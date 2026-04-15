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アニメ『僕のヒーローアカデミア』のコラボレーションアイテムが4月21日(火)より発売
Tシャツや半袖シャツ、バッグ、キャップなど全19アイテムを展開
グラニフ公式オンラインストアでは予約販売を実施中
株式会社グラニフ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：村田 昭彦、以下グラニフ）は、2026年4月21日(火)より、アニメ『僕のヒーローアカデミア』のコラボレーションアイテムを、グラニフ公式オンラインストアおよび国内店舗にて発売いたします。
週刊少年ジャンプで10年にわたり連載された、堀越耕平による大人気コミックを原作とするアニメ『僕のヒーローアカデミア』。“更に向こうへ”――作品を象徴する言葉 "Plus Ultra" 。その精神を校訓に掲げる雄英高校を舞台に、プロヒーローを夢見るデクこと緑谷出久が仲間たちと共に戦い、友情を育みながら成長していく「最高のヒーローになるまでの物語」です。
デクやオールマイトをはじめとするヒーロー、そして宿敵・敵＜ヴィラン＞たちに加え、グラニフの人気キャラクターとの特別デザインもラインナップ！あなたもきっと誰かのヒーローになれる、特別なアイテムの数々をぜひお楽しみください。
なお、グラニフ公式オンラインストアでは、2026年4月15日(水)0:00から2026年4月20日(月)23:59までの期間、本コラボレーションアイテムの予約販売を実施いたします。期間中にご予約いただくと、グラニフメンバーシッププログラムのポイントが2倍となります。
※商品掲載にあたっては、下記のコピーライト表記が必要となります
©️堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会
全19種類。
詳細はグラニフ公式オンラインストア商品ページにてご確認ください。
・公式オンラインストア
https://www.graniph.com/collection/collection_00310
本リリース掲載商品の取り扱い店舗
グラニフ公式オンラインストア： https://www.graniph.com
グラニフ国内店舗
会社概要
■会社名
株式会社グラニフ
■代表取締役
村田 昭彦
■本社所在地
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2丁目 34-17 住友不動産原宿ビル6F
■事業概要
デザインプロダクトの企画、製造、販売等
■ブランドビジョン
IPマーチャンダイジングのリーディングカンパニーへ。
IPの世界観を日常に届けるプラットフォーム企業として、IPマーチャンダイジングをリードする企業へと成長していきます。
■販売チャネル
公式オンラインストア：https://www.graniph.com
店舗：71店舗（国内70、海外1）※2026年4月1日現在
■情報発信チャネル
企業サイト：https://graniph.co.jp/
公式Instagram：https://www.instagram.com/graniph_official/
公式X(Twitter)：https://x.com/graniph_updates
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@graniph_official
公式Facebook：https://www.facebook.com/graniph.LOVE.with.GRAPHIC
LINEアカウント：https://page.line.me/566yickw?openQrModal=true
本件に関するお問合わせ先
株式会社グラニフ PR担当：三浦／多部田
E-mail： press@graniph.com
関連リンク
グラニフ公式オンラインストア
https://www.graniph.com/
グラニフ公式オンラインストアでは予約販売を実施中
株式会社グラニフ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：村田 昭彦、以下グラニフ）は、2026年4月21日(火)より、アニメ『僕のヒーローアカデミア』のコラボレーションアイテムを、グラニフ公式オンラインストアおよび国内店舗にて発売いたします。
週刊少年ジャンプで10年にわたり連載された、堀越耕平による大人気コミックを原作とするアニメ『僕のヒーローアカデミア』。“更に向こうへ”――作品を象徴する言葉 "Plus Ultra" 。その精神を校訓に掲げる雄英高校を舞台に、プロヒーローを夢見るデクこと緑谷出久が仲間たちと共に戦い、友情を育みながら成長していく「最高のヒーローになるまでの物語」です。
なお、グラニフ公式オンラインストアでは、2026年4月15日(水)0:00から2026年4月20日(月)23:59までの期間、本コラボレーションアイテムの予約販売を実施いたします。期間中にご予約いただくと、グラニフメンバーシッププログラムのポイントが2倍となります。
※商品掲載にあたっては、下記のコピーライト表記が必要となります
©️堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会
全19種類。
詳細はグラニフ公式オンラインストア商品ページにてご確認ください。
・公式オンラインストア
https://www.graniph.com/collection/collection_00310
本リリース掲載商品の取り扱い店舗
グラニフ公式オンラインストア： https://www.graniph.com
グラニフ国内店舗
会社概要
■会社名
株式会社グラニフ
■代表取締役
村田 昭彦
■本社所在地
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2丁目 34-17 住友不動産原宿ビル6F
■事業概要
デザインプロダクトの企画、製造、販売等
■ブランドビジョン
IPマーチャンダイジングのリーディングカンパニーへ。
IPの世界観を日常に届けるプラットフォーム企業として、IPマーチャンダイジングをリードする企業へと成長していきます。
■販売チャネル
公式オンラインストア：https://www.graniph.com
店舗：71店舗（国内70、海外1）※2026年4月1日現在
■情報発信チャネル
企業サイト：https://graniph.co.jp/
公式Instagram：https://www.instagram.com/graniph_official/
公式X(Twitter)：https://x.com/graniph_updates
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@graniph_official
公式Facebook：https://www.facebook.com/graniph.LOVE.with.GRAPHIC
LINEアカウント：https://page.line.me/566yickw?openQrModal=true
本件に関するお問合わせ先
株式会社グラニフ PR担当：三浦／多部田
E-mail： press@graniph.com
関連リンク
グラニフ公式オンラインストア
https://www.graniph.com/