/products/us4-logo-bottle-186-oz-white)、1033350 (DEEP GREEN)(https://www.keenfootwear.jp/products/us4-logo-bottle-186-oz-deep-green)、1033351(DEEP NAVY)(https://www.keenfootwear.jp/products/us4-logo-bottle-186-oz-deep-navy)

サイズ：容量550ml / 重さ220g / 口径40mm

スペック：保温68℃以上・保冷7℃以下（6時間）

LICHEN (FRONT DESIGN)WHITE (BACK DESIGN)

Us 4 IRIOMOTEドキュメンタリー映画第2弾「春風夏雨（しゅんぷうかう）」から、長場雄氏がイメージした西表島の自然と風景、様々な生き物たちをモチーフに描き下ろしたNEWデザインTシャツ。



オーガニックコットンとリサイクルポリエステルを使用した、着心地のよいサステナブル素材Tシャツです。売り上げの一部が寄付されるチャリティモデルです。

商品名：US4 OC/RP DRIFT ISLAND TEE

税込価格：7,040円（税込）

商品番号：1032485 (WHITE)(https://www.keenfootwear.jp/collections/us-4-iriomote/products/us4-oc-rp-drift-island-tee-white)、1032486 (LICHEN)(https://www.keenfootwear.jp/collections/us-4-iriomote/products/us4-oc-rp-drift-island-tee-lichen)

サイズ：S / M / L / XL

長場雄

アーティスト。1976年東京生まれ。シンプルなラインのみで描かれた作品を特徴としている。

国内外での作品発表やアートフェアへの参加など、アーティストとしての活動を行う他、広告やアパレルブランドとのコラボレーションなどでも活躍している

＠kaerusensei(https://www.instagram.com/kaerusensei/)

●KEEN公式オンラインストア

Us 4 IRIOMOTE コレクションページ：https://www.keenfootwear.jp/collections/us-4-iriomote

◆Us 4 IRIOMOTE公式サイト：https://www.us4iriomote.org/

◆KEEN公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/user/KEENJapan

◆KEEN公式Instagram：https://www.instagram.com/keen_japan/

◆KEEN公式TikTok：https://www.tiktok.com/@keen_japan

◆KEEN公式Facebook：https://www.facebook.com/KEENJapan/

◆Us 4 IRIOMOTE公式サイト：https://www.us4iriomote.org/

ABOUT KEEN

「サンダルは、つま先を守ることができるのだろうか？」

2003年、創業者ローリー・ファーストのシンプルな疑問をきっかけに、KEENの歴史は幕を開けました。

KEENは米国オレゴン州ポートランドを本拠とする、社会貢献を経営の礎とするアウトドア・フットウェアブランドです。2003年の創業以来、「天井のないところすべて」をアウトドアと定義し、サンダルとシューズ、陸と水、山と街、快適性と機能性やファッション性と実用性といった異なる概念を融合させた革新的な多機能ハイブリッド・フットウェア提案しています。その革新的かつ汎用性のある製品は、有害化学物質PFASの排除やリサイクル素材の採用など、環境負荷低減を推進する＜CONSCIOUSLY CREATED：地球と人にやさしいツクリカタ＞のもと製造。また、環境保護、子ども支援、災害支援、ジェンダー平等などの取り組みを「KEEN EFFECT」と呼び、この活動の推進にコミットしています。

＜KEEN EFFECT（キーン・エフェクト）＞

アウトドアライフのために生まれたKEENには、自分たちが暮らし、遊び、働く場所を守る責任があると考えています。

2003年の創業以来、 『世界を少しでもポジティブに変えたい』という強い思いとともに、環境保護、災害支援、そしてジェンダー平等、気候正義への取り組みにコミットしてきました。それが、CONSCIOUSLY CREATED（地球と人にやさしいツクリカタ）、PROTECTING THE PLANET（地球を守ろう）、PROMOTING TOGETHERNESS（みんなで世界をポジティブに）を軸とする【KEEN EFFECT（キーン・エフェクト）】です。完璧ではないかもしれない。でも私たちには、よりよい未来を作る力があることを

信じています。

＜CONSCIOUSLY CREATED：地球と人にやさしいツクリカタ＞

「地球と人という存在を意識して、モノづくりをする」ということ。地球上では毎年240億足ものシューズが生産されています。これは、全人類が毎年3 足ずつ増やしている計算になります。私たちKEENのシューズもその一部を占めてはいますが、創業以来、「地球の未来のために、環境に負荷を与えないシューズを作る」という使命を持って活動してきました。私たちはそれを＜CONSCIOUSLY CREATED：地球と人にやさしいツクリカタ＞と呼んでいます。

撥水加工プロセスからは有害化学物質である有機フッ素化合物「PFAS」を排除し、レザー(革)製品には、環境に配慮した皮のなめし加工をおこなう環境認証団体LWG(レザーワーキンググループ)認定レザーを採用。フットベッド（中敷き）にはプロバイオティックス技術を採用したケミカルフリーの防臭加工を施し、メッシュアッパーや、つま先・アッパー側部の耐久性を補強するTPU等でリサイクルP.E.T.を採用しています。