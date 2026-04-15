【スイーツでオフィス時間を有意義に】ご好評につき第2弾！社内コミュニケーションを生む「Petit Bon Financier」を4月16日（木）より発売

ボンディッシュ株式会社

“おいしい一皿で絆をつなぐ”社員食堂・ケータリングの企画運営を行うボンディッシュ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：上形 秀一郎）は、運営する社員食堂・カフェにて、新商品「Petit Bon Financier（プティ ボン フィナンシェ）」を2026年4月16日（木）より発売します。

本商品は、3月16日に発売した「Petit Bon Canele（プティ ボン カヌレ）」が好評だったことを受け、プティボンシリーズとして追加発売を決定。オフィスでニーズの高いカフェ空間において、仕事中でも片手で手軽に楽しめる食体験を提供します。

オフィスカフェを望む人は3人に2人、7割が週1回以上おやつを食べる

オフィスにおけるカフェ空間やスイーツタイムの需要が拡大しています。調査によると、オフィスに「カフェ・ラウンジ・社員食堂」を求める人は67.1％と、3人に2人が希望しています（※1）。

また、働く人を対象としたおやつに関する調査では、「週1回以上食べる」と回答した人が全体の7割以上となりました（※2）。

※1：三菱UFJ信託銀行「働きたいオフィス・働きたい街ランキング2026」(https://www.tr.mufg.jp/new_assets/houjin/fudousan/pdf/antenna-office_city_ranking-2026.pdf)

※2：クーミル株式会社「2025年最新『社会人はどんなお菓子を食べてるの？』アンケート調査」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000037.000112222.html)

オフィスで楽しむスイーツ「Petit Bon Financier」を発売

社内カフェやスイーツ需要の高まりを背景に、オフィスでも気軽にスイーツを楽しみながらコミュニケーションを促進していただきたいという思いから、4月16日より「Petit Bon Financiere（プティ ボン フィナンシェ）」を発売いたします。

本商品は、第一弾として発売した「Petit Bon Canele（プティ ボン カヌレ）」に続くPetit Bonシリーズ。「オフィスのカフェタイムに最適な味わい」をコンセプトに設計した、3種のスティック型フィナンシェです。

商品概要

商品名 ： Petit Bon Financier（プティ ボン フィナンシェ）

発売時期： 2026年4月16日（木）

販売拠点： ボンディッシュが運営する都内の社員食堂・社内カフェ

気分で選べる！3つのフレーバー

[表: https://prtimes.jp/data/corp/36259/table/423_1_32f4167e1ab0dfacd3c403d0cfe30499.jpg?v=202604151151 ]

「Petit Bon Financier」の開発背景とこだわり

本商品は、既にご好評をいただいている「Petit Bon Canele（プティ ボン カヌレ）」の開発・提供で得た知見を活かし、「製造面での安定性」と「食べやすさの両立」を目指して開発しました。現場で無理なく提供できるオペレーションと、毎日でも食べたくなるような「飽きのこないクオリティ」を重視しています。本格的なスイーツや一杯の自家焙煎コーヒーやサスティナブルな取り組みを通じて、組織や立場を超えたコミュニケーションの創出を目指しています。

3月発売でご好評をいただいた「Petit Bon Canele（プティ ボン カヌレ）」

1日中楽しめるオフィスカフェ「BONDISH OFFICE CAFE」

ボンディッシュでは、「1日中、出会えるオフィスカフェ」として、 コーヒーやサンドイッチを法人企業様の社内カフェとして提供しています。社員のリフレッシュや自然なコミュニケーションを促進し、 エンゲージメント向上につながる場を創出。従業員の平均利用率は90％以上で「カフェがあることで、会社に行く理由ができた」という声もいただいております。

BONDISH OFFICE CAFEは、社内エンゲージメントの向上などを目的とした多くの企業に導入いただいており、2025年にオープンした7割の店舗がカフェ運営を行っています。



《BONDISH OFFICE CAFEの強み》

コーヒー鑑定士監修の自家焙煎コーヒー：合格率2％の難関を突破した一流の焙煎士が監修。生豆で仕入れ、自社焙煎したコーヒーは、1日に何杯でも飲みたくなるボンディッシュだけの“黄金比”の味わい。

注文から10秒で提供：1日2,500杯以上を販売する東京・豊洲で大人気のコーヒショップ「R.O.STAR」のノウハウをオフィスで再現。お待たせしないスピードで利用率UP。

シャキシャキ野菜のサンドイッチ：朝食、ランチ、 ランチタイムを逃してしまった時などコーヒーとの相性抜群なラインナップで、軽食からしっかり満足まで対応。

社内コミュニケーションを活性化：すべての拠点にボンディッシュのスタッフが在席。コミュニケーションスタッフとして、毎日のちょっとした会話を生みだします。

サスティナブル活動を推進：エチオピア・タデGG農園の豆などを使用し、村の雇用創出と利益の還元で支援。また、抽出後のコーヒーかすは堆肥に変え、米や野菜の栽培へ使用することで循環型社会にも貢献。

BONDISH OFFICE CAFE :https://www.bondish.co.jp/officecafe

【会社概要】

会社名 ：ボンディッシュ株式会社

代表 ：代表取締役 上形 秀一郎

本社 ：〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋1丁目2-2 竹橋ビル 16階

事業内容：・社員食堂、キャラクターカフェのプロデュースと運営

・法人向け社員食堂「BONDISH OFFICE LUNCH」の運営

https://www.bondish.co.jp/office-lunch

・ケータリングサービス「ORDERMADE CATERING」の運営

https://www.bondish-ordermade-catering.com/

・法人向けフードデリバリー「BONDISH DELIVERY」の運営

https://bondish-delivery.com/

・カフェ/コーヒー豆販売サイト「R.O.STAR」の運営

https://plus.rostar.jp/

・藤子・F・不二雄ミュージアムカフェの運営

URL ：https://www.bondish.co.jp/



